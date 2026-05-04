Vinícius aplaza el alirón del Barça y manda el título al Clásico

Vinícius le ha hecho un favor enorme al Madrid y un feo precioso al Barça: doblete en Cornellà, 0-2, y el alirón culé queda aplazado hasta el Clásico. Sí, lo que estás pensando.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. El Madrid retrasa la fiesta del rival y obliga a decidir el título cara a cara en el Bernabéu. Drama servido, palomitas pedidas.

Lo que pasó en Cornellà y por qué cambia el mapa de LaLiga

El partido en el RCDE Stadium iba con guion previsible: Espanyol incómodo, Madrid con la obligación de ganar sí o sí para no entregar el título por la vía rápida. Y entonces apareció Vini. Dos goles del brasileño, uno por banda y otro tras una jugada de manual blanco, y el 0-2 que aplaza la coronación matemática del Barça hasta el próximo Clásico.

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El Madrid se aferra a su única bala disponible: ganar en el Bernabéu. La aritmética manda y la aritmética dice que si los blancos pierden o empatan en el Clásico, el Barça es campeón en el césped del rival. Plot twist nivel guionista de HBO.

Según la clasificación oficial de LaLiga, los puntos de ventaja del Barça permitían cerrar el campeonato esta misma jornada con cualquier tropiezo madridista. No hubo tropiezo. Hubo Vinícius.

Por qué medio Twitter está repitiendo el segundo gol en bucle

El segundo tanto del brasileño es de los que se guardan en carpeta. Control orientado, recorte hacia dentro, y definición cruzada con la zurda que el meta del Espanyol vio pasar como quien ve pasar el AVE. El gesto técnico ya acumula millones de reproducciones en redes sociales y los compañeros de vestuario se han encargado de subirlo a sus perfiles oficiales.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: Vini llevaba semanas señalado por su irregularidad. Una semana de esas en las que el debate era si merecía la titularidad en el Clásico. Bueno, debate cerrado. Tela.

La reacción del banquillo blanco también dice mucho. Abrazo largo de Ancelotti, gesto cómplice, ese 'te necesitaba justo hoy' que se lee sin subtítulos. Y el aviso implícito al Camp Nou: el Madrid llega vivo a la cita grande.

Qué significa esto de cara al Clásico que decide el título

Aquí viene lo bueno. El precedente más cercano de un Clásico con título en juego en el Bernabéu es el de mayo de 2007, cuando el empate a tres dejó el campeonato tocado para el Madrid de Capello, que terminaría coronándose por la diferencia particular. Casi dos décadas después, el escenario se repite con los papeles cambiados: ahora es el Barça el que llega con la fiesta en la maleta.

Mi lectura. El Madrid llega al Clásico con el factor psicológico de su parte por primera vez en meses. El Barça, que ya se había puesto el chándal del campeón, tendrá que cambiar el chip en seis días. Y eso, en un equipo joven con la presión que tiene encima, no es poca cosa. Lo vimos en los cuartos de Champions del año pasado contra equipos que llegaban en plena euforia y se topaban con un Bernabéu en modo olla a presión: la Ciudad Deportiva no perdona.

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Eso sí, ojo con sobrevender la épica. El Barça lleva toda la temporada siendo el mejor equipo del campeonato, y empatar le vale. El margen del Madrid es ganar o despedirse del título matemáticamente. No hay grises. Es de esas semanas que se viven con el grupo de WhatsApp ardiendo desde el lunes.

El próximo capítulo se escribe en el Bernabéu. Apunta la fecha en la pizarra y reserva sofá. Cosas que pasan cuando Vinícius decide que sí.

El chisme en 3 claves (TL;DR)