Apple sube el Mac Mini a 799 dólares y entierra la versión barata

Apple acaba de hacer lo que muchos temíamos: el Mac Mini barato de 599 dólares pasa a mejor vida y la nueva puerta de entrada se planta en 799. Adiós al chollo, hola a la realidad del mercado de la RAM en 2026.

La compañía ha eliminado discretamente la configuración con 256 GB de almacenamiento de su catálogo. La de 512 GB se queda como modelo base, con el correspondiente subidón de precio de 200 dólares. Y todo esto cae justo después de que Tim Cook avisara, en la última llamada con inversores, de que la escasez global de chips de memoria iba a apretar márgenes durante los próximos trimestres. Casualidad, seguro.

Qué ha hecho exactamente Apple con su ordenador más asequible

El Mac Mini con chip M4 lanzado a finales de 2024 llegó con un precio que sorprendió a casi todo el mundo: 599 dólares por una máquina con 16 GB de RAM unificada y 256 GB de SSD. Era, sencillamente, demasiado bueno. Reseñas en cascada, comparativas victoriosas frente a PCs Windows del mismo rango, y un volumen de ventas que pilló a Apple a contrapié.

Publicidad

Pues bien, ese modelo ya no existe. Según The Verge, la tienda online de Apple en Estados Unidos ha retirado la versión de 256 GB y ahora lo más barato que puedes comprar es la configuración de 512 GB por 799 dólares. Un incremento del 33% en la puerta de entrada, sin rebaja compensatoria en ningún otro componente. La ficha técnica del modelo base se mantiene en la página oficial del Mac Mini, pero la configuración antigua ha desaparecido del configurador.

El contexto: una crisis de memoria que se veía venir

Aquí es donde la historia se pone interesante. La memoria DRAM lleva meses subiendo de precio por una tormenta perfecta: explosión de demanda de centros de datos para IA, fabricantes priorizando HBM (la memoria carísima que va en las GPUs de Nvidia) y stocks bajos en consumo. Samsung, SK Hynix y Micron están vendiendo todo lo que producen al sector que más paga. Y ese, a día de hoy, no es Apple Mac Mini.

Tim Cook lo dejó caer en la última earnings call: la presión sobre los componentes de memoria es real y va para largo. Lo que entonces parecía una advertencia preventiva ahora tiene traducción comercial. Apple no va a comerse el margen con un producto de entrada que ya estaba apretado, así que sube precio y se quita el problema. Otras marcas — Dell, Lenovo, HP — han hecho ajustes similares en sus líneas de bajo coste, aunque más sigilosos.

Por qué este movimiento es más significativo de lo que parece

El Mac Mini de 599 dólares no era solo un producto. Era una declaración. Apple llevaba años ignorando el segmento accesible y, de repente, en 2024 puso sobre la mesa una máquina que cualquiera con un presupuesto medio podía comprar para empezar en el ecosistema. Era la mejor herramienta de captación que la compañía había tenido en una década.

Eliminarlo es renunciar a esa estrategia, al menos por ahora. Y abre una pregunta incómoda: ¿estamos viendo el inicio de una ronda de subidas en toda la línea de Mac? Si la crisis de memoria se prolonga — y todos los analistas creen que sí, al menos hasta bien entrado 2027 — los próximos en moverse podrían ser el MacBook Air y el iMac. El usuario que estaba esperando un MacBook asequible debería darse prisa, porque la ventana se cierra.

Comparado con la última vez que Apple ajustó precios al alza — la generación del M2 en 2022, donde la compañía mantuvo cifras estables incluso con la inflación disparada — este movimiento es más agresivo y menos disimulado. Cosas que pasan en 2026.

El resumen para vagos (TL;DR)