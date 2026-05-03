La afición del Sevilla estalla antes del partido que vale la temporada

El Sánchez-Pizjuán llevaba horas hirviendo cuando el autobús del Sevilla se asomó por Eduardo Dato. Bengalas, bufandas, niños subidos a hombros y un cántico que se repite desde el viernes: 'es imposible que bajemos'. La afición ha decidido que esta tarde no se baja, aunque la tabla diga otra cosa.

Lo que se está viviendo en los aledaños del Pizjuán

El recibimiento al equipo ha sido de los gordos. De los que solo salen cuando hay miedo de verdad. Cientos de aficionados, según recoge la prensa local, han bajado al Sánchez-Pizjuán dos horas y media antes del pitido inicial para empujar a un equipo que llega al duelo ante la Real Sociedad jugándose media temporada y media plantilla del próximo año.

El club lo sabe y la grada lo sabe. Una derrota mete al Sevilla en el lío gordo de la permanencia a falta de pocas jornadas, con calendario complicado y rivales directos respirándole en la nuca. Tela.

Publicidad

Lo que cuentan los propios aficionados a pie de calle resume el ambiente: 'Es imposible que bajemos, daremos todo'. Frase repetida, casi mantra. Mitad fe sevillista, mitad terapia colectiva. El Pizjuán se ha convertido esta tarde en un confesionario gigante.

Por qué este partido vale la temporada (y algo más)

A ver, vamos por partes. El Sevilla no es un equipo cualquiera peleando abajo: hablamos del club con más Europa Leagues de la historia, siete títulos, una identidad continental construida a base de noches mágicas. Que esté coqueteando con Segunda no es una anécdota deportiva, es un terremoto institucional con consecuencias económicas brutales.

El descenso supondría perder ingresos televisivos millonarios, ver salir a media plantilla por cláusulas y arrancar un proyecto desde cero en una categoría que no perdona. Por eso la afición está como está. No es dramatismo gratuito.

La Real Sociedad llega como rival incómodo, sin nada en juego pero con el orgullo intacto y un estilo que sabe hacer daño en transiciones. Imanol no es de los que regalan partidos, ni siquiera en mayo con la temporada cerrada. Detalle que en el Pizjuán han apuntado.

El plan de la grada está claro: empujar desde el minuto uno, perdonar errores, premiar el esfuerzo. Lo de siempre cuando el sevillismo se pone serio. Tifo gigante, mosaico en Gol Norte y silencio absoluto antes del himno, según se ha filtrado en las cuentas de peñas durante la mañana.

Lo que dice la historia reciente sobre estas tardes

El precedente está fresco y conviene recordarlo. La temporada 2023-24 el Sevilla también se asomó al abismo y la afición tiró del equipo en partidos clave en casa para sacar permanencias agónicas. Funcionó. La diferencia ahora es que el margen es menor y el calendario aprieta más.

Comparado con casos parecidos, el patrón se repite: clubes históricos que se ven abajo y cuya afición se transforma en jugador número doce. Funcionó con el Valencia en su día, funcionó con el Athletic en los noventa, no funcionó con el Deportivo. La diferencia entre salvarse o no salvarse muchas veces no está en el banquillo: está en cómo se vive el partido en la grada.

Publicidad

Mi lectura: el Sevilla tiene plantilla para ganar este partido, pero llega psicológicamente tocado. El recibimiento de hoy puede ser justo el empujón que necesitaba el vestuario para soltarse. O puede ser una losa más si se va perdiendo al descanso. Esto es lo bonito y lo cruel del fútbol. Para más contexto histórico sobre el club, está bien tirar de su entrada en Wikipedia, que recuerda lo que está en juego: un escudo con 135 años a cuestas. Toda la información oficial del encuentro y de la situación deportiva está en la web del club.

Lo siguiente que mirar: el once de García Pimienta, si apuesta por jugadores con galones o tira de los chavales del filial, y cómo entra el Pizjuán cuando salgan los equipos al césped. Ahí se verá si el 'es imposible que bajemos' es realidad o autoengaño colectivo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Club histórico al borde del descenso, afición desbordada, partido a vida o muerte y media LaLiga mirando de reojo. Drama puro de mayo futbolero, del que tiene tertulia para semanas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)