El plan de ahorro de Mediaset: un solo equipo entre Telecinco y Cuatro para salvar la audiencia

Mediaset España unifica por completo las redacciones y el plató de sus dos cadenas principales para frenar sus malos resultados. A partir del 9 de febrero, el grupo compartirá todos sus recursos técnicos y humanos entre Telecinco y Cuatro con el objetivo de gastar menos y aprovechar al máximo una plantilla que ahora trabajará para ambas señales.

La decisión de unir los informativos responde a una necesidad económica urgente. Telecinco ha arrancado este 2026 con un 8,1% de cuota de pantalla, el peor dato de su historia. Estas cifras sitúan a la cadena en una posición de debilidad frente a una competencia que parece inalcanzable. Para frenar esta situación, el grupo ha optado por un modelo donde se gasta menos dinero.

Al fusionar los equipos y el lugar de grabación, la empresa elimina de golpe los gastos de mantenimiento de varios estudios, sistemas de iluminación y equipos de control de sonido que antes funcionaban por duplicado. Mediaset admite que debe adaptarse a una realidad donde la televisión tradicional pierde fuerza frente a otras formas de consumo. El objetivo no es otro que reducir la estructura fija para que los ingresos por publicidad, cada vez más escasos debido a la baja audiencia, sean suficientes para mantener el negocio a flote.

CUATRO ABANDONA SU ESTUDIO PARA MUDARSE A TELECINCO

El cambio más visible lo sufre Noticias Cuatro, que cierra sus platós para trasladarse a los estudios centrales de la cadena madre. Allí compartirá el mismo escenario físico con el equipo de Carlos Franganillo y el programa 'La mirada crítica'. Aunque este espacio de informativos mantendrá su marca y sus colores, a partir del lunes todo saldrá desde el mismo espacio. Este traslado permite a la cadena secundaria usar herramientas modernas, como pantallas gigantes de alta resolución o cámaras aéreas, que hasta ahora no tenía a su alcance.

Esta mudanza forzosa tiene un punto de ironía. Noticias Cuatro estaba logrando sus mejores datos en años, superando el 5,8% de media, mientras que Telecinco seguía perdiendo seguidores sin encontrar su suelo.

Diego Losada y Mónica Sanz, presentadores de Noticias Cuatro

Ahora, la cadena que crecía debe sacrificar su independencia física para salvar las cuentas de un grupo que ya no puede permitirse el lujo de tener dos casas separadas. Aquí, los trabajadores tendrán que adaptarse a un espacio compartido donde los turnos y las prioridades de grabación estarán marcados por la urgencia de la cadena principal.

EL RETO DE MEDIASET ES GASTAR MENOS SIN PERDER SU IDENTIDAD

A pesar de que los periodistas serán ahora los mismos para ambos canales, la dirección afirma que el espectador verá productos distintos. La idea es que Telecinco y Cuatro mantengan su propio estilo, aunque el equipo que grabe las imágenes o prepare los reportajes sea exactamente el mismo.

Con este modelo, Mediaset intenta sobrevivir en un mercado donde ya no puede permitirse los gastos de hace una década. El ahorro no solo viene del plató, sino también de los viajes, las coberturas internacionales y las delegaciones territoriales, que ahora enviarán una única señal para que se edite de dos formas diferentes.

La unificación obliga a un solo equipo de periodistas a suministrar noticias a dos cadenas distintas para intentar salvar las cuentas del grupo.

Este sistema de trabajo compartido supone una presión añadida para la redacción. Los redactores tendrán que producir contenidos con ritmos distintos: uno más institucional y de crónica para Telecinco y otro más ágil o desenfadado para la cuarta cadena.

Informativos Telecinco:

El riesgo de esta fórmula es que ambos informativos terminen pareciéndose demasiado, lo que podría confundir a un espectador que ya tiene muchas opciones donde elegir. La pérdida de anunciantes es un problema real que estrecha cada vez más el margen de maniobra de los directivos, que ahora ven en el recorte de gastos la única vía para no entrar en números rojos.

Con la competencia doblando sus datos en muchas franjas horarias, la solución inmediata ha sido el tijeretazo. Los responsables del grupo lideran este nuevo rumbo donde desaparecen las antiguas divisiones para crear un flujo de trabajo donde no haya tiempos muertos. El lunes 9 de febrero será la prueba de fuego para este sistema que busca que cada espectador salga mucho más barato que antes. El grupo confía en que esta estructura, donde se eliminan los antiguos departamentos estancos, sirva para despertar nuevos estímulos en una redacción que lleva meses sufriendo la presión de los malos resultados.

La fusión es la última bala de Mediaset. Si la carga de trabajo termina por hundir el nivel de las historias, el espectador buscará otra opción que sí tenga medios. Estos recortes son un arma de doble filo: si el ahorro daña el producto final, la crisis será definitiva. Sin recursos para pelear, el grupo se encamina a ser un actor secundario en una televisión que ya no espera a nadie.