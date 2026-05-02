FIFA destapa la banda sonora del Mundial 2026 y hay sorpresas

FIFA acaba de soltar la lista de canciones oficiales del Mundial 2026 y el timeline lleva toda la mañana discutiendo nombres, ausencias y sorpresas. Hay artistazos, hay género que no esperabas y hay un par de elecciones que ya han dividido al fandom futbolero. Vamos a ello.

El torneo arranca este verano en Estados Unidos, México y Canadá, y la banda sonora oficial es la primera vez que la FIFA apuesta por una estrategia de varios singles en lugar de un único himno tipo Waka Waka o La La La. Spoiler: la jugada tiene sentido.

Qué artistas suenan y por qué la lista escuece

Según ha confirmado la propia FIFA en su web oficial, la banda sonora del Mundial 2026 se construye como un álbum colaborativo con varios temas estrella en lugar del clásico himno único. La idea es que cada fase del torneo tenga su propio drop musical, desde la fiesta de inauguración hasta la final.

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Hay representación latina, anglosajona y norteamericana en cantidades muy medidas, justo lo que tocaba con un Mundial repartido entre tres países. La parte latina pisa fuerte por el peso de México como anfitrión y por el tirón global del género urbano. La parte anglo apuesta por nombres mainstream con presencia en streaming. Y la parte norteamericana mete pop estadio del que se canta hasta sin saberte la letra.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: FIFA ha incluido por primera vez un tema en colaboración con artistas indígenas de Canadá, en un guiño al país anfitrión menos comentado del trío. Movimiento simbólico, sí, pero también un parche tras las críticas de ediciones anteriores por borrar la cultura local del país sede.

El himno principal y la sorpresa que nadie vio venir

El tema bandera del torneo, el que sonará en la ceremonia de apertura y en los promos televisivos, mezcla pop latino con producción de festival americano. Es la fórmula segura: pegadiza, bailable, fácil de recordar tras tres escuchas. La crítica especializada lo ha recibido con un correcto pero olvidable; las redes, con la mitad encantada y la otra mitad pidiendo otra Waka Waka.

La sorpresa real está en uno de los singles secundarios, donde aparece un nombre que nadie tenía en la quiniela y que ya está disparando las apuestas en streaming. Por respeto al embargo del rollout oficial no se lo han filtrado a casi nadie, pero el nombre lleva todo el día como tendencia en X.

Eso sí, hay ausencias que duelen. Shakira no repite, Bad Bunny tampoco aparece (y se le esperaba en la lista corta), y la representación femenina latina pesa menos de lo que la lógica del Mundial mexicano sugería. Tela.

Por qué este movimiento de FIFA es más estratégico de lo que parece

Aquí está la jugada interesante. FIFA viene de un Qatar 2022 donde el himno oficial Hayya Hayya pasó sin pena ni gloria en streaming pese a tener a Trinidad Cardona y Davido. La lección parece aprendida: en lugar de jugársela todo a una sola carta, ahora reparte el riesgo entre varios singles que cubren mercados distintos.

Es exactamente la estrategia que aplicó la NFL con sus Super Bowl halftime shows multiartista, o lo que la propia Copa Mundial ya empezó a probar tímidamente con la triada de canciones de Brasil 2014. La diferencia es que aquí van con todo: varios temas, varios estilos, varias regiones, calendario de lanzamientos escalonado durante los meses previos.

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El resultado va a depender menos de si el himno principal se hace viral en TikTok y más de si al menos uno de los singles consigue colarse en las playlists globales antes del pitido inicial. Si lo logran, la apuesta sale redonda. Si ningún tema cuaja, la conversación volverá a ser que ya no se hacen himnos como antes. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

De momento, lo que está claro es que la conversación ya está en marcha. Y un Mundial que arranca con su banda sonora siendo trending dos meses antes del primer partido es justo lo que la FIFA buscaba.

El chisme en 3 claves (TL;DR)