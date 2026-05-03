El Vaticano se adelanta a todos y aprueba la primera ley de IA

El Vaticano acaba de hacer algo que ni Bruselas ni Washington han conseguido: aprobar una ley de inteligencia artificial completa antes que nadie. Sí, has leído bien.

Mientras la UE sigue puliendo flecos del AI Act y EEUU navega entre órdenes ejecutivas que cambian con cada cambio de inquilino en la Casa Blanca, el estado más pequeño del mundo, ese de 0,49 kilómetros cuadrados y unos 800 habitantes, ha pasado por delante. El Vaticano se convierte en el primer estado en regular la IA con una ley específica, y lo ha hecho con un texto que sorprende por concreto.

Qué dice exactamente la nueva ley vaticana

El texto, aprobado por la Comisión Pontificia y publicado en el boletín oficial del Estado de la Ciudad del Vaticano, aborda los frentes que más quemaduras están dejando fuera: deepfakes, suplantación de voz sintética y campañas de desinformación generadas con IA. Hay sanciones penales para quien manipule imágenes o audios con intención de engañar, y obligación de etiquetar cualquier contenido sintético que circule dentro del territorio.

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La cosa va más allá del simple 'no manipularás'. La norma exige supervisión humana en cualquier sistema de IA usado por instituciones vaticanas, prohíbe el uso de IA para tomar decisiones que afecten a personas sin revisión humana de por medio, y establece un marco ético basado en el documento Antiqua et Nova, la nota que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe publicó a principios de 2025 sobre relación entre IA y dignidad humana. Más contexto sobre el documento doctrinal en la entrada de Wikipedia sobre la Ciudad del Vaticano.

Para un estado con menos habitantes que un instituto grande, no está nada mal el alcance.

Por qué importa que sea el Vaticano y no Bruselas

Aquí está lo jugoso. El Vaticano no tiene Silicon Valley dentro, ni siquiera tiene una startup de IA propia. Lo que sí tiene es autoridad moral global y 1.300 millones de católicos como audiencia indirecta, según las propias cifras de la Santa Sede. Cuando el papa Francisco habla de IA en un G7, como hizo en junio de 2024 en Italia, le escuchan jefes de estado que no escucharían a un regulador europeo.

La jugada es interesante. La Iglesia lleva años posicionándose en este debate, primero con la Rome Call for AI Ethics de 2020, firmada por Microsoft, IBM, FAO y el propio Vaticano, y luego con encuentros donde se sentaron representantes de OpenAI y Anthropic junto a obispos. El paso de declaración a ley con sanciones reales era el siguiente lógico.

Caos doctrinal, pero caos del bueno.

Un precedente con más peso del que parece

Vale, alguien dirá: 'pero si el Vaticano apenas tiene jurisdicción real fuera de sus muros'. Cierto. La aplicación práctica de la ley es limitada en alcance territorial, afecta sobre todo a medios oficiales como Vatican News, L'Osservatore Romano y los sistemas internos de la Curia. Pero el precedente legislativo sí pesa.

Cuando China aprobó sus normas sobre deepfakes en 2023, marcó tendencia entre estados autoritarios. Cuando la UE sacó el AI Act en 2024, marcó la tendencia regulatoria de occidente. Que el Vaticano, con todo su capital simbólico, apruebe una ley antes que EEUU o Reino Unido manda un mensaje claro al sector: esto ya no es debate académico, es derecho positivo en alguien con megáfono moral. Y los grandes laboratorios lo saben — por algo Sam Altman y Demis Hassabis aceptaron reuniones en Roma el año pasado.

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El siguiente hito a vigilar es la cumbre vaticana sobre IA prevista para finales de 2026, donde se espera la firma ampliada de la Rome Call con más empresas tech. Si DeepSeek o xAI aparecen en la lista, el simbolismo será difícil de ignorar.

Mientras tanto, Bruselas sigue con sus reglamentos delegados y Washington con su pulso interno. El estado más pequeño del mundo les ha enseñado a todos cómo se hace una ley de IA: cortita, clara y con principios detrás.

El resumen para vagos (TL;DR)