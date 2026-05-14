El colmo de los derechos de autor: Toei Animation se denuncia a sí misma

Hay meteduras de pata y luego está la de Toei Animation. La empresa dueña de Dragon Ball y One Piece, famosa por perseguir sin piedad cualquier clip que se escape en redes, se acaba de coronar con el fail más absurdo del año. Ha reclamado por copyright un vídeo que ella misma había subido. No, no es un sketch de comedia: la todopoderosa Toei Animation se ha denunciado a sí misma, y en Diario Qué! no podemos dejar de mirar el choque de trenes.

El vídeo que se convirtió en su propio verdugo

La pesadilla empezó con un simple aviso de copyright en YouTube. Un clip promocional de Dragon Ball Super: Super Hero apareció marcado como infractor. Hasta ahí, otro día más en la guerra de Toei contra el contenido no autorizado. El problema es que quien subió ese vídeo no era un fan con un canal de reseñas, sino la propia cuenta oficial de Toei Animation en Twitter. Sí, la empresa se ha denunciado a sí mismos mismos sin darse cuenta, y el ridículo ha corrido por redes como la pólvora.

Según recogió Vida Extra, el corto formaba parte del material promocional de la película y estaba alojado en las plataformas de la compañía. Pero el algoritmo de detección, entrenado para cazar con saña cualquier fragmento de sus animes, no hizo distingos. El resultado fue digno de una comedia de enredos japonesa: Toei reclamando a Toei por usar contenido de Toei. La ironía es tan deliciosa que casi parece una performance artística sobre los límites del copyright.

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Una obsesión que ya raya en la paranoia

No es ningún secreto que Toei Animation es una de las productoras más agresivas del mundo a la hora de proteger sus IP. Cualquiera que haya intentado subir un AMV de One Piece o un clip de Dragon Ball con un montaje aceptable sabe que el aviso de derechos de autor llega más rápido que una Genkidama. Pero lo de ahora trasciende lo anecdótico: demuestra que la política de «dispara primero, pregunta después» se les ha ido de las manos.

Ya en 2024, la compañía tumbó sin piedad varios tráilers oficiales subidos por distribuidoras internacionales porque el sistema no reconocía las cuentas como autorizadas. Y en 2025, un evento de streaming benéfico que usó imágenes de Sailor Moon (otra de sus franquicias) recibió un strike en directo mientras recaudaba fondos. La comunidad, harta, lleva años señalando que esta cruzada acaba perjudicando más al fandom que a los piratas reales.

Los algoritmos no entienden de ironías

El caso de Toei no es único. Lo cierto es que la mayoría de las herramientas de detección automática tiene un margen de error considerable cuando se trata de contenido audiovisual. YouTube, con su Content ID, ha generado situaciones igual de ridículas: desde músicos cuyas propias composiciones son reclamadas por su discográfica, hasta tutoriales de piano silenciados por una nota que supuestamente infringe derechos. La diferencia es que aquí la dueña del contenido es también la que lo reclama, cerrando un círculo perfecto de sinsentido burocrático.

Nintendo, que en el mundo de los videojuegos juega en una liga similar de celo protector, es la comparación más inmediata. La gran N ha emitido más avisos de cese y desistimiento que Mario vidas extra, pero al menos no se ha denunciado a sí misma… todavía. La política de tolerancia cero con el copyright, sin supervisión humana, convierte cada publicación en una ruleta rusa. Y cuando te pegas un tiro en el pie, como ha hecho Toei, el espectáculo es público y doloroso.

Quizá este ridículo sirva para que la compañía ajuste sus sistemas, aunque viendo el historial, es más probable que sigan lanzando reclamaciones a diestro y siniestro. Con la globalización del anime, que un estudio se dedique a espantar a sus propios fans es una estrategia difícil de defender en 2026.

El resumen para vagos (TL;DR)