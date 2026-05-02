Un tercio de los jóvenes vive con sus padres y lo asume hasta los 30

El 1 de Mayo dejó pancartas, gritos y una frase que se ha clavado en el timeline: 'me veo hasta los 30 viviendo con mis padres'. La pronunció una chica de 24 años en plena marcha y el vídeo lleva horas rebotando. No es un caso aislado, es la generación entera.

Lo que se vio ayer en las calles de medio país no fue solo la protesta sindical clásica. Fue un retrato. Y el espejo no engaña: uno de cada tres jóvenes españoles sigue viviendo en casa de sus padres mucho más allá de los veinticinco. La vivienda se ha comido la emancipación.

Por qué el 1 de Mayo se ha convertido en la marcha de la vivienda

Los sindicatos llevaban semanas avisando: este año el lema iba a ser doble, salarios y techo. Y así fue. UGT y CCOO sacaron pancartas que mezclaban subidas de precios con alquileres imposibles, y los discursos en Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia coincidieron en lo mismo: millones de familias no llegan a fin de mes y los jóvenes ni siquiera empiezan.

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El dato duele. Según los últimos datos del INE, la edad media de emancipación en España ronda los 30 años, una de las más altas de Europa. En Suecia o Dinamarca rondan los 21. Aquí, ocho años de diferencia. Ocho.

Y mientras tanto, el alquiler medio en Madrid supera los 1.450 euros mensuales, en Barcelona se acerca a los 1.300 y en ciudades medianas el suelo está en 800. Con un salario joven que no llega a los 1.200 netos, hacer cuentas es un deporte de riesgo.

'Me veo hasta los 30 con mis padres' y otras frases que ya no sorprenden a nadie

Los testimonios recogidos en las marchas se repiten con una resignación que asusta. Camareros, dependientas, repartidores, gente con grado universitario currando en cosas que no tienen nada que ver con lo que estudiaron. Todos cuentan lo mismo: comparten piso si pueden, viven con los padres si no, y lo de comprar ni se lo plantean.

Caos, pero caos del bueno para los titulares, malo para quien lo vive.

Una chica de 24 años lo resumía sin filtro: 'mis padres me dicen que aproveche, que no tenga prisa, pero yo lo que quiero es independizarme y no puedo'. Otro de 28, con dos trabajos, contaba que ahorra 200 euros al mes y que con eso 'no compro ni el felpudo'. La frustración generacional ya no es queja, es diagnóstico.

Y aquí viene lo bueno: no es solo precio. Es también precariedad. Contratos temporales encadenados, parciales involuntarios, salarios que llevan estancados desde antes de la pandemia. La fórmula es perfecta para que la emancipación sea un lujo.

Lo que llevamos viendo desde 2008 y por qué esta vez es peor

Esto no nace en 2026. Lleva gestándose desde la crisis de 2008, cuando una generación entera vio cómo se le cerraba el grifo del crédito y del empleo estable. La diferencia es que entonces la promesa era 'esto es temporal'. Ya van casi veinte años de temporal.

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El paralelismo con Italia, Portugal o Grecia es evidente: países del sur europeo donde la familia ha hecho de colchón social ante la falta de políticas públicas de vivienda joven. La diferencia es que en España el precio del alquiler ha subido más rápido que los salarios durante la última década, y la oferta pública de vivienda asequible es de las más bajas de la UE. Mientras Francia destina alrededor del 17% de su parque a vivienda social, España apenas roza el 2,5%.

La pregunta del millón es qué pasa con la Ley de Vivienda aprobada en el BOE y sus zonas tensionadas. La respuesta corta: aplicación desigual según comunidad, efectos limitados en mercados muy tensionados y la sensación, en la calle, de que llega tarde. La pregunta larga, la que llevará meses respondiéndose, es si el próximo curso político traerá medidas con dientes o más planes generales sin ejecución. De momento, el grupo de WhatsApp de los jóvenes sigue lleno de pisos imposibles y memes amargos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)