El desgarrador testimonio de Makoke sobre Kiko Matamoros y las oscuras amenazas en su contra

Después de mantener un prolongado silencio, Makoke ha decidido dar un paso al frente en el programa de Telecinco, ¡De Viernes!, para relatar sin filtros cómo fue realmente su convivencia de más de dos décadas con el famoso tertuliano. Esta decisión no ha sido fácil para ella, marcando un antes y un después en su trayectoria pública.

Durante su reciente visita al plató presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, la colaboradora se enfrentó directamente a los comentaristas tras la emisión previa de una entrevista grabada que ya había dejado grandes titulares. La malagueña llegó dispuesta a no dejarse nada en el tintero. Su objetivo era claro y directo, poner fin a las especulaciones y relatar en primera persona los sucesos más amargos de su vida en común, asegurando que busca cerrar definitivamente esa etapa de manera pública.

A lo largo de su intervención, los espectadores pudieron ver a una mujer que, a pesar de confesar estar en una etapa feliz de su vida actualmente, arrastra el peso de vivencias sumamente complicadas. Makoke detalló episodios que hasta ahora habían permanecido bajo llave, exponiendo una realidad que dista mucho de la imagen pública que en ocasiones se ha querido proyectar desde los programas del corazón. Como ella misma admitió al entrar al plató para enfrentarse a su propio relato: "He pasado por todas las emociones, pero cuando veo las imágenes me da pena, no lo puedo evitar".

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Makoke revela el lado más oscuro de su pasado y denuncia graves advertencias recientes

Makoke revela el lado más oscuro de su pasado y denuncia graves advertencias recientes - Fuente: Telecinco

El regreso a los focos mediáticos ha traído consecuencias inmediatas y alarmantes para la entrevistada. Según relató ante las cámaras, desde que decidió romper su silencio mediático, su teléfono móvil se ha convertido en un foco de intimidación. La colaboradora confesó que está sufriendo un acoso directo que la mantiene alerta, aunque se mantiene firme en su decisión de no dar un paso atrás en su testimonio.

Makoke asegura que Kiko Matamoros tiene muchísimo ego y es la persona más orgullosa que conoce.



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Con semblante serio, compartió con el público y los presentadores la gravedad de la situación actual. "Desde que se emitió la primera parte de la entrevista he recibido mensajes en tono amenazante, de que me iba a enterar... no sé de quienes son pero están en manos de mi abogada", explicó contundentemente. Para recalcar el nivel de acoso que sufre, detalló la naturaleza de los textos que le llegan al móvil: "Sí que me han mandado algunos WhatsApps desconocidos, en tono amenazante, de que te vas a enterar. Sabía que la persona que tengo enfrente es una persona muy potente y capaz de hacerme daño".

Makoke reconoce que fue muy ilusa y asegura que Kiko Matamoros llegó a hacerle creer que su glaucoma en los ojos era culpa suya.



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Además de confirmar la intervención de su equipo legal, la malagueña dejó claro a quién responsabiliza del ambiente hostil que la rodea. Sin titubeos, apuntó hacia el gran poder de influencia de su expareja. "Yo sabía la repercusión que iba a tener y sé que la persona que tengo ahí es capaz de hacerme mucho daño", aseveró, justificando así el temor que sintió durante años para hablar.

Su postura actual, a pesar de todo, es de total determinación frente al miedo. "Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 25 años, sé que las represalias van a ser grandes, pero basta ya de tener miedo. Todas las personas que hemos estado a su lado somos unas víctimas, todas", sentenció. Su intención es dar un carpetazo rotundo a esta larga historia: "He estado callado mientras se han hablado muchísimas mentiras de mí. Quiero cerrar un libro, no un capítulo, para no volver a hablar de esa persona nunca más".

El violento altercado nocturno que provocó la detención en Majadahonda

Uno de los momentos más tensos de la noche llegó cuando Makoke desgranó los detalles de un escabroso suceso ocurrido el 17 de enero de 2010. Todo comenzó durante una salida de fiesta a la conocida discoteca Buda en Madrid, donde se encontraban acompañados por Arantxa de Benito y el exfutbolista Guti. Lo que parecía una velada normal terminó convirtiéndose en una auténtica pesadilla a raíz de un enfrentamiento con otro cliente.

Makoke confiesa que el mismo día del reportaje de su boda con Kiko Matamoros descubrió que él mantenía una relación con otra mujer e incluso asegura que, según le contaron, también estuvo con ella el día de la boda.



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La situación se descontroló rápidamente en el interior del local. "Uno le llama cornudo. Se fue para él, se enzarzaron, al otro le echaron. Ese día fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí", relató la malagueña, recordando el elevado nivel de alteración del tertuliano. Tras abandonar el recinto, la tensión no disminuyó, sino que empeoró drásticamente durante el trayecto en coche hacia el domicilio familiar.

El viaje de vuelta fue calificado por ella misma como aterrador. Según su crudo testimonio, el colaborador condujo de manera completamente temeraria. "Cogió el coche por la carretera de La Coruña a 200 por hora, le decía que nos íbamos a matar y decía: 'Me da igual'", explicó recordando el pánico absoluto. "Llegamos a casa, le dije que se calmara porque los niños estaban dormidos. Estaba fuera de sí, yo lo único que quería es que los niños no se despertaran".

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Estalla la tensión en plató entre Makoke y Ángela Portero: "Creo en la inocencia de mi pareja, su caso está pendiente de juicio".



