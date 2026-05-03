Cataluña pierde 60.000 pisos y cada vivienda recibe hasta 355 candidatos en diez días

¿Te imaginas competir con más de 300 personas por un solo piso? No es una exageración ni un caso aislado. Está pasando ahora mismo en Cataluña, donde alquilar se ha convertido en una auténtica carrera de fondo… o más bien en un sprint imposible.
La pregunta ya no es cuánto cuesta vivir de alquiler, sino si realmente puedes conseguirlo. Porque aunque los precios parezcan haberse frenado en algunas zonas, el verdadero problema está en otro sitio, la falta de oferta.
Y ahí es donde empiezan a encajar todas las piezas. Menos pisos disponibles, más gente buscando y un mercado que se ha vuelto mucho más tenso de lo que parece a simple vista.
Un mercado que se encoge a gran velocidad
Cataluña ha perdido cerca de 60.000 viviendas de alquiler en apenas tres años. La cifra no es menor y marca un antes y un después en el funcionamiento del mercado. Lo que antes era una búsqueda más o menos asumible, ahora se ha convertido en una tarea cada vez más complicada, incluso para perfiles con ingresos estables.
La reducción no ha sido progresiva ni suave. Ha sido constante y profunda. De más de 150.000 viviendas disponibles se ha pasado a poco más de 100.000, y la previsión es que la caída continúe. Esto ha dejado un mercado mucho más estrecho, donde cada nueva publicación se convierte automáticamente en un bien escaso.
Más de 300 personas por piso: la nueva normalidad
El dato impacta, pero refleja bien la realidad actual, hasta 355 personas pueden interesarse por una misma vivienda en solo diez días. En ciudades como Barcelona, esa cifra incluso se dispara. Esto cambia completamente las reglas del juego.
Ya no basta con llegar primero o cumplir los requisitos básicos. Ahora, el proceso se parece más a un filtro masivo donde solo unos pocos consiguen avanzar. Para muchos, alquilar se ha convertido en una sucesión de intentos fallidos, visitas que no llegan a concretarse y respuestas que nunca llegan.
La paradoja del alquiler: precios contenidos, pero acceso cada vez más imposible
A primera vista, podría parecer que el mercado se está corrigiendo. En algunas zonas, los precios del alquiler han dejado de subir con la misma intensidad e incluso muestran cierta estabilidad. Pero esa aparente calma es engañosa. El verdadero problema no está en cuánto cuesta alquilar, sino en lo difícil que se ha vuelto conseguir un piso.
La consecuencia directa de esta situación es un mercado mucho más excluyente. Aunque los precios no se disparen como antes, el acceso se ha endurecido hasta niveles inéditos. Ya no se trata solo de poder pagar, sino de conseguir superar un proceso cada vez más competitivo, donde cientos de personas optan a la misma vivienda.
En el fondo, lo que está ocurriendo es un cambio de lógica. El ajuste ya no se produce vía precios, sino vía acceso. Y eso genera una sensación de bloqueo mucho más frustrante para quienes buscan vivienda, porque convierte algo básico como alquilar en una carrera donde cada vez hay menos oportunidades reales.
El cambio silencioso: quién manda ahora en el alquiler
Mientras todo esto ocurre, hay un cambio de fondo que pasa más desapercibido, pero que es igual de importante. El pequeño propietario, el que tenía uno o dos pisos en alquiler, está desapareciendo poco a poco del mercado. En su lugar, ganan peso los grandes tenedores, con más capacidad para gestionar riesgos y adaptarse a un entorno más incierto.
Esto no solo afecta a la cantidad de viviendas disponibles, sino también a cómo se accede a ellas. El mercado se profesionaliza, sí, pero también se vuelve más frío y menos flexible. Y eso, en un contexto donde la demanda no deja de crecer, termina elevando aún más la sensación de dificultad.
Al final, lo que está pasando en Cataluña no es solo una cuestión de cifras. Es un cambio profundo en la forma de vivir, de alquilar y de proyectar el futuro. Porque cuando encontrar casa se convierte en un reto casi imposible, la conversación deja de ser económica y pasa a ser algo mucho más personal. Y ahí es donde realmente empieza el problema.