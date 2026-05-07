Los mejores tesoros ocultos de Colorado en una ruta por carretera

A 2.300 metros de altitud, el viento del valle de San Luis no amaina: esculpe dunas, levanta remolinos de arena fina y transporta un rumor seco que se ha repetido durante milenios. En este rincón del sur de Colorado, las Great Sand Dunes se alzan como un espejismo geológico de más de 200 metros de altura, la acumulación de arena más alta de Norteamérica, encajada contra la base de las montañas Sangre de Cristo. Quien las contempla por primera vez siente la extrañeza de un mar de arena en mitad de las Rocosas. Este punto insólito es solo el arranque de una ruta circular de más de 1.100 kilómetros que enlaza los tesoros menos transitados del llamado «Estado del Centenario».

Colorado evoca imágenes de cumbres abruptas, de Denver como ciudad de moda a 1.600 metros de altitud —la Mile High City—, de estaciones de esquí glamurosas y parques nacionales masificados. Sin embargo, el octavo estado más extenso de Estados Unidos, con 269.837 kilómetros cuadrados, guarda rincones donde la escala humana se diluye. Esta ruta circular recorre valles remotos, poblaciones que conservan el pulso del viejo Oeste y maravillas naturales que quedan fuera de los circuitos convencionales. El itinerario puede comenzar en cualquier punto, pero el sentido de avance es siempre el mismo: el de las agujas del reloj.

Valle de San Luis: arenas, caimanes y ovnis

El valle de San Luis, al sur del estado, es una llanura de altura —unos 2.300 metros— rodeada por las montañas de San Juan al oeste y las Sangre de Cristo al este. Un paraíso para el viajero que disfruta perderse sin rumbo por carreteras secundarias como la US-285, la CO-17 y la CO-150. En Conejos, la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, la más antigua de Colorado, conserva un laberinto de senderos devocionales. Unos kilómetros más al norte, en la localidad de Mosca, el calor de las aguas termales subterráneas permite la existencia de Colorado Gators, una reserva de caimanes que resulta tan insólita como suena: cocodrilos tomando el sol a 2.300 metros de altitud, un guiño surrealista en medio de la nada.

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En Hooper, una pequeña comunidad agrícola, se yergue la UFO Watchtower de Judy Messoline. Una cúpula modesta que ofrece una plataforma elevada para escudriñar el cielo nocturno en busca de fenómenos inexplicables. La zona es un conocido punto caliente de avistamientos de ovnis desde hace décadas, y el lugar funciona como un singular museo al aire libre de la cultura ufológica. Al caer la noche, la densidad de estrellas es tal que el visitante comprende por qué San Luis Valley es uno de los mejores lugares del estado para la observación astronómica, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades.

El Gran Parque Nacional de las Dunas de Arena, declarado en 2004, es el corazón geológico del valle. Durante eones, los vientos dominantes del suroeste han arrastrado partículas de las montañas de San Juan y las han depositado en este anfiteatro natural. El resultado son dunas que alcanzan los 230 metros —la altura de un edificio de 70 pisos— y que parecen ondular hasta el infinito. Los visitantes bajan deslizándose en tablas de arena por las laderas doradas, mientras el sol se hunde detrás de las cumbres nevadas. Para prolongar la experiencia tras el ocaso, el alojamiento Rustic Rook Resort ofrece tiendas de lujo desde las que contemplar una bóveda celeste que abruma los sentidos.

Buena Vista y Salida: el rugido del Arkansas

El viaje prosigue hacia el norte, en dirección a las poblaciones gemelas de Salida y Buena Vista. Separadas por apenas 40 kilómetros, ambas se acurrucan a los pies de la cordillera Sawatch, una muralla de picos que supera los 4.200 metros y que alberga algunas de las cumbres más altas de las Rocosas, como el monte Elbert y el monte Massive. El río Arkansas, uno de los principales afluentes del Misisipi, las atraviesa con un caudal que se vuelve torrencial al iniciarse el deshielo primaveral. Sus aguas, gélidas incluso en verano, están consideradas entre las mejores de Norteamérica para la práctica del rafting en aguas bravas.

