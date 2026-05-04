El Athletic persigue su gol 500 en San Mamés ante el Valencia

El Athletic puede tocar este lunes una cifra que suena a redondeo histórico: el gol número 500 del nuevo San Mamés ante el Valencia. La Catedral tiene cita con su propia leyenda.

Y mira que el guion estaba puesto para que cayera otro día, pero el calendario ha querido que sea contra los che, en una jornada en la que al equipo de Bilbao le sobran motivos para encender las gradas. Pase lo que pase con el resultado, el dato va a quedar marcado en la pizarra del estadio.

El nuevo San Mamés se inauguró en 2013, y desde entonces los rojiblancos llevan acumulando dianas en casa con la regularidad de un metrónomo. Quinientos goles en algo más de una década no es un número cualquiera: son cientos de tardes con la grada de pie, decenas de delanteros pasando por el césped y una identidad que el club ha cuidado al milímetro.

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El que firme el tanto entrará directo a la historia del estadio, lo quiera o no. Y conociendo cómo se vive el Athletic en Bilbao, ese gol va a tener placa, vídeo conmemorativo y probablemente camiseta enmarcada en el museo del club. La web oficial del Athletic ya ha empezado a calentar el dato durante la semana.

El detalle bonito: si lo marca un canterano, la imagen se multiplica por diez. Filosofía de la casa.

El Valencia llega como invitado incómodo

Los de Mestalla no están para regalar nada. La temporada del Valencia ha ido de menos a más y en San Mamés ya saben que cualquier visita del cuadro che trae partido de verdad. No es un rival cómodo, no lo ha sido nunca y este lunes tampoco va a serlo.

El Athletic, por su parte, llega con la presión de mantener el pulso en la zona alta de LaLiga y con la grada empujando desde antes del calentamiento. La combinación es la de siempre en Bilbao cuando hay algo en juego: ruido, intensidad y un primer cuarto de hora a cuchillo.

Si el gol 500 cae pronto, el partido se abre. Si se hace de rogar, la tensión sube y, conocido el guion del fútbol, suele aparecer en el momento menos pensado. Tela.

Una efeméride que cuenta más que el dato

Aquí va la lectura de fondo. El Athletic ha construido el nuevo San Mamés como una catedral en el sentido más literal: estadio premiado internacionalmente, ambiente reconocido por la UEFA, y una hinchada que ha hecho del campo un activo deportivo en sí mismo. Que el gol 500 llegue ante el Valencia, un clásico del fútbol español con el que los rojiblancos comparten historia desde la primera Liga, le da un toque de simetría que los aficionados de toda la vida saben apreciar.

El precedente más cercano de efeméride así fue cuando el Real Madrid alcanzó el gol número mil del Bernabéu en su día. La diferencia es que aquí estamos hablando de un estadio joven, de apenas trece años, que ya pisa números que muchos coliseos tardan décadas en rozar. Eso dice mucho del ritmo ofensivo del equipo en casa y de cómo se ha comportado en su feudo desde el estreno. La cuestión, ahora, es si el rito se cumple este lunes o si toca esperar a la siguiente jornada para ponerle marco al fotograma. Mi apuesta: cae. San Mamés tiene memoria, y los días señalados suele responder.

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