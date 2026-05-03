Dos canteranos rescatan al Atlético en Mestalla y hunden al Valencia

El Atlético se lleva Mestalla con dos chavales de la cantera y deja al Valencia más cerca del barro que del milagro. Luque y Cubo, nombres que hace seis meses no sonaban en LaLiga, han firmado los goles de una victoria que cambia el discurso colchonero en la jornada 34.

Lo que ha pasado en Mestalla y por qué nadie lo vio venir

El partido pintaba feo para el Atlético. Bajas arriba, rotaciones obligadas y un Valencia que en casa todavía da guerra cuando le aprietas las tuercas. Y entonces aparece Luque, canterano puro, para abrir la lata con un gol de los que se celebran el doble: por lo que vale y por quién lo mete. Cubo remató la faena en la segunda mitad. Dos canteranos del Atleti ganando en Mestalla en mayo de 2026, escríbelo y enmárcalo.

El Valencia, mientras tanto, se hunde un poco más. La jornada 34 le pillaba con la soga al cuello y este tropiezo en casa no ayuda a respirar. Mestalla acabó con pitos, caras largas y esa sensación de que el guion ya está escrito y nadie quiere leerlo en voz alta.

Publicidad

Por qué este partido importa más allá del marcador

Aquí está la lectura buena. El Atlético lleva años buscando que la cantera empuje en el primer equipo, una asignatura que en el Metropolitano se llevaba con suspenso crónico. Y de repente, en el peor escenario posible, los dos goles llegan firmados por chavales formados en casa. El proyecto de cantera que tantos cuestionaban acaba de marcar dos goles en Mestalla. No es casualidad, es cosecha.

Para el Valencia el panorama es el opuesto. Cada partido en casa que no suma es una losa más. Los números de esta temporada dan para análisis largos en la web oficial de LaLiga, pero el resumen cabe en una frase corta. Tela.

Y luego está el detalle que a todo el mundo se le ha pasado: el Atlético gana fuera, suma tres puntos importantes en la pelea por las plazas de arriba, y lo hace sin sus referentes ofensivos habituales. Eso, a estas alturas de temporada, es oro puro.

El precedente y lo que viene ahora

Hay que remontarse bastante para encontrar un partido del Atleti en el que dos canteranos firmen los dos goles de la victoria a domicilio. La última vez que algo así pasó en LaLiga con tanto peso, hablábamos de la era Torres-Aguero, y de eso hace ya unos cuantos veranos. La comparación es exagerada, vale, pero el simbolismo es real: el club que se gastaba cien millones en delanteros gana en Mestalla con chavales de la casa.

El Valencia, por su parte, mira el calendario y ve fantasmas. Tres jornadas para el final, márgenes mínimos y rivales directos que tampoco pierden. La permanencia se va a decidir al detalle y este punto que no ha sumado en casa va a pesar como una losa, sobre todo si al final acaba todo apretado en la última jornada. La afición lo sabe, el vestuario lo sabe, y los próximos quince días van a ser de los que se cuentan en los podcasts de aficionados durante años.

Para el Atleti, por el contrario, esta victoria abre debate sano. ¿Hueco fijo para Luque y Cubo en lo que queda? ¿Apuesta real de Simeone por la cantera el próximo curso? Dejémoslo en un 'ya veremos', pero la puerta se ha abierto.

El chisme en 3 claves (TL;DR)