Resident Evil Code Veronica Remake llegaría en el Summer Game Fest

Dusk Golem ha vuelto a soltar la bomba: Capcom estaría guardando el anuncio del remake de Resident Evil: Code Veronica para el Summer Game Fest 2026 de junio. Y la comunidad ya está temblando.

El filtrador, que tiene un historial bastante pulido cuando se trata de la saga, asegura que el desarrollo va lo suficientemente avanzado como para que Capcom lo enseñe en el escaparate más grande del verano. Eso sí, él mismo aclara que no conoce los planes de marketing internos, así que toca tomar el rumor con la cautela que merece cualquier filtración. Aunque viniendo de quien viene, escuece menos.

Qué dice exactamente Dusk Golem y por qué importa

El nombre Dusk Golem no es nuevo en estos lares. Lleva años acertando con detalles de Resident Evil y Silent Hill, y su última gran jugada fue confirmar que Leon Kennedy sería jugable durante buena parte de Requiem mucho antes de que Capcom soltara nada oficial. Acertó. Por eso cuando este señor susurra algo en Reddit, media comunidad se pone en modo alerta máxima.

Publicidad

Lo que ha dicho ahora, según recoge la propia entrada de Code Veronica en Wikipedia y los hilos que están circulando, es que el remake del spin-off protagonizado por Claire y Chris Redfield estaría listo para presentarse en el evento que conduce Geoff Keighley. No lo vende como verdad absoluta. Lo vende como muy probable. Hay matiz.

Por qué Capcom haría esto justo ahora

La saga atraviesa el mejor momento de toda su historia, y eso no lo digo yo, lo dicen los números. Requiem ha pulverizado expectativas y para parte importante de la comunidad es directamente la mejor entrega de Resident Evil jamás lanzada. Capcom tiene la maquinaria al rojo y los remakes anteriores (el 2, el 3, el 4) han salido con una calidad que ya quisieran otros estudios para sí. El listón está altísimo.

Lo lógico sería ir a por el remake de Resident Evil 5, que toca por orden cronológico. Pero Code Veronica es la entrada que los fans más veteranos llevan pidiendo a gritos desde hace años, en parte porque el original de Dreamcast envejeció regular y en parte porque la historia de los hermanos Redfield se merece otra oportunidad con la cámara moderna y las mecánicas del nuevo motor. Capcom lo sabe.

El precedente que nadie está mirando con suficiente atención

Aquí va mi lectura. Cada vez que Capcom ha anunciado un remake en un evento grande, ha sido porque el desarrollo estaba bastante avanzado. El RE2 Remake se enseñó en E3 2018 y salió en enero de 2019. El RE4 Remake se mostró en junio de 2022 y aterrizó en marzo de 2023. El patrón Capcom es de unos diez meses entre reveal y lanzamiento, lo que situaría a Code Veronica en algún punto de principios de 2027 si el rumor se cumple.

¿Está justificado el hype? Sí, con asterisco. La saga está en un pico creativo histórico, los remakes del estudio mantienen un nivel de cuidado que ya quisieran otras franquicias clásicas y el material original tiene exactamente la mezcla de drama operístico y survival que el público actual está pidiendo. Pero hasta que Geoff Keighley no salga al escenario en junio con el tráiler en las manos, todo esto sigue siendo un rumor de Reddit con buena reputación detrás. La pregunta real no es si va a pasar, es cómo de profundo va a ser el rediseño de personajes y escenarios respecto al original. Ahí está la chicha.

Dejémoslo en un 'ya veremos'.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Si la filtración acierta, hablamos del anuncio del verano y Capcom encadenaría su quinto remake top en fila. La nota baja del 9 solo porque el propio Dusk Golem admite que no controla los tiempos de marketing, y eso en esta industria pesa. Reserva el calendario de junio, por si acaso.

Publicidad

El resumen para vagos (TL;DR)