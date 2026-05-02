Rondallas aterriza en Movistar Plus+ y promete el bombazo del mes

Daniel Sánchez Arévalo vuelve a hacer de las suyas y esta vez el sofá te lo agradece. Rondallas, su última película con Javier Gutiérrez al frente, aterriza en Movistar Plus+ tras pasar por salas el pasado otoño. Y sí, viene con todas las papeletas para ser el bombazo del mes en la plataforma.

Si Primos, La gran familia española o Diecisiete te dejaron buen sabor, ya sabes lo que toca. Comedia coral, lágrima rápida y un reparto que se entrega. Sánchez Arévalo es uno de los pocos directores españoles capaces de mover el corazón sin caer en la cursilería, y aquí lo vuelve a demostrar con un escenario gallego que se come la pantalla.

De qué va Rondallas y por qué la red ya la quiere

La premisa es de las que entran solas: una rondalla de pueblo gallego en horas bajas, un director llegado de fuera con más traumas que partituras, y la idea peregrina de competir en un certamen nacional contra grupos que les sacan kilómetros. Comedia coral, conflicto generacional y banda sonora popular en bucle. El gancho está en cómo Sánchez Arévalo equilibra la risa fácil con el nudo en la garganta, marca de la casa.

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Javier Gutiérrez hace de Javier Gutiérrez, en el mejor sentido. Bordado, contenido, con esos silencios que valen más que tres páginas de guion. Le acompaña un reparto coral con caras conocidas del cine español y mucho actor gallego de los que hablan con la mirada. La película se rodó íntegramente en localizaciones reales de Galicia y se nota: la luz, el verde, los bares con humedad en las paredes. Nada de plató.

En su paso por salas funcionó razonablemente bien para el contexto del cine español actual y la crítica especializada la trató con cariño. Ahora llega el segundo asalto, el verdadero, el del streaming en casa con manta. Disponible en el catálogo de Movistar Plus+ desde esta semana.

Por qué encaja perfecto en el catálogo de Movistar Plus+

La plataforma lleva tiempo apostando fuerte por el cine español de autor con vocación comercial, y Rondallas es exactamente esa fórmula. Una película que puede ver tu primo de 22 años y tu tía de 65 sin que ninguno de los dos sienta que está perdiendo el tiempo. Eso, en 2026, vale oro en una guerra de plataformas saturada de algoritmo.

Además, llega en un mayo con poco estreno gordo internacional. El timing no es casual. Movistar sabe lo que tiene entre manos y lo está colocando justo cuando puede ocupar conversación de sobremesa sin pelearse con los grandes lanzamientos de Netflix o Max. Jugada redonda.

El detalle que mucha gente se está saltando: el director coproduce y firma el guion. Control creativo total. Eso explica que el tono se mantenga limpio de principio a fin, sin esos baches raros que aparecen cuando el estudio mete mano. Cosas que pasan cuando dejas trabajar al autor.

Veredicto: ¿pelotazo o tibieza?

Veredicto sin rodeos: pelotazo controlado. No es la película que va a romper récords de visionado en la plataforma, pero sí la que vas a recomendar en el grupo de WhatsApp el lunes por la mañana. Encaja en esa liga del cine español que entiende al espectador medio sin tratarlo de tonto, junto a Campeones, Padre no hay más que uno en su versión más amable o la propia Diecisiete del mismo Sánchez Arévalo, que arrasó en Netflix en 2019 y todavía aparece en listas de recomendación.

El precedente está ahí: cuando una película española con corazón aterriza en streaming después de una salida en salas decente, suele tener una segunda vida muy potente. Pasó con Diecisiete, pasó con As bestas, pasó con Modelo 77. Rondallas tiene los mismos mimbres y un Javier Gutiérrez en estado de gracia. Si la plataforma la mueve bien en home y la prensa especializada le da el empujón habitual, hablamos de ella todo el mes. Reserva sofá.

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