Vito Quiles asalta a Begoña Gómez y mete a Feijóo en el lío

Vito Quiles ha vuelto a montar el pollo, esta vez con Begoña Gómez como objetivo y Feijóo metido en el lío sin comerlo ni beberlo. El agitador ultra abordó a la mujer de Pedro Sánchez en plena calle y el vídeo lleva horas dando vueltas en X con todo el ruido que cabe esperar.

El PSOE no ha tardado ni dos minutos en cargar contra el PP por lo que consideran un movimiento financiado desde la derecha. Óscar López lo resumió sin filtros: basura fascista financiada por el Partido Popular, dijo el ministro. La cosa, que ya venía caliente, ha pasado de incidente a guerra abierta entre bloques.

Qué ha pasado exactamente y por qué todo el mundo habla del vídeo

Quiles, conocido por sus emboscadas con micrófono a políticos del bloque progresista, interceptó a Begoña Gómez con preguntas sobre los casos judiciales que la rodean. El tono fue agresivo, las imágenes incómodas y la escena se viralizó en cuestión de minutos. Lo que para sus seguidores es periodismo de calle, para casi todo lo demás es acoso puro y duro disfrazado de entrevista.

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El detalle que casi todo el mundo se ha saltado: no es la primera vez. Quiles lleva meses haciendo lo mismo con cargos del Gobierno, periodistas y ahora con familiares. La diferencia es que esta vez la víctima es la mujer del presidente, y eso eleva automáticamente el ruido político.

Tela.

Feijóo se desmarca de los insultos y pide aclarar los hechos

El líder del PP ha hecho equilibrios para no quedar pegado al asunto. Según ha recogido la prensa nacional, Feijóo pidió aclarar lo ocurrido y se desmarcó de los insultos de Abascal a Sánchez, intentando marcar distancia tanto de Quiles como de Vox. La estrategia es clara: ni respaldar al agitador ni darle la razón al PSOE.

El problema es que el PSOE no le va a regalar ese espacio neutro. La acusación de Óscar López sobre la supuesta financiación del PP a este tipo de perfiles es un dardo directo, y obliga a Génova a posicionarse con más nitidez. Por ahora, silencio y cintura. Ya veremos cuántos días aguanta.

En paralelo, varios juristas recuerdan que abordar a alguien por la calle con un micro y sin consentimiento puede entrar dentro de figuras como el acoso o la coacción, dependiendo del tono y la insistencia. El propio entorno de Begoña Gómez no ha descartado, según trasciende, valorar acciones legales. Habrá que esperar.

Por qué este episodio importa más allá del salseo político

Aquí entramos en lo que de verdad nos toca como sociedad. La figura del agitador con cámara y canal propio no es nueva: en Estados Unidos lleva años funcionando con perfiles tipo Alex Jones, y en Reino Unido con Tommy Robinson. Lo nuevo en España es la velocidad a la que estos personajes han pasado de la marginalidad de Telegram a tener huecos en debates de televisión, ayudas indirectas y altavoces institucionales.

El precedente más claro lo tenemos en el escrache a Irene Montero hace un par de años, también con cámara en mano y formato similar. Aquello acabó con denuncias, condenas leves y la sensación de que el formato salía rentable: multas pequeñas a cambio de viralidad enorme. Si nadie pone freno legal o económico, la rueda sigue girando.

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Mi lectura es sencilla. Una cosa es preguntar incómodamente a un cargo público sobre su gestión, eso es periodismo. Otra muy distinta es perseguir a la mujer del presidente por la calle gritándole, y eso es otra película. Confundir ambas cosas a propósito es lo que permite que el formato sobreviva. Los próximos días dirán si el PP termina arropando a Quiles, si lo deja caer, y si el PSOE convierte esto en bandera de campaña. El verano político promete movida hasta septiembre, y este episodio es solo el calentamiento.

El chisme en 3 claves (TL;DR)