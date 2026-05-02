El juicio Musk vs Altman se descontrola y el fixer la lía

El juicio entre Elon Musk y Sam Altman por el origen de OpenAI venía con palomitas, pero la sesión de esta semana ha subido a otro nivel. El fixer personal de Musk, Jared Birchall, ha testificado y lo ha hecho regulin. Tan regulin que en xAI hay caras largas.

Vamos por partes, porque la cosa tiene capas.

Qué ha pasado exactamente en el estrado

Birchall es el hombre que Musk usa para todo lo delicado: el que gestiona la family office, el que firma operaciones inmobiliarias, el que aparece cuando hay que apagar fuegos discretos. En este juicio, Musk acusa a Altman y a OpenAI de haber traicionado el espíritu fundacional de la organización al pasarse al modelo for-profit. La defensa de xAI necesitaba un testimonio limpio y coherente. Lo que llegó fue otra cosa.

Publicidad

Birchall reconoció en sede judicial que él mismo gestionó comunicaciones clave que ahora resulta que contradicen la línea oficial de Musk. Según el relato detallado por The Verge, el fixer entró en contradicciones sobre fechas, sobre quién sabía qué y sobre el momento exacto en que Musk dejó de implicarse activamente en OpenAI. Detalles aparentemente menores que en un juicio así son munición para la otra parte.

El abogado de Altman lo notó al instante. Y le tiró del hilo.

Por qué esto pinta mal para xAI

El caso de Musk se sostiene sobre una idea concreta: que OpenAI, al pivotar hacia un modelo comercial agresivo y firmar con Microsoft, traicionó un acuerdo informal con sus fundadores originales. Para que ese argumento aguante, la cronología tiene que ser nítida: Musk se fue, Altman cambió las reglas, los emails lo prueban.

El problema es que la cronología que Birchall describió bajo juramento no encaja del todo con la versión pública de Musk. Y cuando un testigo cercanísimo al demandante introduce dudas sobre las fechas, el jurado empieza a hacer preguntas que nadie quería que se hicieran. Más contexto sobre la figura del fixer y su rol en el ecosistema Musk en la entrada de Wikipedia sobre Elon Musk.

Mientras tanto, en la web oficial de OpenAI siguen con su narrativa habitual: misión, seguridad, beneficio amplio. Ni una palabra del juicio. Lógico.

Caos, pero caos del bueno.

El precedente que todo el mundo está mirando

Esta no es la primera vez que un juicio entre cofundadores de una empresa tech acaba siendo más interesante por lo que se filtra que por la sentencia. Pasó con Facebook y los Winklevoss, donde los emails internos definieron la cultura pop tanto como la sentencia. Pasó con Uber y Waymo, donde un correo se convirtió en arma nuclear. Y pasó, en menor escala, con la pelea legal entre los fundadores de Snap.

Publicidad

La diferencia aquí es que estamos hablando de la empresa que define el rumbo de la IA generativa global, contra el hombre más rico del mundo que tiene su propia empresa de IA compitiendo directamente. No es un pleito entre exsocios resentidos. Es una guerra por quién escribe el relato fundacional de la tecnología más importante de la década. Y el bando que controle ese relato tiene una ventaja de marca brutal.

Mi lectura: Musk pensó que este juicio sería una victoria fácil por relaciones públicas, pero los testimonios bajo juramento son una bestia distinta a los tuits. Birchall no ha hundido el caso, pero le ha metido goteras. Y los goteros, en juicios largos, suelen acabar en inundación. La próxima vista clave llega después del verano. Habrá que ver si para entonces la defensa de xAI ha conseguido recomponer la narrativa o si el goteo sigue.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es un anuncio de producto, pero es el mejor culebrón corporativo del año en Silicon Valley: dos egos máximos, miles de millones en juego y un fixer que ha metido la pata en directo. Saca palomitas — esto va para largo.

El resumen para vagos (TL;DR)