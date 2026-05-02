Los viajes en autobús interurbano se duplican y así afecta al bono

Los viajes en autobús interurbano se han duplicado en España desde la pandemia, según los datos del Ministerio de Transportes recogidos por el INE. Traduzco: si dependes del bus para ir a currar entre tu pueblo y la ciudad, ahora compartes asiento con el doble de gente que en 2019, y eso explica por qué cada vez es más difícil encontrar plaza en las horas punta.

El dato no es solo una curiosidad estadística. Tiene impacto directo en el bolsillo: el descuento del 50% en abonos de autobús interurbano que el Gobierno mantiene desde la crisis energética sigue vigente en 2026, y con la demanda disparada, la pregunta es cuánto va a durar la ayuda y qué pasa cuando el Ejecutivo decida revisarla.

Qué dicen los números exactamente

Según los datos del INE sobre transporte de viajeros, el autobús interurbano ha pasado de mover una media mensual en torno a los 30 millones de viajeros antes de 2020 a superar los 60 millones en los últimos meses. Es decir, x2 limpio.

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Aquí entran varios factores. Uno, el descuento estatal del 50% que se aplica a los abonos recurrentes y que, combinado con las bonificaciones autonómicas, ha dejado títulos casi gratis en algunas comunidades. Dos, el precio del combustible, que ha empujado a mucha gente a dejar el coche aparcado entre semana. Y tres, la vuelta progresiva al trabajo presencial tras el teletrabajo masivo de 2020-2022.

Ojo con esto. Esa duplicación no se reparte igual por todo el país: las rutas que más han crecido son las que conectan municipios dormitorio con grandes ciudades. Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y Bilbao concentran la mayor parte del aumento.

Cómo te afecta según dónde vivas y cómo te muevas

Si vives en un pueblo o ciudad mediana y trabajas en una capital, hay tres escenarios posibles ahora mismo:

Tienes abono recurrente bonificado al 50% más descuento autonómico : pagas entre el 10% y el 30% del precio original. Buena noticia, pero ojo con la renovación.

: pagas entre el 10% y el 30% del precio original. Buena noticia, pero ojo con la renovación. Compras billete sencillo cada día: no te aplica el descuento estatal y, con la demanda disparada,, encontrar sitio en hora punta es deporte de riesgo.

Eres usuario ocasional: el ahorro existe si te sacas el abono mensual aunque no lo uses todos los días, porque a partir de unos 15 trayectos al mes ya compensa.

El detalle que cambia todo: el descuento estatal está vinculado a presupuestos anuales y se renueva por decreto. La última prórroga cubre 2026, pero no hay garantía de que se mantenga en 2027. Si el Gobierno deja caer la bonificación, los abonos pueden subir entre 20 y 60 euros al mes según la ruta.

Lo que esto dice de cómo nos movemos (y de lo que viene)

Aquí toca pararse a pensar. La duplicación de viajeros no es solo precio barato: es un cambio estructural. La gente joven se está marchando a vivir fuera de las grandes ciudades porque el alquiler dentro es inasumible, y el bus interurbano se ha convertido en la infraestructura silenciosa que sostiene esa mudanza.

Lo vimos ya con el Bono Cultural, con los descuentos de Renfe en Cercanías y Media Distancia, y con las ayudas autonómicas al alquiler joven: cuando el Gobierno bonifica un servicio público de uso masivo, la demanda se dispara y luego cuesta horrores retirar la ayuda sin que haya pataleo. Si en algún momento se decide eliminar o reducir el 50% interurbano, el impacto va a ser directo sobre las rentas más bajas, que son precisamente las que más usan el bus para ir a trabajar.

Para tu semana que viene: revisa cuándo te toca renovar el abono y mira si tu comunidad autónoma ha publicado nuevas bonificaciones para 2026. Y si vives en zona donde la frecuencia es escasa, presiona a tu ayuntamiento o a la consejería autonómica de transporte: con el doble de demanda, la oferta de horarios se ha quedado corta en muchas líneas. La duplicación de usuarios no se ha traducido en duplicación de servicios.

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En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)