Hogwarts Legacy gratis: descárgalo ya y se queda tuyo para siempre

Warner Bros ha pulsado el botón generoso y Hogwarts Legacy está gratis durante unos días, con la trampa buena: si lo reclamas ahora, se queda en tu biblioteca para siempre. Sí, has leído bien.

La promo coincide con el 25 aniversario de la saga Harry Potter, y huele a maniobra de relaciones públicas con timing quirúrgico. Pero a caballo regalado, ya sabes.

Cómo conseguirlo antes de que se acabe la magia

La oferta es por tiempo muy limitado, así que lo importante es entrar a tu plataforma habitual, reclamar la copia y dejar que se quede registrada en tu cuenta. Una vez la añades, es tuya. Te la puedes descargar mañana, dentro de seis meses o cuando te apetezca volver a Hogwarts en pijama.

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La copia se queda permanentemente vinculada a tu cuenta tras reclamarla, no es un free weekend de los que te quitan el juego el lunes. Eso es lo que cambia el cálculo: aunque no tengas tiempo ahora, lo añades y luego ya verás. Más información sobre el universo y la saga en su entrada de Wikipedia, por si llegas nuevo a esto.

Detalle a tener en cuenta: hay que reclamarlo dentro de la ventana, que se cierra en cuestión de días. Si te despistas, fuera. Cosas que pasan.

Por qué Warner regala uno de sus mayores éxitos comerciales

Y aquí viene la parte interesante. Hogwarts Legacy no es un juego cualquiera: lleva vendidos más de 30 millones de copias desde su lanzamiento, fue el videojuego más vendido de 2023 y arrasó tanto en consola nueva como en PC. Regalarlo no es una decisión menor, es una jugada de marketing con el ojo puesto en lo siguiente.

Porque hay roadmap. Warner trabaja en una secuela y en una serie de HBO en producción, y el aniversario es la excusa perfecta para reactivar comunidad, hacer ruido en redes y meter el juego en la biblioteca de gente que aún no había picado. Es un anzuelo perfectamente diseñado con forma de regalo. Funciona porque es un buen anzuelo.

El plan es transparente: te enganchan ahora, pasas 80 horas explorando Hogsmeade, y cuando llegue la secuela, ya estás dentro. Manual de jugada de Warner, capítulo uno.

Lo que nadie está diciendo del juego en sí

Tres años después de su salida, Hogwarts Legacy envejece raro. La parte de exploración del castillo y los alrededores sigue siendo de lo mejor que se ha hecho en mundos abiertos basados en una IP literaria: hay detalle, mimo y momentos auténticamente mágicos para quien creció con los libros. La sensación de entrar a clase de Pociones por primera vez es, sin exagerar, un golpe de nostalgia bien ejecutado.

Lo otro, no tanto. El combate se vuelve repetitivo a las 20 horas, las misiones secundarias son fotocopias, y la historia principal arranca con fuerza pero se desinfla en el último tercio. Compararlo con la fórmula que usan otros mundos abiertos modernos como los de Rockstar o CD Projekt deja a Avalanche en evidencia: hay ambición visual, falta densidad jugable. Está lejos de ser un GOTY pero es un must play para fans de Harry Potter. Si nunca has tenido relación con la saga, gratis sí, a 70 euros lo dudaba.

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Hay además un debate ético del que no se puede pasar de puntillas: parte de la comunidad sigue boicoteando el juego por las posturas públicas de J.K. Rowling. Eso queda a criterio de cada quien.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. Para fans de la saga, una ganga absurda que te tienes que descargar ya o si o si. Para el resto, un mundo abierto correcto con momentos mágicos y un combate que cansa — pero gratis es gratis, y se queda en tu biblioteca para siempre (lo cual es bastante insuperable como argumento).

El resumen para vagos (TL;DR)