OpenAI aplaza su salida a bolsa: la IPO se va a 2027

El CFO de OpenAI ha pisado el freno y la salida a bolsa que todo Wall Street esperaba para 2026 se va, al parecer, al año siguiente. Según informa Gizmodo citando fuentes internas, Sarah Friar quiere recortar gasto antes de tocar la campana. Traducido: las cuentas no están como para enseñarlas en público todavía.

El movimiento, si se confirma, sería el aplazamiento más comentado del año en tecnología. Y dice mucho del momento que atraviesa la empresa más sobrevalorada (o más valiosa, según a quién preguntes) del planeta.

Qué está pasando con las cuentas de OpenAI

El argumento que circula es bastante claro: los ingresos no crecen al ritmo que justifica el gasto. OpenAI factura mucho — se habla de cifras superiores a los 10.000 millones anuales recurrentes — pero quema todavía más en cómputo, infraestructura, salarios estratosféricos y acuerdos millonarios con Microsoft, Oracle y compañía. Los famosos centros de datos del proyecto Stargate no se pagan solos.

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Friar, según la información publicada, quiere que la casa esté ordenada antes de abrirla a inversores minoristas. Salir a bolsa con métricas regulares es pedir que te castiguen el primer día. Y los inversores que entren en una IPO de este tamaño no perdonan: quieren ver senda clara hacia rentabilidad, no solo titulares sobre AGI.

El detalle que casi nadie está comentando: OpenAI sigue siendo técnicamente una organización con estructura híbrida rara. La conversión completa a empresa con ánimo de lucro lleva meses negociándose, y sin esa pieza encajada no hay IPO posible. Si quieres profundizar en el lío societario, la propia OpenAI explica su estructura corporativa en su web, aunque digerirla requiere paciencia.

Por qué este aplazamiento importa más de lo que parece

Aquí entra lo interesante. Una IPO de OpenAI en 2026 era el catalizador que media industria estaba esperando para validar valoraciones. Si la empresa que define la categoría aplaza, todas las demás (Anthropic, xAI, Perplexity) se piensan dos veces sus propios calendarios. El efecto dominó en el sector de la IA es real y va a notarse.

Además está el componente Altman. Sam ha pasado el último año vendiendo la idea de que la IA generativa es el negocio del siglo y que OpenAI lidera por goleada. Posponer la salida a bolsa choca un poco con ese relato. No es un fracaso, pero tampoco es la victoria triunfal que se esperaba.

El precedente que conviene mirar: cuando Uber y WeWork enseñaron las cuentas

Conviene recordar qué pasa cuando una empresa con valoración estratosférica y pérdidas crónicas sale a bolsa antes de tiempo. Uber lo hizo en 2019 y la acción tardó años en recuperarse del primer batacazo. WeWork directamente tuvo que cancelar su IPO de 2019 cuando los inversores miraron las cuentas con lupa y se echaron las manos a la cabeza — el caso está bien documentado en su entrada de Wikipedia para quien quiera refrescar la memoria.

OpenAI no es WeWork, ni de lejos. Tiene producto real, ingresos reales y una posición de mercado que ya querrían muchas. Pero la lección es la misma: salir a bolsa con la la quema de caja descontrolada es comprar billete para que los analistas te masacren cada trimestre. Friar lo sabe. Altman también, aunque le toque tragar.

La pregunta abierta es qué versión de OpenAI veremos en 2027. ¿Una empresa más disciplinada, con márgenes saneados y un producto consolidado? ¿O una compañía que ha gastado un año más quemando dinero mientras DeepSeek y los modelos chinos le comen el hueco low-cost? Dejémoslo en un 'ya veremos'.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. No es la noticia bomba que muchos esperaban, pero sí la confirmación de que la fiesta de la IA empieza a tener resaca. OpenAI sigue siendo el rey del sector — solo que ahora le toca demostrar que sabe ganar dinero, no solo gastarlo (que es la parte fácil).

El resumen para vagos (TL;DR)