GitHub se está convirtiendo en un vertedero, y los que llevan años currando ahí lo dicen sin rodeos. La plataforma que durante una década fue la casa común del software libre ahora recibe una avalancha de pull requests generadas con IA que no funcionan, no compilan o directamente no tienen sentido. El vibecoding, esa moda de programar diciéndole a una IA lo que quieres sin entender lo que escupe, ha llegado a los repos más serios. Y el destrozo es notable.

La queja viene de mantenedores veteranos del open source, gente que dedica fines de semana a revisar contribuciones gratis y que ahora se encuentra con bandejas saturadas de PRs automáticas. El problema no es la IA en sí, es la gente que la usa sin filtro. Copilot, Cursor o Claude generan código en segundos, pero alguien tiene que revisarlo. Y ese alguien sigue siendo humano, sigue cobrando cero y sigue teniendo el mismo número de horas al día.

Qué está pasando exactamente en los repos

El patrón se repite: aparece un usuario con cuenta nueva, abre quince issues en proyectos populares, propone soluciones generadas por IA y desaparece. El mantenedor revisa, descubre que el parche no resuelve nada o introduce bugs nuevos, y se come la frustración. Multiplica eso por cien al día y tienes el panorama actual.

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Hay un caso especialmente comentado: el de curl, donde Daniel Stenberg lleva meses denunciando reportes de seguridad inventados por IA que le hacen perder horas verificando vulnerabilidades que no existen. Reportes fantasma que parecen legítimos hasta que los abres. Según ha contado el propio Stenberg en su blog, alguno llegaba con CVE inventado y todo. Cero rigor, máxima confianza.

El fenómeno tiene nombre desde hace meses: slop, basura digital con apariencia de contenido válido. En GitHub el slop es código que parece código pero no lo es del todo. Compila a veces, pasa tests a veces, y rompe cosas en producción casi siempre.

Por qué el open source es el más perjudicado

El software libre vive de un equilibrio frágil: pocos mantenedores, muchas dependencias críticas, cero presupuesto. Cuando alguien automatiza la entrada y nadie automatiza la revisión, el sistema se rompe. Empresas como Microsoft, dueña de GitHub desde 2018, llevan años exprimiendo el ecosistema sin devolverle gran cosa a cambio. Ahora encima les meten Copilot dentro del propio GitHub y la herramienta que genera el problema vive en la misma casa que lo recibe.

La ironía está servida: Microsoft entrenó Copilot con código público de GitHub, y ese mismo Copilot devuelve ahora código a GitHub que otros mantenedores tienen que limpiar. Un círculo cerrado donde el trabajo gratuito alimenta una herramienta de pago que crea más trabajo gratuito. Quien lo diseñó así sabía lo que hacía.

Esto ya pasó antes, pero a otra escala

El precedente más claro es Stack Overflow, que llegó a banear las respuestas generadas con ChatGPT en diciembre de 2022 porque la calidad caía en picado. Reddit hizo lo propio en algunos subs técnicos. Wikipedia tiene equipos enteros peleando contra ediciones automáticas. La diferencia con GitHub es que aquí no hablamos de respuestas en un foro: hablamos del código que mueve bancos, hospitales y casi cualquier infraestructura crítica del planeta. El coste de un PR malicioso o defectuoso es real y a veces millonario.

Mi lectura: GitHub necesita filtros automáticos urgentes y una política clara sobre contribuciones generadas por IA, igual que la tuvo Stack Overflow. La pregunta es si Microsoft estará dispuesta a frenar la entrada de código IA en una plataforma cuyo principal producto premium es, justamente, una IA que genera código. Spoiler: no parece probable. Mientras tanto, los mantenedores siguen aguantando — y muchos están planteándose abandonar.

Veremos cómo evoluciona esto durante el verano de 2026, cuando se espera que el equipo oficial de GitHub publique las nuevas directrices sobre contribuciones automatizadas. Más contexto sobre el fenómeno en la entrada de software de código abierto en Wikipedia, que explica bien por qué este modelo siempre ha sido frágil.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 2/10. Aquí no hay hype, hay incendio. La plataforma que sostiene medio internet se está llenando de slop generado por IA y nadie en Microsoft parece tener prisa por arreglarlo — y sí, deberías preocuparte si trabajas en algo que dependa de open source.

El resumen para vagos (TL;DR)