Las Ray-Ban Meta habrían grabado a gente teniendo sexo... y ya hay despidos

Las gafas que iban a cambiar la forma de mirar el mundo llevan semanas mirando demasiado. Y lo que han visto, según varios extrabajadores, no se puede contar en una keynote.

La polémica de las Ray-Ban Meta vuelve por la puerta grande y esta vez con un guion digno de capítulo extra de Black Mirror. Empleados que trabajaban en la revisión de datos del dispositivo aseguran que las gafas capturaron contenido íntimo de usuarios — incluyendo material sexual explícito — y que cuando lo denunciaron, Meta los echó. La empresa niega los hechos. Aquí ya no sabemos qué da más miedo, si lo grabado o el despido.

Qué dicen exactamente los extrabajadores

Según el reportaje original que ha destapado la historia, varios empleados que formaban parte de equipos de moderación y entrenamiento de modelos vieron pasar por sus pantallas fragmentos de vídeo capturados por las Ray-Ban Meta en situaciones extremadamente privadas. Hablamos de personas teniendo relaciones sexuales, escenas en baños, niños en momentos cotidianos. Material que, en teoría, jamás debería salir del dispositivo del usuario sin un consentimiento explícito y muy informado.

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Los denunciantes aseguran que alertaron internamente, que pidieron protocolos más claros y que recibieron a cambio cartas de despido. Meta, por su parte, lo niega todo: ni se grabó lo que dicen, ni se despidió a nadie por denunciar. Una negación corporativa de manual.

El detalle técnico que conviene no perder de vista: las Ray-Ban Meta tienen una luz LED frontal que se enciende al grabar, pero el LED es pequeño, y en interiores con poca luz pasa fácilmente desapercibido. Súmale que la grabación se puede activar por voz o con un toque, y tienes la tormenta perfecta de captura sin contexto.

Por qué este caso pinta tan turbio

Hay un patrón que se repite con cada gadget que mete cámara en la cara: primero llega el wow, luego llega el reportaje. Le pasó a las Google Glass hace más de una década, le pasó al Humane Pin, y ahora le toca a las gafas de Meta. La diferencia es la escala: las Ray-Ban Meta se han vendido como churros porque parecen unas Wayfarer normales y porque, vale, la integración con la IA está bastante fina.

El problema es que el modelo de negocio de las gafas inteligentes requiere datos para mejorar. Audio, vídeo, contexto. Y alguien tiene que revisar esos datos para entrenar los sistemas. Cuando ese alguien empieza a ver escenas que no debería estar viendo, ya no estamos hablando de un fallo técnico: estamos hablando de un diseño de pipeline que no contempla la dignidad del usuario como prioridad.

Esto ya lo hemos visto, y no acabó bien

El precedente más doloroso es el de los moderadores de contenido de la propia Meta y de TikTok, que llevan años denunciando trauma psicológico por el material que tienen que revisar. Hubo demandas, hubo acuerdos millonarios, hubo documentales. Y aun así, la industria sigue tratando la moderación como un mal necesario que se externaliza al país más barato y se firma con un NDA grueso.

Lo que cambia con las Ray-Ban Meta es que ya no estamos solo moderando lo que la gente sube voluntariamente a una red. Estamos moderando lo que un usuario grabó sin saber del todo que lo estaba grabando, en su casa, con su pareja, con sus hijos. La frontera entre captura accidental y vigilancia normalizada se está disolviendo a velocidad de release. Y la respuesta corporativa — negarlo y despedir al mensajero — es exactamente la jugada que enseña a otros empleados a callarse.

El caso ahora se mueve en territorio legal. Veremos si los despidos resisten un escrutinio judicial, si la AEPD abre algo del lado europeo, y si Meta cambia el protocolo o se limita a mejorar el LED. Apuesta segura: lo segundo.

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Mientras tanto, si tienes unas Ray-Ban Meta, igual es buen momento para preguntarte donde acaban esos vídeos que grabaste el sábado por la noche. Spoiler: no lo sabemos del todo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. Esto no es hype, es alarma. El producto sigue molando técnicamente, pero el escándalo destapa un agujero ético que ningún update de firmware arregla. Si Meta no enseña pipeline transparente, las gafas pasan de gadget cool a accesorio incómodo — y no por el peso.

El resumen para vagos (TL;DR)