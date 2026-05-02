El padre de Chenoa rompe su silencio y le pide 100 euros al mes

El padre biológico de Chenoa ha vuelto a salir en escena desde un centro geriátrico de Buenos Aires y la acusación es seria: dice que su hija se ha olvidado de él y le pide entre 100 y 200 euros al mes. Tela.

Qué ha dicho exactamente el padre de Chenoa

El hombre, ingresado en un centro de acogida en la capital argentina, ha hablado con varios medios y el mensaje es directo: asegura que su hija no le pasa dinero, que apenas tienen contacto y que con una ayuda mensual de entre 100 y 200 euros bastaría para cubrir lo básico. Según cuentan, su situación económica es precaria y depende del centro para casi todo.

La cita que está corriendo por todos lados, recogida originalmente por la prensa del corazón española, es de una claridad demoledora: 'se olvida de mí, solo pido que me envíe 100 o 200 euros mensuales'. No es una factura imposible. Es un audio doloroso de padre que, además, llega justo cuando Chenoa vive uno de sus mejores momentos profesionales.

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El detalle que todo el mundo se ha saltado: la relación entre ambos lleva décadas rota. No estamos ante un conflicto nuevo de la semana pasada,, sino ante una herida vieja que vuelve a abrirse cada cierto tiempo en titulares.

Por qué esta historia es más complicada de lo que parece

Aquí toca frenar antes de repartir bandos en X. Chenoa ha hablado en numerosas ocasiones de la figura ausente de su padre, de un divorcio durísimo cuando ella era una niña y de cómo creció en Mallorca con su madre, Elena, que falleció en 2007. La cantante ha contado que él prácticamente desapareció de su vida.

Que ahora él reaparezca pidiendo dinero desde un geriátrico no convierte automáticamente la historia en un drama de hija desagradecida. La realidad de las familias rotas es bastante más sucia que un titular. Y en este caso hay un patrón que se repite: cada pocos años el padre habla, pide ayuda y vuelve el ruido.

Eso sí, el ángulo humano sigue ahí. Hay un señor mayor en una residencia con necesidades reales, y la cifra que pide no es delirante. El problema rara vez es el dinero, casi siempre es el vínculo. Y de eso, en una declaración pública pidiendo 200 euros, no se reconstruye nada.

Cómo encaja esto en la trayectoria mediática de Chenoa

No es la primera vez que asistimos a este guion. Recordemos a Isabel Pantoja con su hermano Agustín, a Ana Obregón con dramas familiares aireados, o a tantas figuras del corazón español que han cargado con familiares pidiendo focos. La diferencia es que Chenoa siempre ha sido bastante hermética con su vida privada, especialmente desde que se convirtió en presentadora habitual de televisión y se casó con el traumatólogo Miguel Sánchez Encinas en 2022.

La cantante mallorquina viene de una etapa profesional dulce: presencia constante en formatos de prime time, gira con material nuevo y un tirón intacto entre el público que creció con Operación Triunfo. Cualquiera que conozca su web oficial y proyectos en activo sabe que ahora mismo está en uno de esos momentos donde un titular así puede arrastrarse durante semanas.

¿Qué hará? Probablemente lo que ha hecho siempre: silencio. Y probablemente sea lo más sensato. Responder públicamente a un padre desde un geriátrico no tiene victoria posible: si pagas, parece chantaje resuelto; si no pagas, te caen encima; si explicas la historia entera, abres una herida que llevas treinta años cerrando. La pelota está en su tejado, pero el partido lleva tiempo jugándose en silencio. Veremos cuántos días aguanta el tema en tendencia y si alguien de su entorno suelta algo en los próximos directos.

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