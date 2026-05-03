Sundar Pichai ha soltado el dato bomba en la última earnings call y media Silicon Valley se ha quedado mirando al techo: el 75% del nuevo código de Google ya lo escribe una IA. Sí, has leído bien. Tres de cada cuatro líneas que entran en los repositorios internos de Mountain View no las teclea un humano, las sugiere una máquina y un ingeniero las revisa, las acepta y las firma.

El número viene de boca del propio CEO y se refiere al código aceptado, no al simplemente generado. Es decir, no son sugerencias que el dev descarta a los dos segundos: son funciones, métodos y bloques completos que pasan revisión, entran en producción y mueven productos que usan miles de millones de personas. La cosa es gorda.

Qué significa exactamente ese 75% (porque el matiz importa)

Aquí toca afinar. Google no está diciendo que tres cuartas partes de su software esté hecho por una IA en modo autónomo. Lo que dice es que, del código nuevo aceptado por sus ingenieros, el 75% lo ha sugerido un asistente — principalmente herramientas internas basadas en sus propios modelos. El humano sigue ahí: pide, revisa, corrige, aprueba.

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Pero el cambio es brutal. Hace solo dos años, Pichai hablaba de un 25%. Pasar de un cuarto a tres cuartos en este tiempo no es una curva, es un salto al vacío. Y según los datos compartidos en las comunicaciones oficiales de Alphabet, la productividad por ingeniero se ha disparado en consecuencia.

El dato que de verdad asusta es la velocidad del cambio. No el porcentaje. Si en 24 meses se ha triplicado la dependencia de IA para escribir código en una de las empresas más exigentes del mundo en ingeniería, ¿dónde está el techo? Spoiler: nadie lo sabe.

El programador no muere, muta (pero algunos se quedan en el camino)

La pregunta que todo el mundo se hace: ¿esto significa que sobran programadores? La respuesta corta es no. La larga, incómoda, es que sobran algunos programadores. Concretamente, los que solo hacían lo que ahora hace mejor un modelo: boilerplate, CRUDs sencillos, refactors mecánicos, tests obvios.

El perfil que sube en valor es el contrario. El ingeniero que entiende arquitectura, que sabe qué pedirle al modelo, que detecta cuándo la IA está alucinando una función que no existe, que diseña sistemas y no escribe líneas. Ese vale más que nunca. El que copiaba de Stack Overflow sin entender, ese tiene un problema serio.

Y aquí va la parte fea: las grandes tecnológicas llevan dos años de despidos masivos justo en perfiles junior y mid. Meta, Microsoft, Amazon y la propia Google han recortado plantilla mientras presumen de productividad récord. La correlación es evidente, aunque ninguna lo diga así de claro. El mensaje es claro: paga.

Hace dos años esto era ciencia ficción

En 2023, GitHub Copilot todavía sonaba a juguete. Los ingenieros senior lo miraban con desdén, lo llamaban autocompletado con esteroides y juraban que jamás aceptarían sugerencias críticas de una máquina. En 2024 ya lo usaban en secreto. En 2025 lo usaban abiertamente. En 2026 es la herramienta por defecto y quien no la domine es el raro de la oficina.

El paralelo histórico más cercano es el de los traductores cuando llegó la traducción automática neuronal. No desaparecieron, pero el oficio cambió: del que traducía línea a línea pasamos al que post-edita, supervisa y se especializa en matiz cultural. Lo mismo va a pasar con el código, solo que más rápido y con más dinero en juego.

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¿Y nosotros, los que escribimos sobre esto desde fuera? Pues mirando con una mezcla de fascinación y vértigo. Porque si Google ya está aquí, el resto del sector llegará en 18 meses. Y entonces, hablar de programadores como hablábamos en 2020 será como hablar de centralitas telefónicas. Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. El dato es sólido, viene del CEO en una llamada con inversores y marca tendencia para todo el sector. Lo único que le quita un punto es que el porcentaje incluye sugerencias revisadas por humanos — no es código autónomo. Aún así, prepárate para ver este número replicado en Microsoft, Meta y Amazon en los próximos seis meses (y prepárate para el debate eterno sobre si esto es genial o el principio del fin).

El resumen para vagos (TL;DR)