RTVE recorta distancia a Atresmedia y Mediaset y aprieta el ránking de facturación en televisión

El mapa de la tele en España se está moviendo y el dato de 2025 lo confirma: RTVE saca pecho mientras Atresmedia y Mediaset miran al espejo y ven menos brillo. La pública mejora cuentas, mete publicidad y aprieta a las dos privadas que llevaban años cómodamente instaladas en el podio. Vaya tela.

Con datos de los resultados de los últimos dos años, lo que mejora RTVE en beneficios equivale, casi céntimo a céntimo, a lo que pierden las dos grandes privadas. O sea: el dinero no se ha evaporado, se ha mudado de sofá. Y eso en el negocio audiovisual español es un terremoto silencioso.

RTVE ha cerrado el ejercicio con una mejora notable en sus cuentas, apoyada en dos patas: la publicidad institucional crece y el control de costes empieza a notarse. La pública lleva un par de años recolocando su parrilla, recuperando rostros y peleando el prime time con producto propio. Y el dato dice que algo está funcionando.

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Enfrente, Atresmedia y Mediaset España presentan números más fríos. La tarta publicitaria del sector audiovisual lleva tiempo encogiéndose, con las plataformas comiéndose el tiempo de pantalla y, sobre todo, el presupuesto de los anunciantes que antes iba directo a la tele lineal. Las dos privadas pierden ingresos publicitarios año contra año y eso se nota en el resultado neto.

El detalle que casi nadie está subrayando: la pública no está creciendo a costa de gastar más, está creciendo a costa de gastar mejor. Eso, en una casa que durante años fue ejemplo de descontrol presupuestario, es noticia.

El dato tiene mucha más miga de lo que parece

A ver, vamos por partes. Que RTVE mejore no significa que esté ganando la guerra. Mediaset y Atresmedia siguen muy por delante en cuota de pantalla y en facturación absoluta. Pero la tendencia importa, y mucho.

Lo interesante es leerlo en clave de modelo. Las privadas dependen casi al 100% del anunciante, un grifo que se está cerrando porque YouTube, TikTok y las plataformas de streaming se llevan la atención del usuario joven. RTVE, con financiación mixta y vuelta de la publicidad limitada, juega otra liga. Y de repente esa otra liga parece más cómoda que la principal.

Tela marinera con la lectura: la cadena que durante años fue la oveja negra del balance audiovisual ahora es la que mejor encaja el cambio de ciclo. Cosas que pasan en 2026.

Las cifras de inversión publicitaria en TV en España llevan tres ejercicios seguidos a la baja, según los informes oficiales que publica el sector. Si quieres echar un ojo al contexto del modelo de financiación de la pública, la web corporativa de RTVE detalla cómo se reparte la tarta entre subvención estatal, publicidad limitada y otros ingresos.

Lo que esto significa para el espectador (y para el sector)

Aquí viene lo bueno. Si RTVE consolida esta tendencia, el sector entero se reordena. Atresmedia y Mediaset llevan meses recortando producción propia más cara, apostando por formatos baratos que rinden audiencia, y vigilando cualquier euro que se mueva. La paradoja: la pública es la que más está apostando por ficción ambiciosa esta temporada mientras las privadas tiran de realities probados y franquicias ya amortizadas.

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El precedente más claro está fuera. La BBC vivió algo parecido en Reino Unido a principios de los 2010, cuando ITV y Channel 4 se vieron contra las cuerdas por la fuga de anunciantes a digital y la pública aprovechó para reforzar marca con producto de calidad. La diferencia es que aquí RTVE viene de una década complicadísima en cuanto a credibilidad y gestión, así que la lectura es doble: o estamos ante un giro real de modelo o ante un buen ejercicio puntual que en 2026 se desinfla. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

Lo que sí está claro: el ránking de la tele en España ya no es lo que era. Y la próxima oleada de resultados, en verano, va a ser de lectura obligada para entender hacia dónde camina todo esto.

El chisme en 3 claves (TL;DR)