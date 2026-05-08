Alguien en Marvel ha decidido que la línea entre el manga y los cómics occidentales no existe. Y lo ha hecho a lo grande: en el último número de Storm: Earth's Mightiest Mutant, Tormenta viaja por el multiverso y aterriza, sin previo aviso, en la destrucción de Shibuya. Ahí, entre llamas y caos, aparece Ryomen Sukuna como si fuera un villano más de la casa de las ideas. El guiño es tan descarado que los fans han tardado apenas unas horas en proclamar que el universo de Jujutsu Kaisen ya es canon en Marvel.

El panel que ha roto el manga y los cómics americanos

La viñeta no deja lugar a dudas. Tormenta se desplaza a través del multiverso y por por los universos alternativos, y en uno de ellos se ve a Sukuna en plena masacre de Shibuya, con un infierno de llamas que remite directamente a su batalla contra Jogo en la segunda temporada del anime. El detalle es tan preciso que incluso los edificios derruidos y la atmósfera apocalíptica coinciden con el arco más salvaje del manga de Gege Akutami.

Por si alguien pensaba que era un simple homenaje difuso, el panel siguiente añade otra referencia: el mundo de Gachiakuta, el manga donde la basura tiene emociones y la sociedad se divide en dos niveles de altura. Marvel ha metido en su multiverso no uno, sino dos mangas recientes, y lo hace sin pedir permiso ni dar explicaciones. Es la forma que tiene la editorial de decir que el cómic japonés y el americano ya comparten pasillo en la cultura pop.

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Sukuna contra el Universo Marvel: ¿hay pelea o es un paseo?

La pregunta que quema desde que se filtró la imagen: ¿podría Sukuna plantar cara a los héroes más poderosos de Marvel? La respuesta rápida es que, pese a ser un monstruo capaz de destrozar una ciudad en segundos, en el escalafón cósmico se queda corto. Entidades como Galactus o el Tribunal Viviente ni se enterarían de sus ataques; la Bruja Escarlata podría reescribir la realidad antes de que el Rey de las Maldiciones terminara de hacer un domain expansion. Ahora bien, si hablamos de villanos callejeros o de mutantes de a pie, el panorama cambia.

Imaginar a Sukuna midiéndose con Spider-Man, Daredevil o Lobezno no es ningún disparate. Sería un villano memorable, de esos que ponen contra las cuerdas a los héroes sin necesidad de destruir galaxias. Y ojo, porque un enfrentamiento con Masacre o con Venom daría para un especial de cuatro números y un tuit viral cada semana. La comunidad ya fantasea con crossovers que, hasta hace dos días, parecían imposibles. Ahora, con el multiverso como excusa narrativa, todo cabe.

Cuando el manga ya no es un guiño sino parte del mobiliario

Hace apenas unos meses, DC ya había incluido una referencia a Vegetto en uno de sus cómics. Ahora Marvel sube la apuesta y convierte en canon un universo que vende millones de tomos en todo el mundo. La gran mayoría de los fans ha celebrado el detalle sin demasiado aspaviento, y eso es lo más revelador: hace una década un cameo así habría sido noticia de alcance geek durante semanas; hoy se recibe como un gesto casi natural, síntoma de una generación que ha crecido con el manga en la mesilla.

Que Tormenta, una mutante con raíces africanas que habla de diosas y clima, se cruce con el villano más carismático del shōnen reciente es un termómetro de hacia dónde va el entretenimiento. Ya no hay compartimentos estancos. El multiverso Marvel es lo suficientemente grande como para albergar a Sukuna, a Gachiakuta y a lo que venga. Lo siguiente, probablemente, será ver a algún superhéroe paseándose por Konoha o por la sala de espera de Hueco Mundo. Y a nadie le va a parecer raro.

El resumen para vagos (TL;DR)