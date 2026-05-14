El precio de la vivienda se dispara en Zaragoza y alcanza los 2.266 euros por metro cuadrado

El metro cuadrado en Zaragoza ya cuesta 2.266 euros. Es la cifra más alta en al menos una década y supone un 12% más que en abril de 2025, según el último informe de Idealista. Traducción inmediata: comprar un piso estándar de 80 metros ronda los 181.000 euros de media. Y la tendencia no parece que vaya a frenarse.

El dato no es un repunte aislado. La capital aragonesa lleva meses encadenando subidas mensuales del 0,5% o más. La tensión entre la escasa oferta de vivienda en venta y la demanda sostenida —sobre todo de familias y parejas jóvenes— ha provocado un efecto imán en los precios. Si estás mirando pisos, seguramente ya lo hayas notado en las visitas: los carteles de 'vendido' duran menos de un fin de semana.

Dónde duele más (y a quién)

Aunque Idealista no desglosa por barrios, la experiencia reciente nos dice que las zonas más tensionadas son el centro, Universidad, Romareda o Casco Histórico, donde los precios pueden superar los 2.800 euros el metro. Las áreas periféricas como Delicias, Las Fuentes o Torrero tampoco se libran: han subido más de un 8% en doce meses y ya rondan los 1.600-1.800 euros. Para una primera vivienda de dos habitaciones, la entrada necesaria (el 20% que pide el banco, más impuestos) se va por encima de los 35.000 euros. No es un capricho: es la barrera de entrada que deja a muchos fuera del mercado.

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Pero el impacto no es solo para quien compra. La subida también presiona los alquileres al alza —los caseros ajustan rentas según el valor del mercado— y encarece el relevo generacional: los padres que quieren traspasar el piso a los hijos tienen que enfrentarse al pago de plusvalías sobre un bien que vale mucho más que cuando lo adquirieron.

Lo que notarás en tu hipoteca (y en tu esfuerzo diario)

Si ya tienes una hipoteca variable, el dato directo del Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España) es otra historia. Pero si estás pensando en comprar, la cuenta es cruda: con un crédito al 3,5% fijo a 30 años, la cuota mensual para esos 181.000 euros rondaría los 650 euros. Y la tasa de esfuerzo (el porcentaje del sueldo que se va al alquiler o la hipoteca) se dispara para los salarios más jóvenes.

Hagamos números con el sueldo medio zaragozano de quien está en la franja de 25 a 34 años, que según datos recientes de la Agencia Tributaria ronda los 1.600 euros netos al mes. Esa cuota se come más del 40% del ingreso. Y ni siquiera hablamos de los gastos fijos: comunidad, IBI, suministros. La regla de oro de los bancos —no destinar más del 30%— se rompe con facilidad.

¿Comprar ahora, esperar o irte de alquiler?

La pregunta del millón. Y la respuesta, sin florituras, es que no hay una varita mágica. En 2023 ya vimos un fenómeno parecido en ciudades como Málaga o Valencia, donde los precios escalaron un 10% en un año y luego mantuvieron el tipo durante dos ejercicios. Zaragoza parece seguir ese patrón: sube porque no se construye suficiente vivienda nueva, porque el coste de los materiales y la mano de obra ha subido (encareciendo la obra nueva) y porque el inversor particular sigue viendo el ladrillo como un refugio antipánico.

A favor de comprar: si tienes ahorros suficientes para la entrada y estabilidad laboral, fijar cuota ahora (con un tipo fijo en mínimos relativos) te protege de nuevas subidas del alquiler. En contra: meterte en una hipoteca que te deje con el agua al cuello si tu situación cambia. La decisión no debe tomarse por miedo a perder el tren, sino con la calculadora en la mano. La alternativa del alquiler, aunque también tensionada, permite más flexibilidad y te aleja del riesgo de sobreendeudarte.

La administración aragonesa mantiene abiertas líneas de ayuda a la emancipación y avales para jóvenes, pero con presupuestos limitados y convocatorias que suelen agotarse rápido. Más vale tener la documentación lista antes de que abra el plazo, si es que finalmente se convoca una nueva remesa.

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Lo que sí está claro es que el mercado de Zaragoza ha dejado de ser esa 'ciudad barata' que muchos recordaban. Pero también es cierto que, comparado con Madrid o Barcelona, sigue siendo un respiro. El perfil del comprador se está transformando: cada vez más teletrabajadores y parejas sin hijos que buscan calidad de vida a un precio aún asumible. Y eso, precisamente, es lo que sigue empujando el metro cuadrado hacia arriba.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)