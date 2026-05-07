AEMET activa los avisos naranjas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido una serie de avisos para el jueves debido a la previsión de lluvias y tormentas en amplias zonas de España.

Los avisos por lluvias y tormentas se extienden por múltiples comunidades autónomas. En concreto, se verán afectadas Almería, Granada, Jaén, Teruel, Zaragoza, la cornisa cantábrica (Asturias y Cantabria), Burgos, Segovia, Soria, Albacete, Cuenca, Guadalajara, Barcelona, Girona, Lleida, y Lugo. Esta amplia distribución geográfica subraya la magnitud del evento meteorológico y la necesidad de que los ciudadanos de estas áreas estén preparados para afrontar las posibles consecuencias. La AEMET insta a la población a mantenerse informada y a tomar precauciones.

Además de las zonas mencionadas, el Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia, Vega del Segura, Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Ribera del Ebro de La Rioja, Ibérica riojana, y Castellón también estarán bajo aviso por el mismo motivo. La diversidad geográfica de estas regiones, que abarcan desde zonas montañosas hasta costas y valles, refleja la complejidad de los patrones meteorológicos y la dificultad de predecir con exactitud la intensidad y la ubicación de las tormentas. Es crucial que las autoridades locales estén preparadas para actuar en caso de emergencias y que la población siga sus indicaciones.

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Asimismo, se han emitido avisos sólo por lluvias para Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, mientras que Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares, Sur, Vegas y Oeste, Toledo, Palencia y Valladolid están bajo aviso sólo por tormentas. Esta diferenciación en los avisos destaca la importancia de comprender los distintos tipos de riesgos asociados a cada fenómeno meteorológico. Las lluvias intensas pueden provocar inundaciones, mientras que las tormentas pueden generar rayos, granizo y fuertes vientos. Por lo tanto, es esencial que la población adapte sus precauciones en función del tipo de aviso emitido para su zona.

IMPACTO Y RIESGOS ASOCIADOS A LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS

La AEMET ha señalado que los chubascos y tormentas serán fuertes en amplias zonas de Baleares y de los tercios norte y este peninsulares, así como del centro. Existe una probabilidad de que sean muy fuertes y dejen acumulados importantes en el entorno del cabo de la Nao, con menor probabilidad en Baleares. Esta previsión de lluvias intensas y tormentas severas conlleva un riesgo significativo de inundaciones, desprendimientos de tierra y daños a infraestructuras. Es fundamental que las autoridades locales estén preparadas para actuar en caso de emergencias y que la población tome medidas preventivas para proteger sus propiedades y su seguridad personal.

La presencia de granizo y fuertes rachas de viento durante las tormentas también aumenta el riesgo de daños materiales. El granizo puede dañar vehículos, tejados y cultivos, mientras que los fuertes vientos pueden derribar árboles, postes de electricidad y otros objetos. Es aconsejable asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento y evitar aparcar los vehículos bajo árboles o estructuras inestables. Además, es importante mantenerse alejado de zonas arboladas durante las tormentas y evitar tocar cables eléctricos caídos.

Además de los riesgos directos asociados a las tormentas, también se prevén nevadas en el Pirineo por encima de los 2.000 metros y heladas débiles en montañas del norte. Estas condiciones meteorológicas pueden afectar al tráfico y a la seguridad en zonas de montaña. Se recomienda a los conductores extremar la precaución y utilizar cadenas si es necesario. También es importante tener en cuenta que las heladas pueden provocar resbalones y caídas, especialmente en zonas urbanas.

EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS Y VIENTOS: ¿QUÉ ESPERAR?

En cuanto a las temperaturas, la AEMET prevé que las máximas descenderán en los archipiélagos, áreas mediterráneas y cuadrante sureste peninsular, mientras que aumentarán en el cuadrante noroeste, centro norte y área pirenaica. Estos cambios en las temperaturas pueden ser notables en el Cantábrico oriental y los descensos en puntos del interior sureste. Estas variaciones térmicas pueden afectar a la salud de las personas, especialmente a los grupos más vulnerables, como los ancianos y los niños. Es importante mantenerse hidratado y protegerse del sol durante los días calurosos, y abrigarse adecuadamente durante los días fríos.

Las temperaturas mínimas tenderán a descender en Canarias y el Cantábrico, mientras que aumentarán en el interior peninsular, con pocos cambios en el resto. Estos cambios en las temperaturas nocturnas pueden influir en el descanso y en la calidad del sueño. Es recomendable adaptar la ropa de cama y la ventilación de la habitación para asegurar un ambiente confortable durante la noche.

En lo que respecta a los vientos, se espera que soplen moderados del nordeste y este en Canarias, Baleares y litorales del Levante y Cantábrico, del norte en los de Galicia y del oeste en regiones de Andalucía occidental. En el resto del país, habrá viento flojo predominando las componentes este y sur en el tercio oriental y las oeste y sur en el resto. Estos vientos pueden influir en la sensación térmica y en la navegación marítima. Es importante tener en cuenta la dirección y la intensidad del viento al realizar actividades al aire libre y al planificar viajes por mar.