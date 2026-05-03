Batacazo de OpenAI: pierde usuarios y mete miedo al sector

OpenAI no está cumpliendo sus propios objetivos y la noticia ha caído como un jarro de agua fría en todo el sector de la IA. Según ha publicado el Wall Street Journal, los números internos de la compañía no cuadran con la euforia que vende de puertas para fuera: menos usuarios de los previstos, ingresos por debajo del plan y unos costes que siguen escalando como si no hubiera mañana.

El relato oficial de Sam Altman lleva meses pintando una empresa imparable. Los datos internos cuentan otra cosa.

Qué dicen los números que OpenAI no quería enseñar

El reporte filtrado al WSJ apunta a un desfase claro entre el plan financiero presentado a inversores y la realidad operativa. OpenAI ha crecido menos de lo prometido en su propio business plan, especialmente en conversiones de usuarios gratuitos a suscripciones de pago de ChatGPT. La cifra de usuarios activos sigue siendo enorme, eso nadie lo discute, pero el embudo hacia ChatGPT Plus, Team y Enterprise se ha atascado más de lo previsto.

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Mientras tanto, el coste de inferencia (cada vez que el modelo te responde algo, alguien paga la electricidad y los chips de Nvidia) sigue siendo el monstruo en la habitación. Entrenar GPT-5 ha salido carísimo, mantenerlo funcionando también, y la presión de competidores como DeepSeek, que ofrecen modelos casi equivalentes a una fracción del precio, está estrangulando los márgenes. El detalle que todo el mundo está pasando por alto: el problema de OpenAI no es de demanda, es de rentabilidad.

Según el análisis publicado en ADSLZone sobre los resultados internos, la compañía estaría revisando previsiones a la baja para los próximos trimestres. Más contexto sobre la propia empresa en su página corporativa oficial.

Por qué esto huele a burbuja IA pinchándose un poquito

Aquí empieza lo interesante. Si OpenAI, que es la empresa más mediática del sector, la que tiene mejor producto de cara al consumidor y la que ha levantado más capital de la historia reciente, no llega a sus objetivos internos, ¿qué le espera al resto? Anthropic, xAI, Mistral, Cohere y compañía juegan con números aún más ajustados.

El mercado lleva dos años funcionando con una premisa: la IA generativa va a generar tanto valor que da igual lo que se queme por el camino. Esa tesis empieza a cojear. Wall Street ya está mirando los costes con lupa y no le gusta lo que ve. Microsoft, que tiene el 49% de OpenAI, también está tomando nota — y los inversores institucionales con ellos.

El precedente que nadie quiere recordar

Esto se parece sospechosamente al ciclo del cloud computing entre 2008 y 2012, cuando todo el mundo asumía que AWS sería rentable de inmediato y resultó que tardó años en serlo de verdad. La diferencia es que en aquella ocasión los costes marginales bajaban con el tiempo. Aquí, con la IA, cada nuevo modelo es más caro de entrenar que el anterior, y los chips H200 y B200 de Nvidia no se regalan precisamente.

También recuerda al primer susto de Meta con su apuesta por el metaverso: prometieron una revolución, quemaron dinero a espuertas y al final tuvieron que recalibrar el discurso. OpenAI no está ahí ni de lejos, pero la curva empieza a parecerse. Mi lectura: el sector necesita una corrección de expectativas urgente, no un crash. Si los inversores aceptan que la rentabilidad llegará en 2028 o 2029 en lugar de 2026, el ecosistema sobrevive. Si exigen retornos ya, alguien va a llorar.

Lo que viene ahora es clave: la próxima ronda de financiación que OpenAI cierre en los próximos meses dirá si el mercado todavía se cree el cuento o si toca apretar el cinturón. Atentos.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. No por la noticia (que es gorda), sino por OpenAI: la magia del 'tenemos AGI a la vuelta de la esquina' empieza a chocar contra la hoja de cálculo. Cuando los costes te muerden, ni el mejor modelo del mundo te salva — pregúntenle a cualquier startup quemada en los 2010s.

El resumen para vagos (TL;DR)