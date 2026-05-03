Ellas en pareja, ellos solos: la vivienda dispara la brecha

Las jóvenes españolas se emancipan en pareja porque solas no pueden, y ellos sí pueden hacerlo en solitario. Lo dice un nuevo estudio académico que pone número a algo que muchas veintitantos ya intuían en su grupo de WhatsApp. La vivienda no solo expulsa a una generación: también ensancha la brecha de género dentro de esa misma generación.

El dato es feo y se entiende a la primera. Para alquilar o comprar piso solo, hace falta un sueldo que ellas, de media, no alcanzan tan pronto como ellos. Resultado: ellas hacen las maletas cuando aparece pareja con quien repartir gastos. Ellos, mientras tanto, pueden permitirse el estudio en solitario antes. La emancipación femenina queda condicionada a tener compañero o compañera de piso afectivo, y eso son palabras mayores.

Qué dice exactamente el estudio

El paper, recogido por elDiario.es esta semana, cruza datos de emancipación juvenil con sueldos por género y precios de alquiler en España. La conclusión es directa: a igualdad de edad, las mujeres jóvenes salen del hogar familiar mayoritariamente cuando se emparejan, mientras que los hombres lo hacen con más frecuencia en solitario o compartiendo piso con amigos.

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No es una decisión cultural ni romántica. Es contabilidad pura. Si los datos del INE sitúan la brecha salarial en torno al 18-20% en las franjas más jóvenes, y el alquiler medio en grandes ciudades supera ya los 1.100 euros, las cuentas no salen para un sueldo solo, y mucho menos para uno por debajo de la media. La vivienda convierte la pareja en estrategia de supervivencia económica, no necesariamente en proyecto de vida.

Por qué esto importa más allá del titular

Aquí viene lo bueno. Lo que parece un detalle estadístico tiene consecuencias gordas. Si te emancipas en pareja por necesidad y no por elección, las rupturas se complican: volver con tus padres a los 30 después de cuatro años fuera no es plan. Eso aumenta lo que las sociólogas llaman dependencia económica de la convivencia, y reduce la libertad real de salir de relaciones que no funcionan.

Y hay más capas. La maternidad se retrasa porque primero hay que estabilizar la vivienda. El ahorro propio tarda más en construirse porque los gastos compartidos no son lo mismo que los gastos individuales asumidos. La autonomía residencial femenina llega años más tarde que la masculina, y eso arrastra carrera, pensión futura y patrimonio.

Cosas que pasan en 2026.

El precedente y por qué no se arregla solo

Esto no es nuevo, pero sí está peor. Hace una década, la edad media de emancipación en España rondaba los 29 años. Hoy supera los 30 y, según los informes del Consejo de la Juventud de España, la tasa de emancipación juvenil está en mínimos históricos desde que hay registros comparables. La diferencia es que antes la brecha de género en emancipación era casi inexistente entre los 25 y los 30. Ahora se ha abierto.

El patrón recuerda a lo que pasó en Italia hace veinte años, cuando los precios de la vivienda en grandes ciudades bloquearon a toda una generación dentro del hogar familiar y, dentro de esa generación, a las mujeres más todavía. Spoiler: aquello no se corrigió con campañas motivacionales, sino con políticas concretas de alquiler joven que llegaron tarde y a medias.

La lectura propia es incómoda. Las medidas estrella anunciadas en los últimos años, bonos de alquiler joven incluidos, no han movido la aguja en la brecha porque tratan a la juventud como bloque homogéneo. Y no lo es. Mientras no se mire dato a dato cómo el precio del metro cuadrado afecta de forma distinta a una mujer joven que a un hombre joven, esto seguirá igual o peor. Lo que viene los próximos meses, con la nueva ronda de datos del INE sobre emancipación, va a confirmar la tendencia o por fin a romperla. Apuesta segura: la confirma.

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