Las expediciones por el cañón de Browns, organizadas por firmas como Wilderness Aware, conducen a los viajeros por rápidos de clase III y IV entre paredes de granito. El estruendo del agua al chocar contra las rocas, las salpicaduras heladas y la pericia de los guías convierten el descenso en un combate gozoso contra la corriente. Tras la adrenalina, nada mejor que sumergirse en las piscinas termales de Mount Princeton Hot Springs Resort, mineralizadas y humeantes, con el contorno imponente de los catorcemiles como telón de fondo. El contraste entre el agua fría del río y el calor geotérmico resume la dualidad de estas montañas.

Salida y Buena Vista conservan un aire de tranquilidad que contrasta con el bullicio de los centros turísticos más comerciales. Galerías de arte, cafés discretos y tiendas de artesanía local salpican sus calles principales. No hay prisas aquí, solo la quietud del altiplano y el susurro constante del Arkansas.

Frisco: tesis viva del sueño de Colorado

La US-285 asciende hacia el norte y cruza el puerto de montaña de Hoosier Pass, a 3.518 metros. Al otro lado aguarda Frisco, una localidad que parece la materialización exacta del imaginario colectivo sobre Colorado. Calles idílicas flanqueadas por edificios de madera, con la cordillera Tenmile alzándose al fondo como un decorado de proporciones épicas. La Frisco Lodge, abierta desde 1885, conserva la atmósfera acogedora de las antiguas posadas de montaña: chimeneas crepitantes, juegos de mesa e instrumentos musicales en las zonas comunes.

El aroma a mantequilla y levadura de la panadería Butterhorn Bakery se mezcla con el aire limpio de la altitud. Tras un desayuno vigoroso, la península recreativa de Frisco invita a recorrer senderos en bicicleta de alquiler, mientras que la marina de Frisco Bay permite alquilar kayaks para remar por las aguas tranquilas del embalse de Dillon. Desde el agua, las islas y ensenadas dibujan una geografía secreta que solo se revela a quien se toma el tiempo de explorarla.

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Frisco no pretende ser más de lo que es, y en esa contención reside su encanto. Abrazada por picos que rozan los 4.000 metros, la localidad ofrece el placer sencillo de pasear sin rumbo, de detenerse a escuchar el viento entre los pinos, de respirar hondo. Cada rincón es una postal viva, pero sin la saturación turística de otros destinos de montaña.

Leadville: la ciudad a dos millas de altura

Si Denver se enorgullece de ser la Mile High City, Leadville puede reclamar el doble. A 3.094 metros sobre el nivel del mar, es la ciudad incorporada más alta de Estados Unidos. Fundada durante la fiebre de la plata del siglo XIX, llegó a albergar más de 30.000 habitantes y una ópera que competía con las de la costa este. Sus calles guardan la memoria de los mineros, tahúres y buscavidas que poblaron este enclave remoto, entre ellos el legendario pistolero Doc Holliday, que pasó sus últimos meses en la cercana Glenwood Springs.

Hoy Leadville es una población apacible de unos 2.600 habitantes. Los edificios victorianos de ladrillo rojo alojan cafeterías acogedoras y tiendas de recuerdos discretas. La ciudad se sitúa a los pies de los dos picos más altos de las Rocosas: el monte Elbert, de 4.401 metros, y el monte Massive, de 4.398 metros. Ambos son accesibles para montañeros con experiencia, aunque la altitud exige una aclimatación meticulosa. La historia minera sigue presente en el National Mining Hall of Fame and Museum, un homenaje a la industria que esculpió el carácter del estado.

