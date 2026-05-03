Cómo los 'likes' afectan a la salud mental de los jóvenes según expertos

El número de 'likes' que recibe un adolescente en una publicación está directamente relacionado con su autoestima diaria, según los programas oficiales que están analizando el impacto de las redes en la salud mental juvenil. La conclusión coincide en estudios de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y en las iniciativas locales que se están extendiendo por ayuntamientos como el de La Almunia de Doña Godina.

A ver, traduzco. Lo que dicen los expertos es algo que cualquiera que haya tenido entre manos un móvil con 15 años intuye: cada notificación funciona como un pequeño chute de validación inmediata. Y cuando ese chute no llega, o llega menos de lo esperado, el bajón también es inmediato. El problema no es nuevo, pero la magnitud sí lo es.

Qué dicen los programas oficiales sobre los 'likes' y la autoestima

La Secretaría General Iberoamericana está impulsando programas conjuntos entre 22 países para estudiar cómo el uso intensivo de redes afecta a menores de 25 años. Los datos que manejan apuntan a que la franja entre 13 y 18 años es la más vulnerable: revisan el móvil una media de 80 veces al día y el 60% reconoce sentirse peor consigo mismo después de comparar su perfil con el de otros.

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El término clave aquí es eco-ansiedad digital (ansiedad provocada por la sobreexposición y la comparación constante en entornos virtuales), aunque la mayoría lo conoce simplemente como sentirse mal después de scrollear una hora. Los programas oficiales prefieren no patologizar el uso normal del móvil, pero sí marcan una línea: cuando el ánimo del día depende de cuántas reacciones recibes, la cosa se complica.

Ojo con esto. El 40% de los jóvenes encuestados borra publicaciones que no llegan a un mínimo de 'likes', según los datos recogidos por SEGIB. Es decir, no es solo que el reconocimiento social digital afecte al estado de ánimo: condiciona también la conducta y la imagen que se proyecta.

Qué están haciendo los ayuntamientos para responder

A nivel local, las iniciativas se multiplican. El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina ha puesto en marcha un programa de talleres en institutos para enseñar a los adolescentes a gestionar la huella digital y a identificar señales de dependencia. El enfoque no es prohibitivo. No se trata de quitar el móvil, se trata de entender qué pasa cuando se usa así.

Otros municipios siguen el modelo, sobre todo en zonas rurales donde la red de salud mental pública tiene listas de espera de seis meses o más. La pregunta inevitable: ¿por qué la respuesta tiene que venir desde un taller municipal y no desde la sanidad pública?

Aquí viene lo importante. El acceso a un psicólogo en la sanidad pública sigue siendo el principal cuello de botella para abordar la salud mental juvenil de forma estructural. Los talleres ayudan, pero no sustituyen a un seguimiento clínico cuando hace falta.

Por qué este debate no es nuevo, pero importa más que nunca

Hace una década, los estudios sobre Facebook y bienestar emocional llegaban a conclusiones parecidas: la comparación social en redes erosiona la autoestima. Lo que ha cambiado es la intensidad. Las plataformas actuales están diseñadas para maximizar el tiempo de pantalla con algoritmos que premian la reacción inmediata, y los más jóvenes han crecido con ese diseño como entorno natural.

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Mi lectura es que el problema no se resuelve solo con educación digital, aunque ayude. Mientras las plataformas sigan diseñando interfaces que convierten la validación en un mecanismo de retención , y mientras la sanidad pública no tenga capacidad para atender a quien lo necesita, los talleres locales son un parche útil pero insuficiente. Lo que toca mirar las próximas semanas es si los programas de la SEGIB se traducen en regulación común a nivel iberoamericano o se quedan en informe bonito. Porque informes ya hay muchos. Lo que falta es que el sistema responda al ritmo del problema.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)