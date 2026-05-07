Seis parques nacionales que se exploran mejor en barco

Sobre la cubierta de un kayak que navega en silencio frente a la costa de Wisconsin, el agua del lago Superior lame los flancos de acantilados de arenisca erosionados durante siglos. Solo desde un bote pequeño es posible colarse en las cuevas que el oleaje y el hielo han esculpido en la roca: galerías sombrías donde el rumor del agua se amplifica y los pilares de piedra parecen órganos de una catedral sumergida. La visión desaparece en cuanto uno pisa tierra firme. No es un capricho: en muchos de los parques nacionales de Estados Unidos, la experiencia más genuina —y a menudo la única— empieza donde termina el asfalto y comienza la estela de una embarcación.

El Servicio de Parques Nacionales estadounidense gestiona más de cuatrocientas áreas protegidas que suman 84 millones de acres repartidos por los cincuenta estados. Desde que el presidente Woodrow Wilson firmara su creación en 1916, reuniendo 35 parques y monumentos bajo un mismo paraguas, la red ha crecido hasta abarcar desiertos, glaciares, bosques y humedales. Pero hay un puñado de estos tesoros donde el agua no es un elemento más del paisaje: es la llave, el camino y el mirador. Seis de ellos ilustran mejor que ningún otro por qué, a veces, la única forma de honrar la naturaleza es soltar amarras.

Isla Royale: el último refugio del lobo

Perdida en la inmensidad del lago Superior, la Isla Royale es un parque nacional al que solo se llega en barco o en hidroavión. Para los habitantes de la Península Superior de Michigan, este archipiélago de una sola isla grande y decenas de islotes es un emblema de orgullo local. Al poner el pie en sus senderos, el visitante se adentra en un ecosistema donde la soledad es la moneda corriente: 165 millas de rutas de senderismo atraviesan bosques boreales, turberas y crestas rocosas que muestran las cicatrices de antiguas glaciaciones.

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La vida salvaje aquí tiene el dramatismo de una novela. La población de alces, que llegó a la isla a principios del siglo XX nadando desde la costa canadiense, ha fluctuado durante décadas en un pulso demográfico ligado a la presencia —o ausencia— de su único depredador: el lobo gris. La manada de lobos, estudiada por biólogos desde 1958 en una de las investigaciones de relación depredador-presa más largas del mundo, se ha reducido a niveles críticos. La endogamia y las enfermedades han diezmado a los lobos, mientras los alces, sin apenas presión, han multiplicado su número y transformado la vegetación de la isla. Desde su embarcación, el visitante puede ver a estos gigantes de las nieves vadeando en las bahías poco profundas o pastando entre los abetos. El Servicio de Parques permite acampar en decenas de zonas habilitadas y alojarse en el histórico Rock Harbor Lodge, una construcción de madera que huele a pino y a décadas de viajeros.

Las minas de cobre precolombinas añaden otro estrato al viaje. Mucho antes de que llegaran los europeos, los pueblos indígenas extraían ya el metal que afloraba en vetas puras entre las rocas. Algunos pozos antiguos son visibles desde los senderos y recuerdan que esta isla, hoy santuario, fue durante siglos un enclave minero.

Archipiélago del Canal: un puente de piedra sobre el Pacífico

Frente a la costa de California, a unas pocas millas náuticas de la vibrante Santa Bárbara, emerge el Parque Nacional de las Islas del Canal. Cinco islas y la milla de océano que las rodea conforman este santuario marino, a menudo apodado «las Galápagos de América del Norte» por su alto grado de endemismos. La más accesible de ellas, Anacapa, es en realidad una cadena de tres islotes de origen volcánico que se extienden unos ocho kilómetros en el Pacífico, aunque la superficie terrestre no suma más de dos kilómetros y medio cuadrados.

Solo el barco permite pisar Anacapa. A medida que la embarcación se acerca, el perfil de los islotes revela una silueta inconfundible: Arch Rock, un puente natural de roca de doce metros de altura, horadado por el empuje incansable de las olas. Las gaviotas occidentales anidan en sus cornisas y la luz del atardecer tiñe el basalto de tonos cobrizos. Bajo la superficie, los bosques de kelp —enormes algas pardas que pueden crecer hasta sesenta centímetros al día— mecen sus frondas al ritmo de la corriente, ofreciendo refugio a morenas, langostas y focas comunes. «Experimentar un parque nacional desde un barco proporciona un punto de vista único, más allá de la tierra firme —explica Colleen Richardson, portavoz de la campaña nacional Discover Boating—. Hay muchas maravillas naturales a las que solo se accede desde el agua».

