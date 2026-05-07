Pragmata arrasa con su nueva cifra de ventas y confirma el añazo de Capcom

Capcom está viviendo uno de sus mejores años en memoria reciente y, por si alguien tenía dudas, Pragmata acaba de confirmarlo con una cifra que ya está dando la vuelta a las redes: 2 millones de copias vendidas en apenas 16 días. El juego experimental de la compañía japonesa se ha colado en el podio de los lanzamientos triunfales de 2026 junto a Resident Evil: Requiem y Monster Hunter Stories 3, y lo celebra con un dibujo de Diana, la pequeña protagonista, compartido por el estudio.

El dato es contundente. A través de su cuenta oficial en X, Capcom publicó un mensaje de agradecimiento acompañado de un dibujo tierno de Diana. El director Cho Yonghee no ocultó su emoción: «Más de 2 millones de jugadores han acompañado a Diana y Hugh en su viaje lunar. El equipo está asombrado por el apoyo». Pragmata ha necesitado solo 16 días para alcanzar un hito que muchas superproducciones tardan meses en conseguir, y eso tiene un mérito extra por tratarse de una IP nueva y con un tono muy distinto al habitual en el catálogo de la compañía.

El experimento que casi nadie se esperaba (pero del que casi todo el mundo habla bien)

El juego llegó con ciertas reservas. No era un Resident Evil ni un Monster Hunter, y la crítica señaló algunos tropiezos en el equilibrio entre narrativa y jugabilidad. Sin embargo, el boca a boca ha funcionado. La historia de una niña y su protector en una colonia lunar abandonada ha conectado con mucha más gente de la que preveían los analistas más escépticos. El detalle del dibujo de Diana en en el anuncio no es casual: Capcom sabe que la ternura vende, y aquí la ha sabido dosificar sin caer en el empalago.

Publicidad

Este éxito reabre, eso sí, una conversación incómoda: ¿cuántas copias necesita vender un juego hoy para ser rentable? Hace una década, dos millones era una locura. Hoy, con presupuestos que superan los cien millones, esa cifra puede quedarse corta para un gran bloque de acción. Pragmata, que no es tan costoso como un Resident Evil: Requiem, sale claramente ganando, pero el espejo de otros títulos que apenas alcanzan el punto de equilibrio tras vender más de tres millones de copias deja claro que la ambición técnica no siempre sale a cuenta.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Un juego que aterriza sin el respaldo de una franquicia y se planta en dos millones de unidades en 16 días es, en 2026, un logro indiscutible. El cariño de la comunidad y el perfil experimental le dan un plus que justifica la nota — ya veremos si aguanta el ritmo cuando llegue el verano.

El resumen para vagos (TL;DR)