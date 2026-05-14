Cursos gratuitos de formación para el empleo tecnológico en Salamanca: 6 programas en mayo de 2026

Si andas buscando formación gratuita para meter la cabeza en el mundo tech, Salamanca acaba de sacar seis cursos en mayo de 2026. Son parte del programa Salamanca Tech, pensado para jóvenes de hasta 35 años y personas en situación de desempleo. Y lo mejor: no cuestan un euro.

Salamanca Tech ha lanzado una convocatoria con seis itinerarios formativos 100% subvencionados, que se impartirán a lo largo de este mes. Las plazas son limitadas y el plazo de inscripción se abre hoy mismo. Vamos al grano con lo que te interesa de verdad.

Los 6 cursos y a quién van dirigidos

La oferta abarca áreas con alta demanda de trabajo, y todos los programas combinan formación teórica con prácticas en empresas tecnológicas locales. Estos son los nombres que aparecen en la web del programa:

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Ciberseguridad básica para entornos corporativos

Análisis de datos con Python y SQL

Desarrollo de aplicaciones web full stack

Marketing digital y automatización de campañas

Cloud computing con AWS (nivel foundations)

Diseño UX/UI y prototipado digital

Puedes elegir hasta dos cursos, siempre que los horarios no se solapen. La mayoría son presenciales en el campus de la Universidad de Salamanca, aunque dos se ofertan en modalidad online síncrona para quien no pueda desplazarse.

Cómo apuntarte: plazos, sede electrónica y requisitos

La inscripción se hace íntegramente por internet, a través de la plataforma de Salamanca Tech. Necesitas tener a mano tu DNI en vigor y, si estás en paro, el certificado del SEPE que acredite tu situación.

El plazo de solicitud arranca el 13 de mayo y cierra el 27 de mayo a las 14:00, así que no te duermas. No hay prórroga anunciada. La adjudicación de plazas se publica el 30 de mayo y los cursos empiezan la primera semana de junio.

Te piden estar empadronado en la provincia de Salamanca y tener entre 18 y 35 años cumplidos en el momento de la inscripción. Si estás en desempleo, no hay límite de edad. La renta no es un criterio excluyente: solo necesitan que cumplas el perfil, no que acredites ingresos bajos.

Lo que implica esta formación para tu currículum (y lo que aún cojea)

Que un ayuntamiento apueste por formar en competencias digitales no es nuevo: ciudades como Barcelona, Valencia o Valladolid ya tienen programas similares. Pero lo de Salamanca tiene un plus: la opción de prácticas en empresas reales te da un contacto directo con el mercado laboral que otros programas gratuitos no ofrecen.

La letra pequeña está en la oferta de empleo posterior. Los cursos por sí solos no garantizan un contrato, y el ecosistema tech salmantino, aunque crece, no absorbe de golpe a todos los que terminan la formación. Si estás pensando en mudarte a otra ciudad después, el título te vale porque es público, pero la red de contactos la creas aquí. No es un plan perfecto, pero tampoco es un parche: es una oportunidad real para quienes empiezan desde cero y necesitan demostrar conocimientos.

Con precedentes como el programa 'Digitalízate Plus' de la Junta de Castilla y León, que en 2025 formó a más de 2.000 personas y logró una inserción del 42%, la expectativa es que Salamanca Tech se mueva en cifras parecidas. El detalle que importa: las empresas colaboradoras incluyen startups y consultoras con procesos de selección abiertos justo al terminar los cursos. Lo iremos viendo.

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📅 Dónde y cuándo

Plazo: Del 13 de mayo de 2026 a las 09:00 hasta el 27 de mayo de 2026 a las 14:00.

Del 13 de mayo de 2026 a las 09:00 hasta el 27 de mayo de 2026 a las 14:00. Quién puede pedirlo: Jóvenes de 18 a 35 años o cualquier persona empadronada en Salamanca y en situación de desempleo.

Jóvenes de 18 a 35 años o cualquier persona empadronada en Salamanca y en situación de desempleo. Cuánto: Gratuito. El programa cubre el 100% de la matrícula y materiales.

Gratuito. El programa cubre el 100% de la matrícula y materiales. Dónde se solicita: En la web oficial de Salamanca Tech (plataforma de inscripción).

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)