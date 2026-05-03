Euríbor mayo 2026: cuánto sube o baja tu hipoteca al revisar

Si tu hipoteca variable se revisa este mes de mayo, vas a pagar entre 30 y 55 euros menos al mes respecto a la última revisión, según los datos provisionales del cierre del Euríbor de abril que recoge el Banco de España.

El Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables en España) sigue en la zona del 2,1%-2,2% en su media mensual de abril, lejos del 3,7% que marcó hace dos años. Para entendernos: los que firmaron en plena escalada de 2023 ya empiezan a respirar en cada revisión. Los que firmaron en 2024, cuando el índice rondaba el 3,5%, también notan alivio. Eso sí, todavía estamos por encima de los suelos históricos del 2021, así que tampoco hablamos de fiesta.

Cuánto te baja la cuota exactamente

Vamos a hacer números con una hipoteca media española: 150.000 euros pendientes, plazo restante de 22 años, diferencial de Euríbor +0,99%. Si tu última revisión fue en mayo de 2025 con un Euríbor en torno al 2,55%, pagabas alrededor de 825 euros al mes. Con la revisión de mayo de 2026 tu cuota baja a unos 790 euros mensuales. Son 35 euros menos al mes, 420 euros menos al año.

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Para una hipoteca de 200.000 euros con las mismas condiciones, el alivio es mayor: unos 50 euros menos al mes en la cuota revisada. Y si tu hipoteca es de 100.000 euros, la rebaja se queda en torno a los 22-25 euros mensuales. Traduzco: cuanto más principal pendiente, más se nota la bajada del índice.

Ojo con el detalle que cambia todo: la revisión solo aplica si tu contrato la tiene fijada para mayo. Mira tu escritura, busca la fecha de revisión (suele ser anual o semestral) y comprueba qué Euríbor aplica tu banco. La mayoría usa la media mensual del mes anterior a la revisión, pero hay entidades que usan el del mes en curso. Letra pequeña habitual.

Qué hacer si tu revisión es ahora

Si te toca revisión en mayo, no tienes que hacer nada: el banco aplica el nuevo tipo automáticamente y te llega el cargo actualizado. Pero conviene revisar el recibo cuando llegue para confirmar que el cálculo es correcto, porque los errores en revisiones existen y pasan más a menudo de lo que parece.

¿Y si estás pensando en pasar de variable a fija? Aquí toca pensar en frío. Las fijas que ofrecen ahora los bancos rondan el 2,7%-3% TAE (coste real del préstamo al año). Si tu variable está en Euríbor + 0,99% (es decir, sobre el 3,1% real este mes), una fija al 2,8% sí compensa para perfiles que valoren estabilidad. Pero si tu diferencial es de los buenos (+0,5% o menos), tu variable seguirá siendo más barata salvo que el Euríbor vuelva a dispararse.

Qué dicen los datos y qué esperar los próximos meses

El recorrido reciente del Euríbor ha sido el típico que veíamos en ciclos pasados: subida brusca por las decisiones del Banco Central Europeo en 2022-2023, pico en septiembre de 2023, y descenso progresivo desde mediados de 2024. Lo que estamos viendo en 2026 es la cola de ese ajuste. Los analistas del propio Banco de España estiman estabilidad en torno al 2% en lo que queda de año, salvo sorpresa en la política monetaria europea.

Mi lectura: si tu hipoteca se revisa en los próximos meses, vas a notar alivio. No es para echar cohetes, pero después de dos años pagando cuotas hinchadas, cualquier respiro cuenta. Los datos oficiales del Banco de España publican el dato definitivo del Euríbor de abril a primeros de mayo, así que conviene esperar al cierre oficial antes de hacer cuentas exactas. Y si tu banco te llama para venderte una fija, escucha pero no firmes en caliente: compara al menos tres ofertas y mira siempre el TAE, no solo el tipo nominal. Más contexto sobre el indicador en su entrada de Wikipedia.

Lo que viene en los próximos trimestres dependerá de cómo evolucione la inflación en la zona euro y de las decisiones del BCE. Habrá que estar atentos.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)