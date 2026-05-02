ChatGPT activa cookies de marketing a los usuarios gratis sin avisar

OpenAI ha activado por defecto las cookies de marketing a los usuarios gratis de ChatGPT y lo ha hecho sin pasar por caja del consentimiento explícito. La actualización viene en silencio, escondida en una política de privacidad nueva, y básicamente significa que tu actividad como usuario free ahora se rastrea para venderte mejor el plan de pago.

Según adelantó Wired, el cambio afecta solo a la cuenta gratuita: si pagas Plus, Pro o Team, sigues fuera del rastreo. Una jerarquía de privacidad por suscripción, vamos. Pagas o eres el producto.

Qué ha cambiado exactamente y por qué huele raro

La nueva política, recogida en la propia documentación de privacidad de OpenAI, habilita cookies de tracking publicitario por defecto en sesiones de usuarios no suscriptores. El objetivo declarado es optimizar la conversión: medir qué hace la gente dentro de ChatGPT para luego servirle anuncios o promos del plan Plus en otras plataformas.

Publicidad

El cambio se ha aplicado sin pop-up de consentimiento previo en la mayoría de regiones, lo que en la Unión Europea pinta entre regular y muy mal según la lectura del RGPD que haga la AEPD. La normativa europea exige consentimiento granular, informado y previo para cookies no esenciales. Activarlas por defecto y luego dejar al usuario buscando el ajuste para apagarlas es justo lo contrario de lo que pide la ley.

OpenAI no es la primera ni será la última en jugar a esto. Pero es la primera vez que lo hace una empresa que se vendió como 'la IA que respeta tu privacidad' frente a las big tech. El relato se desinfla rápido.

Convertir gratuitos en suscriptores: el plan B (o A) de OpenAI

El contexto financiero ayuda a entender la jugada. ChatGPT tiene cientos de millones de usuarios free y los costes de inferencia son brutales. Cada conversación cuesta dinero real en GPUs, y la mayoría de esos usuarios no pagan nada. La presión por convertir esa base en clientes de Plus es enorme.

Activar cookies de marketing permite hacer retargeting fuera de ChatGPT: te aparece publicidad del plan Pro en YouTube, en Instagram, en cualquier sitio donde OpenAI compre inventario. El modelo de negocio de la IA generativa se está pareciendo cada vez más al de las redes sociales, y eso es exactamente lo que muchos temían cuando la cosa empezó a escalar.

Lo curioso es que el propio Sam Altman lleva años marcando distancia con el modelo publicitario. Lo dijo en entrevistas, en podcasts, en keynotes. La realidad de quemar miles de millones al año en cómputo cambia los principios bastante rápido.

Por qué esto importa más allá del cabreo de turno

Hay un precedente claro: lo de Meta en 2018 con Cambridge Analytica, lo de Google con las cookies de terceros que llevan prometiendo eliminar desde antes de la pandemia, o el famoso 'rechazar todas' que Francia obligó a poner a Facebook tras una multa millonaria de la CNIL. Cada vez que una plataforma gigante decide que el opt-out es la opción por defecto, acaba en sanción regulatoria. La diferencia ahora es la velocidad: las autoridades europeas tardaron años en reaccionar a Meta. Con OpenAI, la presión llegará en meses.

Mi lectura: este es el primer movimiento visible de OpenAI hacia un modelo más cercano al de la publicidad tradicional. No es el último. Esperad cambios similares en los próximos trimestres — banners contextuales dentro de respuestas, anuncios patrocinados en búsquedas integradas, integraciones comerciales en GPTs personalizados. La pregunta no es si OpenAI se va a convertir en una plataforma publicitaria, sino cuándo lo va a admitir abiertamente.

Publicidad

Mientras tanto, si eres usuario free y te molesta, el ajuste para desactivarlas existe en configuración. Está bien escondido, eso sí. Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. Aquí el hype es negativo: cookies activadas por defecto sin avisar es justo lo que nadie pidió. Suma puntos en cinismo corporativo, pierde todos en confianza — y abre la puerta a una multa europea con nombre y apellido.

El resumen para vagos (TL;DR)