Los Rolling Stones desvelan por fin el título de su nuevo disco

Los Rolling Stones llevaban meses dejando pistas crípticas en redes y por fin han soltado la bomba: el nuevo disco ya tiene título y fecha de salida. Sale el 10 de julio y es su primer álbum desde 2023.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Mick Jagger con 82 años publicando disco nuevo y arrastrando rumores desde hace medio año no es cualquier cosa. La cuenta atrás está en marcha y el fandom rockero ya está en modo histeria controlada.

Lo que han confirmado los Stones tras meses jugando al despiste

El anuncio llegó después de una campaña de teasers que tenía a medio Twitter haciendo de detective. Pistas en blanco y negro, vídeos de pocos segundos, frases sueltas en la web oficial. Un goteo perfectamente calculado para que cuando llegara la confirmación, llegara con ruido.

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Y vaya si ha llegado con ruido. El nuevo álbum llega tres años después de Hackney Diamonds, aquel disco que en 2023 sorprendió al sector porque nadie esperaba ya material inédito de la banda. Aquello vendió, sonó en radio, generó gira y dejó a los Stones con un crédito creativo que pocos grupos a esa altura de carrera mantienen.

Ahora repiten jugada. Disco anunciado, fecha cerrada para el 10 de julio, y la maquinaria promocional arrancando. Según ha publicado 20minutos, el grupo había estado dejando indicios desde finales del año pasado, en lo que parece una estrategia copiada del playbook de las grandes estrellas pop actuales.

Por qué este disco importa más de lo que parece

A ver, vamos por partes. Hablamos de una banda que en 2023 ya había hecho su "disco del regreso". Que volvieran a meterse en estudio tan pronto no es lo habitual. Los grupos clásicos suelen espaciar los lanzamientos cinco, seis, siete años. Aquí están sacando dos álbumes en cuatro años. Vaya tela.

Eso se traduce en algo claro: o tenían material acumulado o están aprovechando el momentum de Hackney Diamonds antes de que se enfríe. Y conociendo a Jagger, que lleva décadas siendo el cerebro estratégico de la banda más allá del escenario, apostaría por la segunda. Sacar disco con 82 años no es nostalgia, es cálculo de calendario y tour.

Porque sí, detrás de cada álbum hay siempre una gira. Y una gira de los Stones mueve cifras que ya quisieran muchos festivales enteros: la última recaudó más de 230 millones de dólares, unos 215 millones de euros, una de las cifras más altas del año en el circuito mundial.

El fandom, mientras tanto, está en plena fiesta. Las redes llevan 24 horas reciclando teasers y comparando portadas con discos antiguos buscando guiños. Un trabajo de arqueología musical que solo se ve cuando una banda mueve este nivel de devoción.

El precedente Hackney Diamonds y lo que dice de los Stones en 2026

Aquí toca pararse. Hackney Diamonds funcionó porque sonaba a Stones de verdad, no a Stones cansados. Producción de Andrew Watt, colaboraciones con Lady Gaga y Stevie Wonder, batería de Charlie Watts en dos temas grabados antes de su muerte. Una jugada redonda que vendió bien y devolvió a la banda al centro de la conversación.

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El reto del nuevo disco es no quedar como secuela menor. Y eso, en la industria actual, es muy difícil. Lo hemos visto con artistas legendarios que sacan dos discos seguidos y el segundo pasa sin pena ni gloria. Adele, Springsteen, McCartney, todos han pasado por ahí en algún momento. La diferencia con los Stones es que su público lleva 60 años esperando cada disco como si fuera el primero, y eso no tiene fácil comparación.

Lo que sí parece claro es que esto va a venir con gira mundial pegada. España suele caer en estas rondas. Madrid o Barcelona como paradas habituales. Quien quiera entradas, que se vaya preparando porque cuando se anuncien volarán en horas. Caos del bueno.

Lo que pase del 10 de julio en adelante depende de cómo respondan radio, crítica y, sobre todo, las plataformas. Spotify y Apple Music son hoy el verdadero juez. Si el primer single entra fuerte, esto puede ser otro hit redondo. Si entra tibio, será un disco más en la discografía. La banda lo sabe y por eso ha cuidado tanto el rollout.

El chisme en 3 claves (TL;DR)