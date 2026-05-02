Shakira tomará Copacabana en el concierto más bestia de su carrera

Shakira se planta este sábado en Copacabana para dar el concierto más multitudinario de toda su carrera, y Río ya está en modo cuenta atrás. La playa más famosa del mundo se prepara para tragarse a más de un millón de personas en una sola noche. Agárrate.

Qué va a pasar exactamente en Copacabana este sábado

La cita es en la arena de Copacabana, escenario mítico de los conciertos masivos brasileños, y forma parte de la gira mundial de la colombiana. Según la propia trayectoria de la artista, nunca antes había reunido a tanta gente en un único show: hablamos de una previsión que ronda el millón y medio de asistentes en una sola noche en la playa, una cifra que solo manejan Rod Stewart, Madonna o los Rolling Stones en ese mismo arenal.

El concierto es gratuito, financiado en parte por el Ayuntamiento de Río y patrocinadores, una jugada que el alcalde lleva meses vendiendo como reclamo turístico. Y funciona: los hoteles de la zona sur llevan semanas con ocupación llena, los vuelos desde Bogotá y Buenos Aires van petados y el dispositivo de seguridad incluye más de cinco mil agentes desplegados.

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Shakira llega con el repertorio de su última gira, que mezcla los himnos de siempre — sí, Hips Don't Lie y Waka Waka incluidos — con los temas del último álbum, ese que metió tres canciones simultáneas en el top 10 global de su perfil oficial en Spotify. La tracklist del show ya circula filtrada de fechas anteriores y promete dos horas largas sin tregua.

Por qué este concierto pesa tanto en su carrera

Aquí está la lectura interesante. Shakira lleva tres años en una segunda juventud profesional brutal, y todo el mundo sabe por qué empezó la racha. La separación de Piqué en 2022 fue el detonante, las sesiones con Bizarrap el primer pelotazo, y desde entonces no ha bajado el pistón. Cada movimiento que hace se convierte en titular global, y Brasil siempre ha sido uno de sus mercados más fieles.

El show de Copacabana no es solo un concierto, es una declaración. La que durante años fue la pareja "discreta" del defensa del Barça hoy llena playas enteras ella sola. Y lo está haciendo a los 49 años, con dos hijos, viviendo en Miami y con una agenda que asusta. Tela.

Las redes brasileñas llevan toda la semana desbordadas. Los vídeos de fans acampando desde el lunes en la arena ya superan los 50 millones de reproducciones en TikTok, una intensidad que recuerda a lo que se vivió con Madonna en ese mismo escenario hace año y medio. El paralelismo es inevitable y, francamente, justo.

El precedente que todos comparan: Madonna en la misma playa

Cuando Madonna cerró su gira en Copacabana, juntó a 1,6 millones de personas y el concierto se convirtió en el evento musical más visto del año a nivel mundial. Shakira apunta a moverse en cifras parecidas, y la comparación es ineludible: dos divas, mismo escenario, distinto momento vital pero idéntica capacidad de movilización masiva. La diferencia clave es que Madonna estaba cerrando una etapa de su carrera y Shakira está, claramente, en plena reinvención.

Mi lectura es que este show va a marcar un antes y un después en cómo se mide el alcance real de la colombiana. Si Brasil le responde con esos números, la conversación de "quién es la artista latina más grande del momento" queda zanjada por bastante tiempo. Bad Bunny tiene público fiel, Karol G tiene momento y números, pero la capacidad de meter a un millón y medio de personas en una playa solo la tienen tres o cuatro nombres en el mundo. Lo veremos el lunes con las imágenes aéreas.

El chisme en 3 claves (TL;DR)