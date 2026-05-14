Demi Moore en Cannes 2026: la foto que ha hecho temer a sus fans por su salud

Demi Moore ha vuelto a dejar a todos con la boca abierta en Cannes, pero esta vez no ha sido por una interpretación. Su aparición con un vestido strapless de Jacquemus ha hecho saltar todas las alarmas.

La actriz de 63 años pisó la alfombra de la Croisette con un diseño palabra de honor y un espectacular collar de diamantes de Chopard. Pero los flashes se centraron en otra cosa: los fans llevan horas comentando su extrema delgadez y pidiendo que los medios dejen de glamourizar cuerpos que no parecen saludables.

Qué ha pasado exactamente en en la alfombra roja

Las fotos de la 79ª edición del Festival de Cannes corrieron como la pólvora en redes. Demi, que siempre ha tenido una figura envidiable, aparece ahora con una delgadez que muchos califican de preocupante. El estilista Brad Goreski compartió varias imágenes en Instagram y los comentarios no tardaron en llenarse de mensajes de cariño y alarma.

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Algunos seguidores le escribieron directamente en la publicación: “He sido una gran fan tuya durante años, Demi, y te lo digo con la mayor compasión: espero que cuides de tu salud. Mucha gente se preocupa por ti”. La mayoría de los fans ha comentado en la misma línea: “Siempre has sido guapa, pero por favor, cuídate”, “No deberíamos glamourizar esta delgadez extrema como un ejemplo a seguir”.

El zasca a los medios que ha incendiado X

En Twitter (ahora X), la indignación no fue solo por las fotos. Muchos usuarios arremetieron contra las publicaciones que calificaban los brazos de Demi como “tonificados”. Los mensajes más repetidos: “Por favor, dejad de decir a las mujeres que esto es estar tonificada”, “¿Figura en forma? ¿Brazos tonificados? ¿Habéis perdido la cabeza?”, “Tenemos un problema cultural”.

También hubo quien sacó el tema Ozempic, el fármaco para la diabetes convertido en atajo para adelgazar. Un usuario comentó: “Empiezo a creer que algo distinto al Ozempic está detrás de esta epidemia de esqueletos. Conozco a por lo menos 20 personas en ese veneno y ninguna tiene este aspecto”.

El eterno debate sobre los cuerpos de las famosas

No es la primera vez que la salud de una celebridad desata este tipo de conversación. Hace apenas unos días, las imágenes de Ryan Seacrest también provocaron miles de comentarios sobre su pérdida de peso. El patrón se repite: foto viral, preocupación genuina y una fina línea entre la crítica al canon estético y el body shaming.

Desde la redacción creemos que el foco debería estar en no normalizar la delgadez extrema como meta. Nadie sabe lo que pasa en casa de Demi Moore, y ojalá esté sana y feliz. Pero aplaudir sin matices un cuerpo que hace saltar alarmas tampoco es sano para las millones de personas que la ven como referente.

Mientras tanto, Cannes sigue su curso y el estilismo de Demi ya es historia. Lo que permanece es una reflexión que llevamos años arrastrando: ¿dónde está el límite entre celebrar un look y blanquear un posible problema de salud? Si algo bueno tiene todo esto es que al menos, esta vez, el público ha decidido no mirar para otro lado.

El chisme en 3 claves (TL;DR)