Everglades: el río de hierba navegable

No hay otro lugar como los Everglades. Este parque nacional de Florida es a la vez Reserva Internacional de la Biosfera, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y Humedal de Importancia Internacional. Es también un laberinto de agua dulce que fluye lentamente desde el lago Okeechobee hacia el sur, un río de hierba de cien kilómetros de ancho y apenas unos centímetros de profundidad. En sus entrañas, el viajero descubre que la canoa o el kayak no son una opción pintoresca, sino la única manera de adentrarse en los secretos del manglar.

El Servicio de Parques ofrece mapas de varias rutas acuáticas que van desde travesías de unas horas hasta expediciones de varios días. Remar entre los bosques de cipreses calvos, cuyas raíces aéreas emergen del agua como estalagmitas vegetales, es atravesar un túnel neblinoso donde el silencio solo lo rompe el chapoteo del caimán que se desliza a escasos metros. Los manglares forman bóvedas de ramas entrelazadas; al cruzar sus pasillos, la luz se filtra en haces oblicuos y el aire huele a salitre, a turba y a vida. Los más pacientes pueden toparse con manatíes antillanos —esos mamíferos de movimientos pausados que los navegantes confundían antaño con sirenas— e incluso con las escurridizas panteras de Florida, que rondan las orillas al amanecer.

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Para pernoctar, los aventureros con permiso de travesía montan sus tiendas en playas recónditas o sobre plataformas elevadas de madera, llamadas chickees, que los indígenas semínolas usaban como refugio. Dormir en un chickee es flotar sobre el agua mientras las ranas arbóreas entonan su coro nocturno y las luciérnagas puntean la oscuridad. Los navegantes novatos pueden optar por excursiones guiadas, pues los canales cambian con las mareas y la orientación exige ojo entrenado.

Voyageurs: la frontera líquida de los viajeros del norte

En el límite exacto entre Estados Unidos y Canadá, donde Minnesota se abraza con Ontario, se extiende Voyageurs, uno de los parques nacionales menos visitados del país y, sin embargo, uno de los que con mayor intensidad definen la experiencia de navegar. Su nombre rinde homenaje a los voyageurs, los intrépidos comerciantes de pieles francocanadienses que en los siglos XVII y XVIII recorrían estas mismas aguas en canoas cargadas de castor.

El parque es, ante todo, agua: 84.000 acres de lagos y ríos, con 650 millas de costa sin urbanizar salpicada de pinos colosales y acantilados esculpidos por los glaciares. Trece enclaves designados por el Servicio de Parques como Destinos para Visitantes solo son accesibles en barco. El más singular de ellos es Ellsworth Rock Gardens, un jardín en terrazas creado durante veinte años a partir de 1940 por Jack Ellsworth, un artista autodidacta de Chicago que veraneaba en el lago. Ellsworth levantó más de doscientas esculturas abstractas de piedra sin más herramientas que sus manos, una pala y una carretilla. Las formas, que evocan las obras de escultores como Isamu Noguchi o Constantin Brâncuși, se integran en la roca viva con una armonía casi precolombina. «El jardín parece brotar del propio acantilado», dice un cartel del parque.

Al caer la noche, Voyageurs despliega otro espectáculo. Sus cielos, protegidos de la contaminación lumínica, son de los más oscuros del Medio Oeste. En las noches despejadas, la Vía Láctea se refleja en la superficie lacustre y, con suerte, la aurora boreal tiñe el horizonte de cortinas verdes, rosas y violetas. El hotel cercano a Kettle Falls es el único alojamiento techado en todo el parque; el resto de los visitantes opta por la tienda de campaña.

Dry Tortugas: el fuerte inconcluso en mar abierto

A treinta millas al oeste de Cayo Hueso, en las aguas turquesas del golfo de México, emergen siete pequeñas islas de coral y arena. Es el Parque Nacional de las Tortugas Secas, un enclave que solo existe para quien está dispuesto a gobernar su propio barco o a subirse a un ferry. Bajo la superficie, uno de los sistemas de arrecifes más vírgenes de Florida alberga peces ángel, meros gigantes, tortugas carey y corales cuerno de alce. Ocho puntos de buceo y esnórquel señalan en el mapa los restos de naufragios, algunos de los cuales datan de la época de la flota española de Indias.

