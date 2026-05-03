Hallan un diamante de 2.000 millones de años en una mina ártica

En una mina perdida en pleno Círculo Polar, a punto de echar el cierre, ha aparecido un diamante de 2.000 millones de años que está dejando a los geólogos con cara rara. Y con razón: la piedra es más vieja que casi cualquier cosa que puedas imaginar caminando por la Tierra.

Hablamos de un cristal formado cuando en este planeta no había ni plantas con flores, ni dinosaurios, ni nada que se le parezca. La atmósfera todavía estaba aprendiendo a tener oxígeno. Y mientras tanto, allá abajo, en el manto, la presión y el calor estaban montando este diamante que no vería la luz hasta hace literalmente unos meses.

Una mina que se iba a apagar y suelta un bombazo

El hallazgo, recogido por Xataka, sale de una mina ártica que tenía los días contados. La operación llevaba tiempo en fase de cierre, con los costes disparados y la rentabilidad por los suelos. El típico final de ciclo industrial: se apagan las luces y a otra cosa.

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Pero en uno de los últimos lotes extraídos, los técnicos se toparon con algo que no encajaba con el resto. Un diamante datado en torno a los 2.000 millones de años de antigüedad, lo que lo coloca entre los más antiguos jamás recuperados de forma íntegra. La datación se hace analizando inclusiones microscópicas atrapadas dentro del cristal —pequeñas burbujas de minerales que actúan como cápsulas del tiempo— y los números no engañan.

Para que te hagas una idea de la escala: cuando este diamante empezó a formarse, la vida pluricelular ni siquiera había aparecido. La Tierra era un planeta con océanos jóvenes, continentes recolocándose y bacterias haciendo sus cosas. El diamante lleva 2.000 millones de años esperando a que alguien lo sacara.

Caos geológico, pero del bueno.

Por qué los geólogos están tan emocionados

Encontrar diamantes no es noticia. Las minas industriales sacan toneladas al año, la mayoría destinados a uso técnico (cortar, pulir, taladrar) y una fracción más pequeña a joyería. Lo que hace especial a este es la edad combinada con su estado de conservación.

Los diamantes muy antiguos suelen presentar fracturas, transformaciones o impurezas que dificultan estudiarlos. Este, según los especialistas citados en la cobertura original, llega en condiciones lo bastante buenas como para abrir una ventana directa al manto terrestre del Paleoproterozoico. Una etapa de la que sabemos relativamente poco porque los testigos físicos escasean — aquí ayuda el contexto sobre el Paleoproterozoico para situar de qué hablamos.

El cristal funciona como una grabadora. Cada inclusión cuenta cómo eran la presión, la temperatura y la composición química del manto en aquel momento. Es ciencia básica, pero del tipo que ayuda a reconstruir cómo se formó el planeta tal y como lo conocemos.

Es uno de los testimonios físicos más antiguos del interior de la Tierra que se han recuperado intactos. Y eso, para una disciplina que vive de fragmentos, es oro. O diamante, en este caso.

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El timing perfecto: justo antes del cierre

La parte casi de novela es el momento. La mina iba a cerrar y este descubrimiento llega como un guiño irónico del azar geológico. Hay algo poético en que un yacimiento agotado, descartado por la economía, escupa al final el hallazgo que ningún ingeniero esperaba.

No es la primera vez que pasa. La historia de la minería está llena de explotaciones que en sus últimos meses dieron con la pieza más valiosa de toda su vida útil. A veces porque se cava más profundo cuando se acaban las opciones fáciles, a veces porque se prestaba menos atención antes y un lote se revisa con calma. Aquí parece haber un poco de las dos cosas.

La pregunta interesante ahora no es si el diamante se subastará (probablemente acabe en una colección o en un museo, dado el valor científico). Es qué más se está dejando atrás cuando una mina cierra. Si una piedra de 2.000 millones de años aparece en el último vagón, quizá conviene rascar un poco más en los yacimientos que damos por agotados.

O quizá no. Cosas que pasan en 2026.

El resumen para vagos (TL;DR)