Snowmass Village: entre el lujo y el bosque encantado

Desde Leadville, si la climatología lo permite, la ruta toma la carretera estatal 82 hacia el oeste, cruzando el puerto de Independence Pass. Este paso de montaña, a 3.686 metros, es uno de los más elevados de Colorado y permanece cerrado durante el invierno debido a la acumulación de nieve. Cuando está abierto, regala uno de los trayectos más espectaculares del estado: la carretera asciende serpenteante entre paisajes agrestes hasta coronar la Divisoria Continental, la línea imaginaria que separa las cuencas hidrográficas del Atlántico y del Pacífico. A partir de ahí, el descenso hacia Aspen y Snowmass Village despliega bosques de álamos temblones y praderas alpinas.

Snowmass Village es un destino de esquí de prestigio internacional, pero fuera de la temporada invernal revela un rostro más tranquilo. El hotel Limelight, con su ubicación céntrica y su proximidad a The Collective, un espacio familiar con conciertos, patinaje sobre hielo y clases de yoga, sirve como base de operaciones. El sendero South Rim Trail conduce hasta Spiral Point, un mirador desde el que se abarca la inmensidad del valle. Y un telesilla asciende hasta Elk Camp, donde una montaña rusa alpina serpentea entre los árboles y los senderos del Bosque Encantado invitan a perderse entre abetos centenarios. Las vistas de las Maroon Bells, dos picos gemelos que figuran entre las montañas más fotografiadas de Norteamérica, son la recompensa final.

Glenwood Springs: vapores termales y fantasmas del Oeste

La carretera desciende hacia Glenwood Springs, una ciudad donde el paisaje comienza a insinuar la aridez del Oeste. Aquí, las aguas termales brotan a borbotones y se canalizan hacia la piscina al aire libre más grande del mundo en Glenwood Hot Springs Resort. Sumergirse en sus aguas mineralizadas mientras las montañas enrojecen con la luz del atardecer es una experiencia que reconcilia el cuerpo con el camino. A pocos pasos del centro histórico, el cementerio de Linwood custodia la tumba de Doc Holliday, el dentista y pistolero que sucumbió a la tuberculosis en 1887, a los 36 años, confiando en que los vapores de las fuentes aliviarían sus pulmones.

Pero Glenwood Springs ofrece también uno de los espectáculos más singulares del estado: el parque de atracciones Glenwood Caverns Adventure Park, encaramado en la cima de una montaña a la que se accede en telecabina. Desde allí, una montaña rusa se precipita hacia el vacío suspendida sobre el cañón del Colorado, una experiencia que combina la ingravidez del acero con la inmensidad del paisaje.

La caminata hasta el Hanging Lake es quizás la joya de la zona. Una senda exigente de poco más de un kilómetro y medio asciende por un desfiladero hasta un lago colgante de color esmeralda, alimentado por cascadas que brotan de la roca. Las aguas, de un verde irreal, reflejan el dosel vegetal y generan estampas que parecen salidas de una leyenda. El Servicio Forestal de Estados Unidos regula el acceso para preservar este frágil ecosistema, así que conviene planificar la visita con antelación.

Grand Junction: el Monumento Nacional de Colorado

La Interestatal 70 avanza hacia el oeste y el paisaje se transforma: las montañas ceden el paso a mesetas de arenisca roja y el aire se vuelve más seco. Grand Junction es la puerta de entrada a la vertiente occidental del estado, una ciudad que muchos conductores atraviesan sin detenerse, ignorando que a apenas diez kilómetros se oculta uno de los monumentos naturales más impresionantes de Colorado. El Colorado National Monument, un laberinto de cañones esculpidos por la erosión durante millones de años, exhibe paredes de roca con vetas rojas, naranjas y violáceas que brillan al atardecer. Conocido como el «Pequeño Gran Cañón», sus formaciones —Rim Rock Drive, Monument Canyon, las Independence Monoliths— justifican por sí solas el desvío.

