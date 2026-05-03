Ask.com cierra tras 29 años: el buscador de tus padres dice adiós

Ask.com cierra para siempre tras casi 29 años online y deja un mensaje de despedida que ya nadie esperaba: 'Gracias por vuestra curiosidad'. El buscador del mayordomo, ese que tus padres usaban antes de que Google lo arrasara todo, baja la persiana definitivamente. Una era de internet termina aquí.

A ver, seamos sinceros: si te digo Ask.com, probablemente lo último que recuerdas es haberlo visto por accidente en un ordenador de casa con Windows XP. Pero hubo un tiempo en el que este buscador peleaba de tú a tú con Google y Yahoo. Sí, en serio.

Qué era Ask.com y por qué fue importante

Ask.com nació en 1997 como AskJeeves, con la idea brillante para la época de que pudieras hacerle preguntas en lenguaje natural a un mayordomo virtual llamado Jeeves. Le escribías '¿qué tiempo hace en Madrid?' como si hablaras con una persona, y el buscador te devolvía una respuesta. Hoy suena obvio porque es básicamente lo que hace ChatGPT, pero en los noventa era ciencia ficción.

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El mayordomo se hizo icónico. Aparecía en anuncios, en camisetas, en parodias. Llegó a competir directamente con los grandes del momento. Su entrada de Wikipedia recoge bien el recorrido: en 2006 retiraron al personaje para modernizar la marca, lo recuperaron brevemente en 2009 y desde entonces fue cuesta abajo. La cuota de mercado nunca volvió a levantar.

Por qué cierra ahora y qué dice el mensaje de despedida

El motivo real es el de siempre: Google se comió todo. Cuando un buscador acapara más del 90% del mercado mundial, el resto sobrevive a duras penas o se reinventa. Ask.com llevaba años convertido en un portal con artículos clickbait y una caja de búsqueda casi decorativa. El cierre era cuestión de tiempo y todos lo sabíamos.

El mensaje de despedida ha sido lo más comentado. Un escueto 'Gracias por vuestra curiosidad' que ha hecho que medio Twitter se ponga nostálgico durante una tarde entera. Tela.

La gente que lo recuerda lo recuerda con cariño, aunque hace quince años que no lo abre. Es el efecto MSN Messenger, el efecto Tuenti, el efecto Fotolog. Servicios que se quedan en la memoria afectiva aunque ya no los uses.

Lo que el cierre de Ask.com dice del internet de 2026

Aquí viene lo interesante. El cierre de Ask.com no es solo un titular de nostalgia, es una foto fija de cómo está el sector. La búsqueda en internet lleva dos décadas dominada por una sola empresa, y ahora mismo la única amenaza real a Google no son otros buscadores tradicionales tipo Bing o DuckDuckGo, sino los modelos de inteligencia artificial generativa.

El paralelismo es de los que dan rabia: Ask.com fue pionero en intentar que le hicieras preguntas en lenguaje natural, y muere justo cuando el lenguaje natural vuelve a ser la forma dominante de buscar información, esta vez con ChatGPT, Perplexity y compañía. Llegó treinta años antes de tiempo, hizo el camino, y ahora la industria redescubre lo que él intentó. Algo parecido le pasó a Napster con el streaming, o a las primeras redes sociales que precedieron a Facebook.

El próximo movimiento del tablero ya está claro: la batalla por sustituir a Google no la van a ganar los buscadores clásicos, sino los asistentes de IA. Y mientras tanto, los que crecimos viendo al mayordomo Jeeves nos quedamos con la postal. Una época de internet que se va sin mucho ruido pero con bastante peso simbólico.

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Hasta nunca, Jeeves.

El chisme en 3 claves (TL;DR)