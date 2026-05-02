Sinner arrolla a Fils y firma su primera final en Madrid

Jannik Sinner ha pasado por encima de Arthur Fils en la Caja Mágica con un 6-2 y 6-4 que sabe a clase magistral, y se mete por primera vez en su carrera en la final del Mutua Madrid Open. Vamos por partes, porque lo de anoche fue una exhibición.

Lo que pasó en la pista: Sinner en modo apisonadora

El italiano salió a la pista con la cara de quien ha venido a trabajar y se ha vuelto a casa antes de cenar. Rompió pronto, gestionó la tensión cuando Fils intentó meterle mano en el segundo set, y selló el partido sin ceder un solo break. Sinner firma su primera final en Madrid con autoridad y sin sustos, dejando claro que la tierra batida ya no es ese terreno hostil del que hablábamos hace dos temporadas.

El francés, ojo, no jugó mal. Lo que pasa es que Sinner está en otro plano ahora mismo. Devolvió todo lo que cruzó la red, castigó cada segundo saque del galo y movió a Fils de lado a lado hasta dejarlo sin gasolina. Arthur Fils se va de Madrid con la mejor semana de su año en tierra, eso sí: semifinal en un Masters 1000, puntos gordos para el ranking y la sensación de que el techo todavía está lejos.

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Datos para enmarcar: una hora y treinta y cinco minutos en pista, 78% de puntos ganados con el primer saque y solo dos bolas de break concedidas en todo el partido. Cifras que explican por qué Sinner es ahora mismo el mejor del circuito en tierra rápida, esa que se juega en altitud y favorece a los pegadores con técnica fina. Madrid, vaya.

Por qué esta final pone a Sinner en el mapa de la tierra

Aquí viene lo bueno. Hasta hace nada, Madrid era un torneo que se le atragantaba al italiano. Caídas tempranas, físico justo, dudas con el bote alto de la altitud. Esta semana ha pulverizado todo ese relato. Ha jugado seis partidos sin ceder un set y llega a la final con la sensación de que el rival, sea quien sea, va a tener que inventarse algo muy gordo para incomodarle.

El cuadro de honor del torneo es de los que dan vértigo. Por aquí han ganado Nadal cinco veces, Djokovic tres, Federer también. Si Sinner gana mañana, entra en un club muy selecto y suma su primer Masters 1000 sobre tierra batida en Europa, lo que ajusta los focos de cara a Roland Garros. La web oficial de la ATP ya lo coloca como favorito clarísimo en las casas de apuestas, y eso no se da todos los meses en este deporte. La final se podrá seguir desde la web oficial del Mutua Madrid Open con toda la información de horarios y entradas.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: Sinner llevaba sin pisar una final de Masters 1000 sobre tierra desde hace un año largo. Volver con este nivel, justo en Madrid, justo antes de París, no es casualidad. Es un mensaje al resto del circuito.

Lo que dice este Sinner del próximo Roland Garros

Y aquí toca mojarse. Yo creo que esta semana en Madrid es la pieza que le faltaba al italiano para pelear de tú a tú por Roland Garros. Hasta ahora se le veía cómodo en pista dura, demoledor en cancha rápida, pero con dudas en los partidos largos a cinco sets en tierra. Lo de esta semana cambia la conversación. Si esto fuera un peldaño hacia París, ya estaría en lo más alto del podio.

El precedente es interesante. Carlos Alcaraz hizo el mismo recorrido en 2022: Madrid le sirvió de gasolinera emocional para entrar en Roland Garros con la cabeza alta. A Sinner le puede pasar lo mismo, con la diferencia de que él llega un par de años más tarde, más maduro y con un equipo técnico que ha pulido cada detalle del juego sobre tierra. La final del domingo, ganada o perdida, ya cuenta como aviso. Lo que venga en París lo veremos en cuatro semanas. Tela.

El chisme en 3 claves (TL;DR)