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Una vez dentro del domicilio, los hechos tomaron un cariz físico alarmante que motivó la intervención policial. "Yo intenté llamar a la policía y me arrancó el teléfono para que no llamara, me tiró al suelo y me puso el pie en la cara. Conseguí escaparme, bajar a la planta de abajo y llamar a la Guardia Civil. Mi hijo Javi se despertó y bajó asustado cuando estaba allí la policía, cuando los agentes vieron cómo estaba todo en casa, se lo llevaron detenido", narró.

Posteriormente, acudió a un centro de salud para certificar los daños sufridos. "A mí me reconoce un médico porque tenía desgarros en el cuello y en la cara, tenía marcas, pero no presenté denuncia porque no quería perjudicar al padre de mi hija. Cuando le soltaron y volvió a casa no paraba de llorar, lloraba como un niño pequeño, yo hasta le entendía, él estaba intentando superar la infidelidad y además yo le quería".

La dura respuesta familiar y el enorme distanciamiento de su hija Anita

La dura respuesta familiar y el enorme distanciamiento de su hija Anita - Fuente: Telecinco

Dar este paso al frente en un plató de televisión no solo ha traído amenazas anónimas para Makoke, sino que ha causado un importante terremoto dentro de su propio núcleo más íntimo. Si analizamos las consecuencias familiares de esta comparecencia, la colaboradora expuso abiertamente el inmenso dolor que le produce no contar con el respaldo de su hija en común con el tertuliano. Anita Matamoros, conocida por intentar mantenerse siempre al margen de los conflictos mediáticos de sus padres, ha mostrado su profunda disconformidad.

Makoke confiesa que, a día de hoy, empatiza con Marian Flores y reconoce que antes, cegada por su amor a Kiko Matamoros, creía todo lo que él decía.



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La andaluza fue muy honesta al abordar este delicado asunto familiar frente a las cámaras. "Mi hija no está de acuerdo en que yo me siente aquí esta noche. Ni me aplaude, ni me apoya. Pero ella tiene que entender que ya es hora de que me defienda", argumentó.

En absoluto contraste con la actitud de rechazo de Anita, la colaboradora sí cuenta con el apoyo incondicional de su primogénito. Javier Tudela, quien presenció los peores momentos de la convivencia en aquella casa madrileña, le ha dado luz verde para que cuente todo lo que considere oportuno. Esta evidente disparidad de opiniones refleja lo sumamente compleja que es la estructura interna de esta familia televisiva.

El inesperado respaldo en directo de Cristina Pujol a Makoke

Durante el transcurso del programa, se produjo un momento que paralizó a todos los presentes en el estudio de grabación. Cristina Pujol, la mujer que se convirtió en la primera pareja formal de Kiko tras la ruptura de este con Makoke, intervino telefónicamente en directo para tenderle una mano. Esta llamada supuso un refuerzo valiosísimo para la credibilidad del testimonio que se estaba escuchando.

Cristina fue tajante al expresar el motivo principal de su llamada. Intervino "porque quería echarle un cable", comenzó diciendo con rotundidad. "Yo personalmente la creo y como mujer que soy, quería llamar y mostrar mi apoyo. No he tenido maltrato físico, pero maltrato no es solo cuando te pegan", confesó.

Según el atestado policial del 17 de enero de 2010, Makoke declara que Kiko la insultó, la golpeó y le pisó la cara.

"Me arrepiento de no haber denunciado a Kiko en su momento"



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La exnovia detalló exigencias absurdas que tuvo que soportar durante su noviazgo, corroborando el carácter controlador de su expareja. Explicó que "quería mostrarle todo mi apoyo, en escenas de celos a mi me pedía que vistiera tapada y que se viera que iba con una mujer tapadita y bien. Yo tampoco decía nada, pero en la discoteca él hacía lo que quería". Además, desenmascaró los inicios de su actual relación recordando que él "disfrutaba haciendo esas cosas porque la escena que yo viví con la chica que está ahora mismo... estaba en una mesa de al lado y se levantó a saludarla y se estaban riendo los dos; habían quedado además", refiriéndose a Marta López Álamo.

La rutina diaria, según Cristina, era un desgaste emocional continuo. "Era salir y que a las dos o tres horas se pusiera hasta arriba y estás ya pendiente de él; era como tener un niño pequeño...siempre sucedían cosas", sentenció.

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La despiadada traición a Mar Flores destapada en pleno horario estelar

La despiadada traición a Mar Flores destapada en pleno horario estelar Fuente: Telecinco

Para rematar una entrevista llena de confesiones impactantes, Makoke decidió abordar uno de los episodios más sonados de la historia de la prensa rosa de nuestro país. Hablamos del tremendo escándalo de las fotografías de Mar Flores. Según su testimonio, la buena sintonía que la modelo mantenía con Kiko saltó por los aires cuando ella decidió prescindir de él como mánager, en una época en la que él mantenía una relación con Marian Flores.

Lejos de encajar el golpe profesional de manera ética, el representante decidió asestar un golpe mortal por la espalda. "Exactamente la realidad, yo no la sé. Yo sé que las fotos Kiko las tenía en un cajón y Kiko se las dio a Coto", desveló la invitada en exclusiva. Esta mediática filtración, ejecutada a través de su hermano, destruyó por completo la imagen pública de la madre de Carlo Costanzia, evidenciando una revancha orquestada milimétricamente desde el rencor.

Lo más sorprendente de esta oscura trama es el doble discurso que el colaborador manejaba en la estricta intimidad frente a la versión que vendía a las cámaras. "A mí me vendía que se había portado con Mar muy bien, que ella era una interesada y una cerda", aseguró Makoke sin tapujos. Con esta rotunda declaración, desmontó la falsa imagen de víctima traicionada que él explotó durante décadas, revelando además la crudeza de una venganza de la cual obtuvo rédito económico suficiente para comprarse un coche nuevo.