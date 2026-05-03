Lisa Kudrow destapa el lado machista de los guionistas de Friends

Phoebe Buffay ha soltado la bomba que nadie le pidió y todo el mundo necesitaba. Lisa Kudrow ha contado que los guionistas de Friends discutían sus fantasías sexuales con Jennifer Aniston y Courteney Cox durante las grabaciones, y el clip ya está dando la vuelta al mundo.

La entrevista, que la actriz dio en un pódcast estadounidense en los últimos días, ha caído como un cubo de agua helada sobre la nostalgia milenial. Resulta que detrás del Central Perk había una sala de guionistas con un nivel de comentarios sobre dos compañeras suyas que hoy serían motivo de despido fulminante. Tela.

Lo que Kudrow ha contado, sin filtros

Según la propia actriz, ella entraba en la writers' room —la sala donde se escriben los capítulos— y se encontraba a un grupo de hombres comentando abiertamente qué les gustaría hacerle a Rachel y a Monica. No insinuaciones veladas: fantasías concretas, en voz alta, mientras escribían los chistes que millones de personas memorizamos.

Publicidad

Kudrow asegura que ella se quedaba fuera de esos comentarios por su físico, algo que cuenta con una mezcla de alivio e incomodidad evidente en el audio. La frase que está corriendo en X traducida es más o menos esta: 'a mí no me incluían porque no era el tipo, y eso me protegió, pero también te das cuenta de lo que estaba pasando ahí dentro'.

El detalle es brutal por dos motivos. Primero, porque expone un ambiente de trabajo que en los noventa se consideraba normal y hoy es directamente denunciable. Segundo, porque ni Aniston ni Cox sabían lo que se decía mientras ellas grababan al otro lado del plató.

Por qué medio Twitter está con el alma encogida

La reacción ha sido inmediata. Hay dos bandos claros: quienes recuerdan que Friends ya tenía bromas problemáticas (toda la trama de Chandler con su padre, los chistes sobre el peso de Monica adolescente) y quienes hasta ayer sostenían que era 'una serie inocente de su época'. Spoiler: ya no se sostiene.

El hilo más viral de las últimas horas recopila momentos del rodaje en los que se ve a las dos actrices interactuar con el equipo de guion en eventos públicos, y la lectura ahora es completamente distinta. Lo que parecía complicidad creativa pinta bastante diferente con esta información encima de la mesa.

Aniston y Cox, de momento, silencio. Ninguna de las dos ha respondido públicamente, y conociendo a Aniston —que ha hablado abiertamente del machismo que sufrió en sus inicios en Hollywood—, no sería raro que el próximo movimiento venga por su lado.

Una serie que llevamos años revisando con otras gafas

Esto no es la primera vez que Friends recibe un repaso crítico. Desde que la serie completa aterrizó en Max hace años, cada generación nueva la descubre y le encuentra cosas que ya no funcionan: la transfobia hacia el padre de Chandler, la manera de dibujar a Ross, el cero por ciento de diversidad racial en un Manhattan que es justo lo contrario.

Lo de Kudrow añade una capa nueva: ya no es solo lo que se veía en pantalla, es lo que pasaba detrás. Y aquí conviene recordar el precedente de el caso Joss Whedon en el rodaje de Buffy y Justice League, donde varias actrices destaparon años después un ambiente tóxico que en su momento nadie cuestionó. El patrón se repite con una constancia agotadora.

Publicidad

La pregunta que queda flotando es si algún guionista de aquel equipo va a salir a dar la cara, a desmentir o a pedir perdón. Ojo con esto en los próximos días, porque los nombres de la writers' room original están todos identificados en la ficha de la serie y el periodismo cultural americano ya está tirando del hilo. Caos del bueno.

El chisme en 3 claves (TL;DR)