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Para los más intrépidos, la firma local Adrenaline Driven Adventures organiza excursiones todoterreno hasta los Rattlesnake Arches, un conjunto de arcos de arenisca que serpentean por parajes remotos. De vuelta al centro, la ciudad respira optimismo: el proyecto Art On The Corner puebla las aceras de esculturas contemporáneas, la confitería Enstrom Candies despacha sus famosos toffee de almendra desde hace más de 60 años, y cervecerías artesanales como Ramblebine o Trail Life sirven cervezas que saben a desierto y a superación. El hotel Maverick corona la jornada con su azotea Devil's Kitchen, desde la que se divisa el juego de luces del crepúsculo sobre la tierra roja.

Ouray: la Suiza de América

La US-550 abandona Grand Junction y enfila hacia el sur. Conocida como la Million Dollar Highway, esta carretera serpentea por el corazón de las montañas de San Juan, encadenando curvas vertiginosas y precipicios de infarto. Ouray aguarda al final del trayecto, encajada en un valle glaciar a 2.400 metros de altitud. La llaman la «Suiza de América», y el apodo no es exagerado: las cumbres que la circundan recuerdan a los Alpes, y sus calles conservan un aire decimonónico con edificios de piedra y madera.

El Perimeter Trail rodea la localidad, ofreciendo vistas panorámicas y el acceso a dos maravillas acuáticas: Cascade Falls Park, una sucesión de cascadas que se desploman entre musgos, y Box Cañon Falls Park, donde un puente suspendido se asoma a un desfiladero de cuarcita por el que el agua ruge decenas de metros más abajo. Es imposible no sentir vértigo. Después, las piscinas termales de Ouray Hot Springs invitan a flotar entre vapores mientras los picos se recortan contra el cielo. La pesca con mosca en los ríos de la zona, de la mano de los expertos de Rigs Fly Shop, completa la inmersión en una naturaleza todavía salvaje. El Western Hotel, en funcionamiento desde 1891, es el lugar perfecto para pasar la noche: su spa en la planta inferior, con bañeras de hidromasaje y sauna, promete una relajación profunda tras la jornada.

Durango: el pistoletazo final del viejo Oeste

La Million Dollar Highway prosigue su trazado caprichoso hacia el sur, y en sus tramos finales desemboca en Durango, una ciudad que huele a cuero, a madera de pino y a historia del ferrocarril. La línea de vapor del Durango & Silverton Narrow Gauge Railroad, en funcionamiento desde 1882, sigue recorriendo el valle del río Animas como en los tiempos de la fiebre minera, aunque el viajero moderno encontrará en Purgatory Resort una oferta de ocio más acorde con el siglo XXI: alojamientos confortables, circuitos de bicicleta de montaña, una pista de trineos y una montaña rusa alpina.

Pero el verdadero broche de oro del recorrido son las Durango Hot Springs. El complejo termal despliega un jardín salpicado de piscinas de piedra a distintas temperaturas, incluidas dos piscinas de inmersión fría, ideales para estimular la circulación después de un baño caliente. Música en directo en el césped central, camiones de comida y salas de masaje convierten la parada en una celebración del cuerpo y del viaje. Flotar en sus aguas cálidas con la vista puesta en las montañas de San Juan es la forma más rotunda de cerrar el círculo.

La ruta completa regresa a su punto de partida cerrando más de 1.100 kilómetros de asfalto, grava y polvo. Pero la cifra, al final, dice poco. Lo que queda en la memoria es el estruendo del Arkansas, la arena fina que se cuela en las botas, el vapor de las fuentes termales al amanecer, el vértigo controlado de un puente sobre una garganta de cuarcita y la certeza de que Colorado aún guarda territorios donde el silencio es la banda sonora dominante.

Las secuoyas gigantes de California o los géiseres de Yellowstone acaparan la imaginación del viajero, pero en los valles altos, en los pueblos mineros y en las carreteras secundarias de Colorado pulsa una belleza más discreta. Una que no exige grandes desvíos, sino algo más difícil: la voluntad de detenerse.