Mbappé pillado con Ester Expósito en Cerdeña y el madridismo arde

Mbappé está lesionado, sí, pero también está en Cerdeña tomando el sol con Ester Expósito y el madridismo no lo está llevando bien. Las fotos llevan toda la mañana rebotando por X y el tuit de turno ya lo ha resumido: 'recuperación intensiva, dicen'.

Qué se ha visto exactamente en Cerdeña

Vamos por partes. Mbappé arrastra una lesión muscular desde hace un par de semanas y, según se ha ido contando, no entra en los planes inmediatos del cuerpo técnico. Hasta ahí, normal. Lo que ha encendido la mecha es el destino elegido para la recuperación: Cerdeña, en barco, y con Ester Expósito en la misma postal.

Las imágenes los muestran juntos en un yate, con actitud cómoda y poco disimulo. Nadie está hablando de pillada turbia ni de paparazzi escondido en un arbusto: están a la vista. Y eso, para una parte del madridismo, es justo el problema. El francés se está exhibiendo en bañador mientras el equipo se la juega en LaLiga.

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La actriz madrileña, que ya ha salido en alguna otra ocasión vinculada a futbolistas, ha pasado en cuestión de horas de trending del cine español a trending del fútbol. Sus fans, encantados. Los del Madrid, menos.

Por qué medio Bernabéu está pidiendo explicaciones

Aquí entra la lectura del aficionado. La afición no le pide a Mbappé que se quede encerrado en Valdebebas con hielo en el cuádriceps. Le pide otra cosa: discreción cuando el equipo está en plena pelea por el título. La diferencia entre recuperarse en casa y recuperarse en un yate de lujo, en términos de imagen, es enorme.

En X la palabra más repetida lleva toda la mañana siendo 'decepcionante'. Hay quien recuerda los sermones de Mbappé sobre profesionalidad cuando jugaba en el PSG, hay quien tira de comparativa con Vinicius (que también tiene lo suyo, pero hoy no toca) y hay quien directamente abre el debate del verano: ¿está realmente comprometido con el proyecto?

El club, de momento, silencio. Ni desmiente, ni confirma, ni saca un comunicado defendiendo al jugador. Esa pasividad también dice cosas. Si en la web oficial del Real Madrid esperabas un parte médico explicando que el viaje formaba parte del plan de recuperación, te vas a quedar con las ganas.

El precedente que nadie está mencionando, pero todos piensan

El madridismo tiene memoria larga, y esto recuerda demasiado a otros episodios. Sergio Ramos en Ibiza durante el verano del cambio de ciclo, Bale jugando al golf mientras el equipo se caía a pedazos, hasta el propio Cristiano cuando se relajaba en una etapa baja. La diferencia es que aquellos eran jugadores ya consolidados en la casa: Mbappé apenas lleva año y medio y el cariño todavía está a medio construir.

Tela.

Mi lectura: el problema no es la foto, es el momento. Una imagen así en pleno parón internacional habría pasado sin ruido. En plena recta final de LaLiga, con el equipo dependiendo de una victoria por jornada, esto es gasolina. Y Mbappé, que es listo, lo sabe perfectamente. Lo cual deja dos opciones: o le da exactamente igual lo que piense la grada, o ha calculado mal. Ninguna de las dos es buena.

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Lo siguiente toca ver si el francés vuelve a tiempo para el próximo partido y, sobre todo, si lo hace marcando. Porque en este club la única respuesta válida a una polémica extradeportiva siempre ha sido la misma: gol. El resto, ruido.

Caos, pero caos del bueno para el timeline.

El chisme en 3 claves (TL;DR)