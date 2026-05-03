Colapinto firma su mejor clasificación en F1 y saldrá 8º en Miami

Colapinto se ha sacado la clasificación de su vida en Miami y mañana sale octavo. Sí, has leído bien: octavo en una parrilla con Verstappen, Leclerc y los dos McLaren detrás amenazando. El argentino lo ha clavado cuando más se jugaba.

La pole, eso sí, se la lleva otro nombre que ya nadie ve raro arriba: Andrea Kimi Antonelli. El italiano de Mercedes ha vuelto a dejar a todo el paddock con la boca abierta en el trazado urbano de Miami Gardens. Y ojo, porque mañana en carrera la cosa promete sangre.

Lo que ha pasado en la Q3 y por qué es historia para Argentina

Vamos por partes. Colapinto, con el Williams, ha enchufado una vuelta limpia justo cuando el reloj se le moría encima. Octavo cajón. Es la mejor clasificación de un piloto argentino en F1 desde la era de Reutemann, y eso son palabras mayores. En Buenos Aires el grupo de WhatsApp lleva ardiendo desde la una de la tarde hora local.

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El ambiente en boxes lo ha contado todo. Abrazo con el ingeniero, gorra al revés, esa mirada de 'sé lo que acabo de hacer'. Y en redes, la cuenta oficial de Williams Racing no ha parado de subir clips de la celebración. Tela.

Antonelli, por su parte, firma su segunda pole consecutiva. El chaval de 19 años está en otra liga ahora mismo y Mercedes lo sabe. A su lado en primera fila sale George Russell, así que la escudería alemana monopoliza el frontal de la parrilla en un circuito donde adelantar nunca es fácil pero tampoco imposible.

Por qué la carrera de mañana es un caramelo envenenado

Aquí viene lo bueno. El circuito de Miami tiene tres zonas de DRS y un asfalto que castiga los neumáticos como pocos. Eso significa undercut (parar antes que tu rival para ganarle el sitio en boxes) por todos lados, estrategias divergentes y, casi seguro, coche de seguridad en algún momento.

Verstappen sale cuarto y ya ha avisado por radio en la Q3 que con el Red Bull no se siente cómodo en curva lenta. Leclerc, sexto, ha dicho en rueda de prensa que 'el ritmo de carrera no es el de clasificación', traducido del italiano: vamos a sufrir. Los dos McLaren, séptimo y noveno, son los grandes tapados.

Y en medio del lío, Colapinto. Defender un octavo puesto con el Williams en una carrera de 57 vueltas no es tarea fácil. Pero si arranca bien y aguanta la primera curva sin marrón, los puntos están al alcance. Cuatro, cinco, seis puntos serían un golpe encima de la mesa para él y para una escudería que lleva años buscando volver al pelotón medio alto.

El reglamento de neumáticos de este 2026, con los nuevos compuestos C6 que estrena Pirelli, añade una capa más de incertidumbre. Nadie tiene aún claro cuántas vueltas aguantan en condiciones de carrera real. Más detalles técnicos del compuesto en la web oficial de la FIA.

El precedente que todos están recordando

El último argentino que hizo algo parecido en una clasificación de Fórmula 1 fue Carlos Reutemann, y de eso hace ya cuatro décadas largas. Eso por sí solo explica el ruido que está montando esta pole posición octava. No estamos hablando de un podio ni de una victoria, hablamos de una clasificación, y aun así el peso simbólico es brutal.

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Mi lectura es clara: Colapinto está justificando cada euro que Williams se ha gastado en él. Lleva toda la temporada peleando con un coche que no es para octavos puestos y aun así ha sacado el resultado del fin de semana. Si mañana mantiene la posición, o mejor, la mejora, esto deja de ser una historia bonita para convertirse en candidatura seria a algo más grande en 2027. Lo del italiano Antonelli ya es otra película, una que parece llamada a ganar varios mundiales seguidos. Está por ver si Russell le aguanta el ritmo en una carrera larga, porque lo de la pole ha sido un soberbio recital.

La carrera arranca a las 22:00 hora española. Pon el despertador.

El chisme en 3 claves (TL;DR)