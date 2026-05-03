China prohíbe por ley despedir a alguien para sustituirlo por IA

Bombazo legal en China que conviene mirar con calma: un tribunal acaba de declarar ilegal despedir a un empleado para sustituirlo por una IA. Sí, sentencia firme, no rumor de LinkedIn.

El caso lo ha contado Gizmodo y la frase clave del fallo merece estar enmarcada: 'los empleadores no pueden trasladar los costes operativos a los trabajadores'. En cristiano: si decides automatizar tu empresa, el pato no lo paga el currante con una carta de despido envuelta en eufemismos del estilo 'reestructuración por transformación digital'.

Qué dice exactamente la sentencia

El tribunal chino ha resuelto que reemplazar a una persona por un sistema de inteligencia artificial no es una causa válida de despido. La lógica es sencilla y, francamente, difícil de rebatir: instalar un modelo que hace el trabajo de Pepe no es un problema de Pepe, es una decisión empresarial. Y las decisiones empresariales no se pagan con el sueldo de Pepe.

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La consecuencia práctica es directa. Si una compañía en China quiere automatizar un puesto, tiene que recolocar al trabajador, formarlo o, en el peor de los casos, indemnizarlo bajo las reglas estándar del despido improcedente. Lo que no puede hacer es presentar la llegada de un large language model (LLM, modelo de lenguaje grande) como si fuera una fuerza mayor tipo terremoto.

El detalle que nadie estaba esperando: la sentencia llega desde un país que produce y exporta IA a escala industrial. China no es precisamente un actor tímido en este sector — DeepSeek, Qwen y compañía han sacudido el mercado en los últimos dieciocho meses. Que el freno venga desde dentro dice bastante.

Por qué esto importa fuera de China

Aquí es donde la cosa se pone interesante para el resto del mundo. Llevamos un año largo escuchando a CEOs hablar de 'eficiencias' y 'optimización de plantilla' como sinónimo educado de 'he firmado con OpenAI y sobráis cuarenta'. IBM lo dijo abiertamente, Klarna presumió de ello, Duolingo recortó traductores. La narrativa estaba normalizada.

China acaba de poner una piedra en ese camino. Y aunque su sistema legal no se parezca al europeo ni al estadounidense, sienta un precedente argumental potente: la automatización es una inversión del empresario, no una excusa para externalizar el coste al empleado. Esa frase, traducida a directivas europeas, es exactamente el tipo de argumento que la AESIA y los reguladores de Bruselas llevan meses afilando.

De hecho, el marco regulatorio de IA de la Comisión Europea ya contempla obligaciones específicas para empleadores que usen sistemas automatizados en decisiones laborales. Estamos a un paso de que alguien plantee la pregunta incómoda en un juzgado de Madrid o Berlín.

El precedente que esto abre — y la lectura honesta

Conviene situar esto en contexto. No es la primera vez que un tribunal frena la euforia automatizadora: en 2023, los tribunales italianos ya tumbaron decisiones algorítmicas de Deliveroo por discriminatorias, y en Países Bajos hubo sentencias contra el uso opaco de IA en evaluaciones laborales. Lo que China añade ahora es la traducción más limpia posible del principio: despedir para meter una máquina es trasladar un coste empresarial al trabajador.

Mi lectura honesta: el fallo no va a frenar la adopción de IA, ni falta que hace. Lo que hace es obligar a las empresas a hacer las cosas bien — recolocar, formar, indemnizar como toca. Que es, básicamente, lo que cualquier ordenamiento laboral serio debería estar exigiendo ya. La pregunta interesante no es si Europa copiará esta doctrina, sino cuándo. Y si llegará antes o después de la próxima ola de despidos masivos justificados con la palabra 'pivote'.

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Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es un gadget ni un modelo nuevo, pero es de las decisiones legales más relevantes del año en materia de IA. Si Europa toma nota, el manual del despido por automatización se reescribe entero — y eso afecta a millones de curris, los tuyos incluidos.

El resumen para vagos (TL;DR)