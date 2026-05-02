Anant Ambani quiere adoptar a los hipopótamos de Escobar

A ver, vamos por partes. Anant Ambani ha ofrecido al Gobierno de Colombia adoptar a los hipopótamos de Escobar, esos animales que el narco trajo a su hacienda Nápoles en los ochenta y que llevan décadas reproduciéndose como si no hubiera mañana. La propuesta es trasladarlos a Vantara, el santuario de animales que la familia Ambani tiene en Gujarat, en el oeste de la India.

El protagonista no es un filántropo cualquiera. Es el hijo pequeño de Mukesh Ambani, dueño de Reliance Industries y el hombre más rico de Asia, y se hizo viral en medio mundo por su boda de varios meses y cientos de millones de dólares en 2024, con Rihanna, Justin Bieber y media lista Forbes invitada. El chaval tiene 30 años, una fortuna familiar estimada en más de 100.000 millones de euros y, sobre todo, una obsesión declarada por los animales desde niño.

La oferta llega en un momento delicado. Colombia tiene un problema serio con esta población: empezaron siendo cuatro ejemplares en los ochenta y hoy se calcula que hay más de 160 hipopótamos sueltos en la cuenca del río Magdalena, una cifra que los expertos consideran ya fuera de control y que podría duplicarse en menos de una década.

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Por qué el plan tiene tela y medio internet está flipando

Aquí viene lo bueno. Los hipopótamos de Escobar son, técnicamente, una especie invasora. Pesan dos toneladas, son agresivos, han matado ganado, han atacado a pescadores y están desplazando fauna local como el manatí. El Gobierno colombiano lleva años debatiendo qué hacer: esterilización química, traslado, sacrificio controlado. Cada opción ha levantado un pollo distinto entre conservacionistas, vecinos y animalistas.

La propuesta de Ambani suena a salida de película, pero tiene su lógica empresarial. Vantara presume de ser uno de los santuarios privados más grandes del mundo, con 1.200 hectáreas, hospital veterinario, helipuerto y miles de animales rescatados. Eso sí, también ha recibido críticas de organizaciones internacionales que dudan del modelo: greenwashing de lujo, dicen unos; refugio legítimo, defienden otros.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: trasladar a 160 hipopótamos en avión desde Colombia hasta India es una operación logística de pesadilla. Estamos hablando de animales semiacuáticos, territoriales, que necesitan agua dulce constante y que estresan facilísimo. No es meterlos en una jaula como un perro en bodega. Caos, pero caos del bueno.

El precedente que nadie está mencionando y la lectura propia

Esto no es la primera vez que alguien se ofrece a llevarse a los hipopótamos cocaineros. En 2023, México y Filipinas mostraron interés por adoptar a parte de la población, y se llegó a hablar de un traslado de unos 70 ejemplares a santuarios de los dos países. Aquella operación se enredó en permisos, costes y dudas sanitarias y al final se quedó en nada concreto.

La diferencia ahora es el músculo financiero detrás. Ambani puede pagar el traslado entero sin pestañear, y eso cambia el cálculo para Bogotá. La pregunta es si Colombia quiere ceder un problema biológico nacional a un multimillonario extranjero que, además, ha hecho de Vantara un escaparate familiar tanto como un santuario. Y si los hipopótamos, llegados a Gujarat, sobreviven al cambio de clima, agua y altitud.

Yo creo que la propuesta tiene más de gesto mediático que de plan ejecutable, pero ojo: si alguien puede sacarlo adelante por presupuesto puro, es esta familia. Vamos a ver si en los próximos meses Bogotá responde algo más concreto que un 'estudiamos su oferta'. Tela marinera.

El chisme en 3 claves (TL;DR)