Maxi López destapa la guerra con Wanda Nara: "Era tóxico"

Maxi López ha roto el silencio sobre la década de guerra mediática con Wanda Nara y la frase que se está repitiendo en todos los recortes lo dice todo: 'era recontra tóxico'. El exfutbolista, ahora estrella de MasterChef Argentina, se ha sentado a hablar como hacía años no hacía.

Y ojo, porque no es el típico desahogo de famoso resentido. Es alguien que ya salió del barro y mira para atrás con perspectiva. Cuenta cómo se reconcilió con sus hijos y con la propia Wanda después de diez años de titulares envenenados, juicios cruzados y plató tras plató. Tela marinera.

El momento exacto en el que Maxi decidió bajarse del ring

En la entrevista, López se sincera sobre la etapa más oscura: 'Yo estuve enojado, todo era recontra tóxico'. Y reconoce algo poco habitual entre los protagonistas de divorcios públicos: asume su parte de responsabilidad en el circo mediático que armaron entre los dos. Nada de victimismo barato.

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El detalle más jugoso es cómo describe el desgaste. Diez años peleando por todo, desde la cuota alimentaria hasta las fotos en redes, con los tres hijos en común (Valentino, Constantino y Benedicto) en medio del fuego cruzado. La distancia geográfica jugaba en contra: él en Europa con su nueva familia, ellos creciendo en Argentina entre Wanda y, después, Mauro Icardi.

Aquí viene lo bueno. Maxi cuenta que fue un proceso lento, casi terapéutico, y que la reconciliación con Wanda no llegó por una conversación épica sino por pequeños gestos sostenidos durante meses. Cumpleaños de los chicos sin tensión, vídeos compartidos, mensajes civilizados. Lo que en cualquier divorcio normal sería rutina, en su caso era titular.

Por qué MasterChef ha cambiado la película

El gran giro de guion es televisivo. Desde que López entró como concursante de MasterChef en la cadena Telefe, su imagen pública ha pegado un volantazo. Argentina lo está viendo en delantal, perdiendo en la prueba del soufflé y haciendo reír a Wanda Nara, que precisamente conduce el formato. El reality los ha juntado en pantalla sin drama y la audiencia lo ha celebrado.

El formato hace milagros. Los memes ya no son sobre demandas cruzadas, son sobre Maxi confundiendo el azúcar con la sal. Los hijos lo ven en casa. La narrativa cambió.

Y se nota en cifras. El programa lleva semanas siendo lo más comentado en el prime time argentino, con picos de share que recuerdan al MasterChef Celebrity de la era pandémica. Caos, pero caos del bueno.

De culebrón eterno a redención televisiva: el patrón que se repite

Lo de Maxi López no es un caso aislado, es un manual. La televisión lleva años funcionando como lavadora reputacional para exparejas mediáticas que necesitan resetear su imagen. Pasó con Mauro Icardi en otros formatos, pasó en España con concursantes de Supervivientes que entraron como villanos y salieron queridos, y pasa ahora con López en MasterChef.

La clave es exponerse en un contexto donde no eres 'el ex de'. Eres el que cocina mal, el que llora al fallar la masa, el que se hace amigo del jurado. Te humanizas en horario de máxima audiencia y la prensa rosa pierde munición. A mí me parece una jugada redonda, todo sea dicho.

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Lo curioso es que Wanda, que durante años fue la villana favorita del culebrón, sale también beneficiada. Verla reír con su ex en directo manda un mensaje claro: ya no hay guerra, hay show. Y eso, en clave de audiencias, vende más que cualquier demanda. Para los hijos también es otro cantar, que era lo que tocaba.

¿La duda razonable? Si esto es genuino o si es una estrategia coordinada con el calendario de promoción del reality. La respuesta probablemente esté en algún punto intermedio. Y hasta aquí puedo leer.

El chisme en 3 claves (TL;DR)