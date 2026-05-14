Lidl lanza la silla colgante de estilo bohemio ideal para tu terraza por solo 16 euros

Vale, lo admito. Mi terraza es la cosa más sosa del barrio y llevo semanas buscando algo para darle un poco de vida sin hipotecarme. Si tú también andas en las mismas, te va a interesar lo que Lidl acaba de confirmar para este viernes 15 de mayo.

Qué tiene esta silla colgante para que medio Lidl vaya a por ella

La cadena alemana lanza una silla colgante de estilo bohemio que, francamente, pinta de maravilla. Es el típico mueble de 'quiero verme en un jardín de Marrakech mientras hojeo un libro corto'. El diseño es minimalista en tono beige, se adapta a cualquier espacio y, lo mejor, cuesta 16,99 euros. Una cifra que te hará fruncir el ceño si recuerdas lo que valen los sillones colgantes en otras tiendas.

No es solo una silla: viene con un cojín a juego, que ya de por sí te ahorra el viaje a Ikea. Y aguanta hasta 100 kilos, así que no te la vas a jugar si después de la siesta te pasas tres pueblos con los snacks.

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El cojín y el material: lo que la hace diferente a cualquier silla barata

Aquí está el detalle que marca la diferencia. Según la web oficial de Lidl, los tejidos son resistentes a la intemperie y a los rayos UV. Traducción: si se te olvida guardarla un día de tormenta, no pasa nada. El armazón combina madera y plástico, con cordones resistentes y lazos para colgarla sin dramas. Perfecta para esa esquina de la terraza donde nunca sabes qué meter.

El cojín incluido es un puntazo: grueso, en el mismo color neutro y cosido con un tacto muy agradable. He visto columpios similares sin cojín por 40 euros, así que el combo de Lidl me parece un chollo de los que te alegran el fin de semana.

¿Corro a por ella o me espero? Mi veredicto después de ver otras opciones

No es la primera vez que Lidl nos tira una caña con muebles de exterior estilo 'pinterest'. El precedente: hace un par de temporadas lanzaron una hamaca con estructura de madera por 25 euros que voló en cuestión de horas. Esta silla colgante tiene el mismo aire de 'si no la pillas rápido, te quedas con las ganas'.

Si tienes un balcón pequeñito o una terraza donde quieres crear un rincón de lectura, la compraría sin pensármelo. Por 16,99 euros, es uno de esos básicos que te resuelven la decoración con estilo sin despeinarte. Eso sí, no te esperes al sábado: el viernes toca madrugar o encargar online.

🛒 Directo al grano

Precio: 16,99 €. ¿Hasta cuándo? Disponible desde el viernes 15 de mayo de 2026, hasta agotar existencias. Dónde encontrarla: en tiendas Lidl físicas (sección de jardín o bricolaje) y en la web oficial de Lidl.

Ya me contarás cómo queda en tu terraza.