Sobre la arena, el silencio es tan denso como la humedad. La construcción que domina el archipiélago es Fort Jefferson, el fuerte de ladrillo más grande jamás construido en el hemisferio occidental: seis lados, tres niveles y más de dieciséis millones de ladrillos, muchos de ellos transportados uno a uno en barco desde Pensacola. Se empezó en 1846, se usó como prisión militar durante la Guerra Civil —el doctor Samuel Mudd, condenado por conspirar en el asesinato de Lincoln, cumplió aquí su condena— y jamás se terminó. Las tormentas, las enfermedades tropicales y el avance de la artillería estriada, que dejó obsoleta su estructura de mampostería, condenaron el proyecto al abandono. Hoy las cigüeñas y los alcatraces anidan en sus aspilleras, y el visitante deambula por galerías que huelen a salitre y a historia detenida.

Islas Apóstoles: las cuevas que se visten de invierno

En el extremo norte de Wisconsin, el lago Superior muerde la costa con la paciencia de un escultor. Las veintiuna islas del Área Nacional Recreativa de las Islas Apóstoles solo admiten coches en una de ellas; para descubrir la verdadera joya del lugar hay que calzarse el chaleco salvavidas y meter el kayak en el agua. El litoral está horadado por un sistema de cuevas de arenisca que el oleaje y los inviernos glaciares han ido ahuecando con una delicadeza casi arquitectónica.

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En verano, las cuevas son accesibles solo desde embarcaciones pequeñas. La luz que se cuela por las fisuras tiñe el agua de un verde esmeralda irreal y las paredes exhiben estratos horizontales como las páginas de un libro geológico. En invierno, cuando el termómetro se desploma y el lago se congela, las cuevas se transforman en capillas de hielo: estalactitas, columnas translúcidas y cascadas petrificadas esperan a quienes se atrevan a caminar sobre la costra helada, una travesía que solo es segura en los raros momentos en que las condiciones lo permiten y el Servicio de Parques da su visto bueno.

«La experiencia en el agua no solo la hace más memorable, sino que además permite huir del calor y evitar las aglomeraciones», apunta Richardson. En un lugar como los Apóstoles, donde el silencio del lago solo compite con el rumor del kayak al deslizarse, la afirmación cobra todo su sentido.

«Experimentar un parque nacional desde un barco proporciona un punto de vista único, más allá de la tierra firme» — Colleen Richardson

El arte de navegar el tesoro público

Antes de soltar el cabo, conviene detenerse en las páginas web del Servicio de Parques Nacionales. Cada uno de estos seis enclaves regula los tipos de embarcación permitidos y las actividades náuticas que autoriza. En algunos, solo se admiten kayaks y canoas; en otros, las embarcaciones a motor son bienvenidas pero deben cumplir con límites de eslora y planes de navegación. La normativa no es un obstáculo burocrático: es la garantía de que el aislamiento y la integridad ecológica que hacen singulares a estos parques perduren.

Isle Royale cierra completamente durante el invierno y reabre en primavera, accesible mediante ferris desde Michigan y Minnesota. Los Everglades exigen precaución con las mareas y los canales cambiantes; un guía experimentado puede marcar la diferencia entre una jornada de asombro y una de extravío. En Dry Tortugas, la planificación es esencial: no hay agua potable ni tiendas, y cada navegante debe ser autosuficiente. Los lagos de Voyageurs, caprichosos con el viento, recomiendan a los noveles embarcar en los meses de verano, cuando las aguas están más calmadas.

Lo que ofrecen todos ellos es un pacto silencioso: quien se sube a un bote se convierte, por unas horas o por unos días, en parte del paisaje líquido. No hay barreras, no hay colas, no hay ventanas de vehículo que medien. El agua es democrática y exigente a la vez; abraza la quilla y pide a cambio respeto por sus criaturas. La próxima vez que un mapa de Estados Unidos marque un punto verde, conviene comprobar si ese verde está rodeado de azul. Puede que la mejor vista esté exactamente donde la carretera se disuelve en la estela de una canoa.