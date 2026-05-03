Metro de Madrid: pago con tarjeta o móvil en los tornos desde junio

Desde junio de 2026, Metro de Madrid activa el pago contactless con tarjeta o móvil en todos sus tornos. Pasas la tarjeta bancaria, el móvil o el reloj por el lector y entras. Sin pasar por máquina, sin recargar la Multi, sin colas.

El cambio aplica a las 302 estaciones de la red. La tarifa es la misma que pagarías comprando billete sencillo o de diez viajes; lo que cambia es el cómo, no el cuánto. Y sí, el abono transporte mensual sigue funcionando exactamente igual: este sistema es un complemento para viajes puntuales, no un sustituto del bono.

Cómo funciona y cuánto te cobran

El sistema se llama Open Payment y es el mismo modelo que ya funciona en Londres, Lisboa o Milán. Acercas tu tarjeta bancaria contactless al lector del torno y se te valida el viaje. El cargo se hace directo en tu cuenta o en la app de pago (Apple Pay, Google Wallet, Samsung Pay) sin pasos intermedios.

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El precio del viaje sencillo en Metro de Madrid se mueve entre 1,50 y 2 euros según las estaciones que cruces, y el billete de diez viajes sale a 12,20 euros. Con Open Payment pagas la tarifa normal de billete sencillo cada vez que entras. Si haces más de diez viajes al mes ,el abono mensual sigue compensando claramente.

Importante: Cada persona necesita su propia tarjeta o dispositivo. No vale pasar la misma tarjeta dos veces para dos personas, el sistema lo bloquea como duplicado. Si viajas en pareja o con amigos, cada uno con su móvil o su tarjeta.

A quién le compensa y a quién no

Si eres turista o usuario muy ocasional, este sistema te ahorra el paso por la máquina y la duda de qué billete comprar. Llegas, pasas el móvil, entras. Punto.

Si usas el metro a diario para ir al trabajo o a estudiar, el cálculo es otro. El abono transporte joven cuesta 8 euros al mes para menores de 26 y permite usar metro, bus y Cercanías sin límite. Imposible competir con eso pagando billetes sueltos. El abono normal está en 21,80 euros mensuales para la zona A y también compensa con relativamente pocos viajes diarios.

Donde Open Payment sí marca diferencia es en el perfil intermedio: gente que algún día coge el metro, otros días va andando o en bici, y no le sale a cuenta el abono. Para esos viajes sueltos, ahorrarte la cola de la máquina es oro puro un lunes a las ocho y media.

Lo que esto dice del transporte público en España

Madrid no inventa nada. Londres lleva con este sistema desde 2014 y Transport for London publica datos abiertos sobre su uso en su red de transporte. Lisboa lo activó hace un par de años, Barcelona lo está probando en líneas concretas. La novedad es que por fin llega a la red entera de una de las grandes capitales europeas que iba con retraso en este frente.

El precedente más útil para hacerse una idea es lo que pasó en Londres: el uso del billete físico se hundió en cuestión de meses y hoy más del 60% de los viajes se pagan con tarjeta bancaria o móvil. La consecuencia previsible aquí: las máquinas expendedoras de la red de Metro Madrid, esas que se atascan, no aceptan tu billete o se quedan sin cambio justo cuando llegas tarde, van a ir perdiendo protagonismo.

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Ahora bien, hay una pregunta que conviene hacerse. Open Payment funciona estupendamente si tienes tarjeta bancaria o smartphone con NFC actualizado. ¿Y quien no tiene? Personas mayores sin móvil compatible, gente sin cuenta bancaria, turistas con tarjetas que cobran comisiones absurdas por pago en el extranjero. La web oficial de Metro de Madrid tendrá que aclarar cómo se garantiza el acceso para esos perfiles, porque la tarjeta Multi y el billete sencillo en máquina no pueden desaparecer del todo si queremos un transporte público que sea, de verdad, para todos.

El cambio es bienvenido. Que no sirva de excusa para hacer la red menos accesible, ese es el matiz que toca vigilar.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)